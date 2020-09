Armido Rizzi e l'essenzialità della vita

Ricevo dall'amico Gaetano Farinelli l'invito a ricordare Armido Rizzi, recentemente scomparso. Era stato responsabile del Centro Sant’Apollinare a Fiesole, nonché redattore della “Rivista di teologia morale” e di “Servitium”, oltre che nella direzione di “Filosofia e teologia”, promuovendo iniziative di divulgazione culturale d’alta qualità, nella riflessione teologica tra l’interpretazione delle sacre scritture e la fenomenologia dell’esperienza etica.

Numerosissimi i suoi saggi e i suoi libri, ne nominiamo solo alcuni, editi tra il 1970 e il 2016: “La salvezza come grazia”, “Cristo verità dell’uomo”, “Dio in cerca dell’uomo” (del 1987, tradotto in francese e pubblicato a Parigi nel 1989: “Dieu cherche l’homme”), “Oltre l’erba voglio, dal narcisismo postmoderno al soggetto responsabile”, “L’etica tra fede e laicità” e “L’uomo biblico, dal ‘cuore di pietra’ al ‘cuore di carne’”. Negli anni di mezzo, sono significativi, nel 1984 “L’oro del Perù, la solidarietà dei poveri” (dalla cultura indigena all’uomo nuovo), nel 1988 “Elementi di una teologia della liberazione per l’Occidente” e nel 2001 “Gesù e la salvezza, tra fede, religioni e laicità”.

Alla fine degli anni '90, si avvicina al movimento progressista Noi Siamo Chiesa (NSC), assieme a Raniero La Valle, Gianni Novelli, Ettore Masina, Giovanni Franzoni, Lidia Menapace, Frei Betto, che chiedeva il rinnovamento ecclesiale della Chiesa cattolica poiché le "speranze aperte nella chiesa dal Vaticano II sono andate in gran parte deluse a causa del tentativo di imprigionarne lo spirito rinnovatore". Per Armido Rizzi il Vaticano II ha costituito un momento di nuova visione teologica dal quale dipartono transizioni di importanza decisiva per un nuovo rapporto tra fede e laicità:

dalla Chiesa semplicemente identificata come società gerarchica al recupero della figura biblica e storica del Popolo di Dio;

dal monolitismo teologico alla ricchezza pluralistica delle riflessioni critiche sul cristianesimo;

dalla semplice dipendenza dei laici nei confronti del clero ad una loro presa di coscienza e responsabilità con processi di autonomia sul piano culturale, politico, teologico, etico…

da una Chiesa di fronte al mondo e società perfetta, ad una Chiesa nel mondo, che deve stare con gli ultimi del mondo.

Un teologo dalla forte personalità, ma non conosciuto quanto meritavano l'acutezza del suo pensiero e le sue scelte di vita di coerente essenzialità ben raccontata da lui stesso in una Relazione tenuta a Bergamo il 13 giugno 2015 e pubblicata in “Pretioperai n. 109-110 del 2015:

Sintetizzo il racconto della mia infanzia e giovinezza con pochissimi dati. A 10 anni sono entrato in seminario a Pavia, a 20 anni sono passato dal seminario al noviziato dei gesuiti in Veneto, e ho poi compiuto la lunga formazione della Compagnia di Gesù fino al sacerdozio e alla destinazione a insegnare filosofia della religione a Gallarate e antropologia teologica a Napoli.

Dopo cinque anni di questa attività mi sono deciso a chiedere la riduzione allo stato laicale, quando il provinciale mi disse che non potevo fare gli ultimi voti perché circolavano voci secondo cui io insegnavo cose preoccupanti.

Allora sono uscito dalla Compagnia di Gesù per poter continuare a sviluppare quelle idee. Ho scritto una ventina di libri, nei quali l’idea di fondo è quella che amo chiamare “teologia alternativa”.

