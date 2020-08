Pedro Casaldáliga: solo i sandali e il vangelo, l'ultimo pastore profeta del Brasile

“Galleggiano ombre su di me, legni morti. Ma la stella nasce senza rimprovero, sopra le mani di questo bambino, esperte, che conquistano le acque e la notte. Mi basti conoscere che tu mi conosci interamente, prima dei miei giorni”. (Pedro Casaldáliga, vescovo e poeta, citato nell’Esortazione apostolica “Querida Amazônia” di Francesco)

È partito l’ultimo Vescovo di una generazione di Pastori Profeti del Brasile

Ci sono momenti in cui siamo chiamati a riflettere su fatti, progetti e crisi che colpiscono direttamente una comunità, una regione. Ma oggi rifletteremo su un profeta dal profilo universale. Non è un eroe del calcio, né della politica nazionale; nemmeno un inventore del vaccino contro il virus corona. Dobbiamo guardare a qualcuno che è fonte di ispirazione per te, per me, per tutti coloro che amano la vita. Non solo ( per coloro che amano la propria ) vita libera, ma per coloro che difendono la vita di fiumi e foreste, di esseri umani umiliati da sistemi oppressivi.

Venerdì scorso è morto un profeta. Sì, uno dei pochi profeti di oggi, di una caratura mondiale, egli è partito per l’altro versante della vita. Tu comprendi cosa significa essere profeta? Sì, è morto Pedro Casaldáliga, l'ultimo di una generazione di profeti cristiani in Brasile.

Spagnolo di nascita, ha messo le sue radici nel cuore dell'Amazzonia, ha assunto la missione di difendere i lavoratori della terra e gli indigeni perseguitati da uomini che si sono impossessati delle loro terre nella regione del fiume Araguaia. Nel 1971 è stato scelto da Papa Paolo VI per essere vescovo della prelatura di São Félix di Araguaia (nello stato del Tocantins-Brasile). Contro la sua volontà, ma per coscienza, ha accettato la missione pastorale, rinunciando alla carica di principe della Chiesa, per essere pastore dei poveri, come Gesù.

Nella lotta per difendere gli oppressi fu minacciato di morte e persino perseguitato dai militari durante la dittatura del 1964/85. Questi hanno cercato di espellerlo dal Brasile, ma papa Paolo VI ha risposto di persona, dicendo apertamente che "se si muovono contro Pedro, avranno a che fare con Paulo (papa Paolo Sesto n.d.r.)". E così, fedele ai progetti di Gesù Liberatore, Pedro ha continuato la sua missione fino a quando non si è ritirato a 75 anni, difendendo sempre i poveri e coloro che subiscono violenza.

Da persona semplice qual era, viveva in una piccola casa a São Félix, lui Dom Pedro poeta e profeta, pastore e compagno degli oppressi del paese. A 92 anni, resta ultimo di una generazione di vescovi profeti in Brasile. Ora tutti attendono l'emergere di una nuova generazione, ispirata al Sinodo dell'Amazzonia, durante il quale 180 vescovi dei nove Paesi dell'Amazzonia hanno scritto un documento dal titolo “Amazzonia, nuove vie per la Chiesa e per un’ecologia integrale”. Sempre pochi giorni prima dell’ultimo viaggio di Dom Pedro Casaldáliga, 152 vescovi brasiliani hanno firmato un manifesto profetico sulla grave crisi in cui versa il popolo brasiliano, crisi causata dalla cattiva amministrazione del governo attuale. Possa essere questo documento dei Vescovi un buon segno per una nuova generazione di profeti, che seguano le orme impresse dal profeta che ha lasciato São Féliz di Araguaia per una Terra Nuova di Giustizia e di Pace.

scritto da Edilberto Sena, nostro corrispondente dal Brasile

Solo i sandali e il vangelo

Alla fine Pedro Casaldáliga, vescovo e padre dei poveri e degli ultimi, è risorto, lasciando la vita terrena Sabato 8 Agosto 2020, nella città paulista di Batatais. Oggi ne viene celebrato il funerale e poi lo porteranno al “Santuário dos Mártires da Caminhada”, a Ribeirão Cascalheira, dove lo veglieranno, e infine a casa sua, nel Centro Comunitário di Tia Irene, a São Félix do Araguaia. Lo seppelliranno vicino alla riva dell’Araguaia, che ogni tanto sale per andare a trovare i suoi morti, tutti poveri, perché i morti vicino all’Araguaia sono tutti poveri e Pedro non poteva che andare con loro.