Alternativa alla filosofia e alla teologia che avevo imparato, dove su cento tesi (un gesuita alla fine degli studi doveva dare un esame su cento tesi) non ce n’era una che dicesse “Dio è amore”. Infatti la filosofia e la teologia imparate erano strutturate attorno al pensiero greco.

Papa Ratzinger (Benedetto XVI) a Ratisbona nel 2006 affermava che bisognava rifarsi a questo pensiero classico per capire chi è Dio. Nelle successive tre encicliche egli ha implicitamente confermato questa visione teologica in uno dei suoi punti fondamentali: l’identità tra l’”amore biblico” (sia Antico che Nuovo Testamento) e l’”amore greco” . Nella Deus caritas est ha affermato che l’amore biblico è l’eros (ovviamente al suo livello più elevato); nella Spe salvi ha ribadito quest’idea; nella Caritas in veritate ha riaffermato che la carità senza verità è superficiale e volatile (negando così implicitamente che la carità porta in sé la verità).

A questa dottrina io non avevo più creduto; e tutto quello che ho studiato e scritto liberamente è dunque un modo – come appena detto – di pensare una “teologia alternativa”: non solo nel senso di opposta a quella classica ma nell’accezione positiva di intendere l’amore per Dio quale viene inteso dalla Bibbia (Antico e Nuovo Testamento), cioè non come eros ma come agape: amore per il Dio “altro”. Questo è stato ed è un “pensare dentro la Bibbia”: servendomi degli esegeti ma non fermandomi ad essi, perché il “pensare” esige un passo oltre l’esegesi. Perciò il mio impegno di teologo è stato una volontà di commento approfondito al kerygma, cioè all’annuncio dell’Antico e del Nuovo Testamento.

Uno dei passi principali in questa nuova impostazione è stata la scoperta della Teologia della Liberazione, attraverso la lettura del libro di Gustavo Gutierrez con questo stesso titolo. Leggendolo ebbi la sorpresa di trovare due novità: la prima, che egli si rifaceva alla Bibbia e ne sviluppava il messaggio; la seconda , che tale messaggio era l’amore per i poveri, quella “opzione preferenziale” per essi che incarna attraverso la prassi umana l’amore che Dio porta a loro. Pur provenendo da una famiglia povera (di una povertà dignitosa), venni colpito da questa scoperta teologica, e scrissi due lunghi articoli appunto sulla Teologia della Liberazione, con particolare riferimento a Gutierrez. Ma la vera scoperta esistenziale la feci una decina di anni dopo, quando – nel 1983 – venni chiamato a fare un corso di teologia a Lima, in Perù. Il corso durò poco (circa una settimana); ma la mia presenza in Perù si prolungò per tre mesi; e fu questa la ragione per cui venni a contatto con la povertà nel senso più forte del termine: ricordo come, nell’entrare in quelle case, venivo come aggredito da visioni disumane, e per almeno un mese mi venne ogni volta il nodo alla gola.

Tornato a casa, mi venne chiesto di scrivere qualcosa sull’esperienza fatta; e scrissi un libretto dal titolo L’oro del Perù: la solidarietà dei poveri (“dei” è qui genitivo oggettivo). Da allora tutto quello che ho scritto è in qualche modo legato a questo tema. Anche il mio piccolo best-seller (Dio in cerca dell’uomo. Rifare la spiritualità) è in sostanza un cercare quell’amore che non è l’amore di eros (cioè l’amore che cerca di salire verso Dio perché è il sommo bene (cosa che avevo imparato da Tommaso d’Aquino, il quale appunto si rifaceva ad Aristotele). Chi cerca il volto di Dio lo trova nei poveri, chi vuol vivere il suo amore deve servire i poveri. Poveri non sono soltanto coloro che non hanno beni economici, ma coloro che sono ammalati, umiliati, prigionieri, carcerati, stranieri, ecc. (cfr. per esempio Mt 25, 31ss.).

Adesso il povero principale cui devo accudire è mia moglie Alberta (più giovane di me di sedici anni). Ha da otto mesi un enfisema polmonare, per cui deve restare attaccata giorno e notte a una bombola di ossigeno; inoltre, da due mesi ha una spalla rotta, che non le permette di usare il braccio destro. Il passaggio da Fiesole (dove abbiamo trascorso 29 anni, organizzando seminari e ospitando bisognosi) a Mantova (città natale di mia moglie) ci ha portato a una situazione precaria dal punto di vista economico; e se riusciamo ad andare avanti è perché un gruppo di amici ci invia ogni mese una certa somma di denaro. Altri amici l’accompagnano quando deve uscire… Così stiamo sperimentando che cosa significa essere “poveri”, bisognosi dell’aiuto altrui. Ecco: mi pare di aver detto l’essenziale della mia vita.

Uno scritto forte la cui lettura pone nella curiosità di saperne di più per meglio comprendere la scelta di coloro che per loro volontà si sono posti in una condizione alternativa, altra, e di sofferenza rispetto alla collocazione ben più protetta e “conveniente” all'interno dell'osservanza ufficiale della Chiesa cattolica.

È questa scelta umana di Rizzi che mi attira perché è atto rivoluzionario, è un collocarsi altrimenti all'interno di una Chiesa che sostanzialmente lo rifiuta, marginalizzadolo e sperando nel suo oblio. È il rifiuto di riconoscere percorsi personali al di fuori del cerchio delle convenzioni e del conservatorismo religioso. Una condizione già percorsa da molte figure illustri (ne cito una sola per intenderci: Raimon Panikkar) che nasce dal rifiuto di riconoscere un percorso di fede senza santificazione, senza mitizzazione retorica. Un percorso tanto frequente all'uomo comune che nella Chiesa monolitica si santifica, e quindi cancella i suoi peccati assicurandolo così di essere di nuovo libero. Uscire da questa costruzione significa, invece, portare il fardello della propria umanità in un colloquio trascendente che non ha mai “perdono da bianchetto”, ma consapevolezza e condivisione della propria e dell'altrui fragilità e della necessità di mutamento esistenziale coerente.

Armido Rizzi, pur nella finezza e nella determinazione della sue scelte, rimane nell'ombra e paga la sua libertà di pensiero con la povertà e l'abbandono. Esiste atto più rivoluzionario e coerente di colui che accetta la povertà e la sofferenza per affermare la sua scelta di vita spirituale?

Un dilemma esistenziale che l'uomo oggi ha dimenticato. Basta andare ad Assisi, ormai città mercato in cui la meditazione e l'essenzialità della vita sono marginalizzate tra immagini sacre da paccottiglia e parcheggi sotterranei ad alta tecnologia. Migliaia di persone al giorno a “sacralizzarsi” nel mito e poche rare persone in cammino, almeno metaforico, da La Verna ad Assisi per compiere un cammino di catarsi e di essenzialità nella fatica del passo, nell'incertezza dell'orientamento, nella valutazione del sentiero giusto. Vivere il trascendente senza catarsi è come andare a Santiago in aereo o ad Assisi in auto di lusso.

Ciascuno di noi affrontando la senilità si pone la domanda di Armido Rizzi sull'essenzialità del proprio cammino. Solitamente questo è atto doloroso dovendo scartare tutto quanto è sembrato importante, tutto quello che l'ha riempita, ma che non è necessariamente l'essenziale. Ciascuno di noi troverà percorsi consolatori, giustificazioni di compromesso che non rispondono alla vera domanda di essenzialità che dovremmo porci.

Armido Rizzi è un testimone di questi cammini personali con una impronta di umanità ecumenica e di determinazione ammirevole. Le persone come lui che antepongono l'umanità fragile, la consapevolezza dell'ambiguità del vivere, il lasciarsi spegnere nel silenzio della propria dignità fuori dalle luci, dovrebbero farci pensare, e personalmente mi fa pensare. Riuscirò a compiere l'ultimo viaggio come mio padre vestito di nulla e dire “eccomi, questa è stata la mia vita, il resto sono chiacchiere”?.

scritto da Alessandro Bruni