E a noi resterà la sua meravigliosa e struggente memoria, quella di un uomo buono, giusto, amorevole e soprattutto quella di uno che ha sempre creduto nel Dio di Gesù Cristo, perché sapeva di “essere conosciuto interamente, prima dei suoi giorni”.

Se posso confidare di avere recuperato lentamente e dolcemente il senso della vita cristiana, devo dire innanzitutto che Pedro Casaldáliga è stato uno dei miei maestri spirituali, anche se mi sono incontrato con lui soltanto una volta e da quell’incontro porto ancora l’immagine nitida e fortissima di un viaggio tremendo per andare a incontrarlo, di una grande sofferenza fisica per un ambiente durissimo, di un abbraccio straordinariamente forte e caldo con lui e di un albero di mango, una “mangueira”, sotto il quale ci siamo visti e parlati.

Avevo fatto più di due giorni di autobus da solo, attraverso il Brasile, nel caldo e nella polvere, vedendo cose impensabili e orribili, proprio per andare a incontrarlo in una Romaria, cioè un evento religioso popolare, indimenticabile, quella dei “Mártires da Caminhada”, nel Luglio 1996.

Inauguravano il Santuario in cui domani porteranno Pedro, un luogo dedicato a tutti coloro i quali hanno dato la vita in nome del Vangelo per i poveri del mondo. Proprio in quel luogo, vent’anni prima, l’11 Ottobre 1976, la polizia militare gli aveva sparato nel momento in cui lui e il Padre João Bosco Burnier, un omone grande e grosso come una quercia che lo accompagnava e che è morto al suo posto, andavano alla “Delegacía da Polícia Militar” per strappare dalle torture alcuni contadini dei movimenti popolari.

Dirà un poliziotto, che aveva poi confessato, che avevano sparato al più grosso perché non pensavano che l’altro omino, così minuto e apparentemente inoffensivo, fosse il vescovo. La camicia insanguinata del Padre João Bosco campeggiava in quella chiesa ricolma di contadini senza denti, di indigeni che sapevano a malapena il portoghese e di gente semplice e commossa.

Dall’Europa, in quel luogo in fondo al mondo e in cima all’umanità, eravamo in pochissimi: io e un piccolo gruppo di spagnoli. Di quei giorni ho centinaia di ricordi. Potrei elencarli tutti, uno ad uno, e potrei riprodurre l’immagine di tutti i volti che ho incontrato, proprio io, che cercavo sommessamente, ma anche in modo veemente, una liberazione dopo anni difficili e dolorosi. Alla partenza da Rio de Janeiro la mia amica Maria Stoppiglia mi aveva rassicurato: “Vai tranquillo. Pedro mi ha telefonato e ci ha preso in simpatia. Mi ha perfino chiamata ‘Querida’”.

Pedro aveva un carattere difficile. Capiva subito chi voleva sfruttarne l’immagine o chi viveva adagiato nella tana rassicurante di un certo clericalismo. Una volta ha cacciato sui due piedi un gruppo di Bologna che lo aveva visitato a São Félix do Araguaia e che si rintanava per recitare la Liturgia delle Ore in italiano: “Se voi venite a casa mia, fate la vita che facciamo io e i miei poveri e i miei indigeni. Altrimenti tornate da dove siete venuti”.

Pedro era un radicale, un uomo di Dio senza misure mediane, un asceta dai piedi impolverati. Da vescovo non aveva uno stemma né un abito talare, che si era fatto prestare per venire a Roma in visita “ad limina” dal Papa. La sua “aliança”, cioè l’anello pastorale, era davvero il segno di un’alleanza sponsale con la sua gente, fatta di semplice cocco, mentre le sue croci erano semplicemente di legno. Aveva, questo sì, un motto in portoghese, che riassumeva benissimo la sua adesione esistenziale al Dio che unisce il Cielo alla Terra: “Nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e sobretudo nada matar” – “Non possedere nulla, non mettere in carico nulla, non chiedere nulla, non tacere nulla e soprattutto non uccidere niente”. Aveva la libertà del Vangelo, a cui aderiva ogni giorno.

Era povero, abitando una casa semplicissima e vestendo abiti comunissimi. Era privo di qualsiasi pretesa che potesse rappresentare per gli altri un fardello pesante e insopportabile. Non chiedeva mai niente per sé: mai una tutela, mai una difesa, mai un privilegio e nemmeno un pezzo di pane.

Parlava senza censure per difendere ogni essere umano vilipeso e umiliato. Lo faceva con quel suo accento catalano e quella sua voce cavernosa, che lo rendeva oggetto di tante imitazioni. Però sull’amore per il prossimo restava inimitabile e lo faceva dentro una sintesi mirabile e lineare: pregava, leggeva, scriveva, parlava e difendeva chiunque subisse un torto. Proprio per questo era semplicemente un uomo di Dio. Vedevi e ascoltavi lui e percepivi come Dio si fosse calato sulla Terra come un uomo si cala giù in un pozzo, prendendo a cuore chi pare stare sempre dalla parte del torto, proprio in fondo al pozzo.

Il torto in Araguaia per moltissimi era un compagno di vita quotidiano. Mi ricordo ancora, nei giorni in cui sono stato a Vila Rica, una cittadina della Prelatura territoriale retta da Pedro, che ogni mattina i “peões” aspettavano i camion degli uomini dei padroni, seduti per terra dietro la chiesa parrocchiale. Quando questi arrivavano, sceglievano i lavoratori come un allevatore sceglie i polli da macellare e li caricavano per portarli al lavoro nei campi. Chi restava a terra quindi finiva per essere dalla parte del torto due volte: per essere povero e per non avere ottenuto nemmeno uno straccio di lavoro a giornata.

Nella casa di Pedro e nella Chiesa di Pedro il primo posto era sempre per loro e chi li difendeva correva grandi rischi. Gli elicotteri dei “fazendeiros” intimidivano chiunque, volando a bassa quota, e quando qualche prete di Pedro faceva un passo avanti, i messaggi che lo raggiungevano erano inequivocabili.

“Stai attento quando vai in moto per le strade” – si era sentito dire la sera prima al telefono il prete che mi ospitava. Con Pedro la teologia politica ha fatto il salto di qualità decisivo, diventando “spiritualità politica”, là dove un pensiero religioso, affondando le radici nella relazione tra il Dio storico e l’uomo vivente, stabiliva paradossalmente una relazione diretta, finanche un abbraccio gioioso, tra il respiro trascendentale di Dio e la carne del mondo.

Leggendo la “Spiritualità della Liberazione”, curata da Pedro e da José María Vigil nel 1995 per le Edizioni Dehoniane Bologna, si attraversa consapevolmente questa via di Redenzione che abbraccia ogni dimensione storica del cristianesimo. La Liberazione cristiana diviene contestualmente Rivelazione, Redenzione, Relazione e Rivoluzione, là dove il riscatto dell’umanità ultima rappresenta l’atto decisivo di Dio che stabilisce definitivamente il Regno, che è soprattutto degli ultimi.

Liberando i reietti e i sofferenti, il Dio fatto Uomo si svela per quello che è e per quello che rappresenta. Il resto è menzogna.

E’ di tutta evidenza quindi che chi ha sempre avuto un’interpretazione eminentemente istituzionale della Chiesa e ha sempre cercato la relazione (con la erre minuscola) con tutti i poteri del mondo non amasse questa visione così radicalmente impegnativa e quindi detestasse Pedro e quelli come Pedro.

Pedro è passato attraverso decenni di sospetto, radendo sovente una possibile rimozione “ai sensi del Canone 401 comma 2” del Codice di Diritto Canonico, quello che prevede un intervento disciplinare contro i vescovi “per gravi motivi”.

In un paio di occasioni è stato chiamato a Roma, dove si è dovuto difendere. Pedro però non usciva mai dal Brasile. In un primo momento non lo faceva per timore di un’espulsione dalla Repubblica, visto che era di nazionalità spagnola, e poi, anche quando aveva ottenuto la cittadinanza brasiliana, non usciva per dichiarare la vicinanza esclusiva al suo popolo, che non abbandonava mai. Addirittura, invecchiando, non usciva quasi più nemmeno dal Mato Grosso.

Dunque, quell’incontro sotto la “mangueira”, nella polvere a quasi 40 gradi, è rimasto con me per sempre. Si è ricordato di me e del mio arrivo, mi ha ringraziato e abbracciato soavemente, ma anche vigorosamente. Mi ricordo ancora adesso quella sensazione e quelle parole pronunciate con ironia e con quell’incorreggibile accento catalano: “Seja bem-vindo na terra da Revolução” – “Sii benvenuto nella terra della Rivoluzione”.

Che fosse una terra di Rivoluzione me lo dicevano tanti dettagli per me ncredibili, in quei giorni passati tra testimonianze drammatiche di contadini, tristi confidenze pubbliche di indigeni Xavante ormai sfiniti, canti popolari intonati nella commozione generale, processioni di chilometri nella polvere della “mata” con il vescovo che camminava “ultimo”, in fondo, ai margini, quasi escludendosi.

L’immagine di Pedro che arrivava ultimo dietro le croci di legno e le fotografie di chi era morto per la giustizia era la comunicazione plastica di una Verità evangelica semplicissima: “Chi vuole essere il primo tra voi sia il servo di tutti”. (Mc 10,44)

Il primato degli ultimi, durante la celebrazione dell’Eucaristia, è stato a sua volta celebrato da un offertorio in cui è stato portato il cappello di un “peão” ribelle scaraventato in un pozzo, da cui la vittima non è emersa più. Accanto al pozzo è restato il suo cappello, poi raccolto e trattenuto in memoria dell’ennesimo torto fatto a chi ha sempre torto.

Pedro, che da giovane vescovo aveva lasciato uno scritto splendido intitolato “Nella fedeltà ribelle”, era un testimone fedele della ribellione in nome del Vangelo. Ebbene, parlare di fedeltà ribelle potrebbe sembrare un ossimoro incomprensibile, ma le dinamiche che provengono dall’annuncio evangelico cristiano sono ricolme di ossimori e di paradossi, esattamente come il paradosso più straordinario e sensazionale: il Cielo che irrompe sulla Terra e il Dio che si fa Uomo e uomo reietto.

Pedro è stato il segno tangibile ed evidente di questo paradosso. Da uomo di Dio ha scardinato ogni legame tra la fede e il potere e ha ripristinato meravigliosamente la Relazione privilegiata tra il Dio cristiano e l’uomo finalmente liberato. Il resto davvero è una menzogna.

Nel 2016 l’ultima raccolta di suoi scritti è stata opportunamente intitolata “Solo i sandali e il Vangelo”. Da quell’abbraccio sotto la “mangueira” mi ricordo il suo “foulard” rosso, la sua camicia bianca, i suoi pantaloni leggermente stropicciati e i sandali. Il Vangelo lo portava dentro lui.

Pedro non è passato invano. Domani lo porteranno proprio al “Santuário dos Mártires da Caminhada” di Ribeirão Cascalheira, accanto al Crocifisso di legno dei poveri, alla camicia insanguinata del Padre João Bosco e alla fotografia di Sant’Óscar Romero. Poi, dopo essere passato dal Centro di Tia Irene, lo seppelliranno accanto all’Araguaia, che ogni tanto sale a trovare i suoi morti, tutti poveri, perché i morti dell’Araguaia sono tutti poveri e Pedro sarà contento di stare accanto a loro.

Oggi sono felice di confidare che ho recuperato il senso della mia fede e della mia riflessione su di essa attraverso gli uomini di Dio come Pedro. I santi mi mettono soggezione, gli uomini di Dio no. Sarà perché indossano i sandali e portano dentro il Vangelo. Che Pedro sorrida, godendo della compagnia dei poveri, stando in braccio al Dio di Gesù Cristo, che lo ha creato, lo ha mandato tra di noi e adesso la ha ripreso. Il resto è davvero soltanto una grande menzogna.

scritto da Egidio Cardini