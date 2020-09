Asia, Covid-19, povertà, spose bambine

In Asia migliaia di ragazze sono costrette a matrimoni precoci da famiglie sprofondate nella povertà a causa della Covid-19.

Secondo l’ONU, nel mondo circa 12 milioni di ragazze si sposano ogni anno prima di raggiungere i 18 anni, in particolare nelle aree dove la pratica è più radicata, come l’arcipelago indonesiano, il Pakistan e il Vietnam. Negli ultimi anni, tuttavia, il numero delle spose bambine è stato progressivamente in decrescita, grazie alle numerose iniziative volte a diffondere consapevolezza e ai programmi di educazione, istruzione e assistenza sanitaria. Porre fine ai matrimoni precoci entro il 2030 è uno degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, e molti paesi hanno intrapreso strategie in questo senso.

I lenti progressi raggiunti, però, rischiano di essere vanificati: le associazioni denunciano che con l’estrema povertà portata dalla pandemia di nuovo coronavirus, molte famiglie stanno tornando a spingere le figlie verso matrimoni forzati.

Al Jazeera ha raccolto la storia di Muskaan, una ragazza di 15 anni, costretta dalla famiglia a sposare il vicino di casa ventunenne. I genitori fanno gli spazzini a Varanasi, e hanno sei figli. “Siamo poveri, che altro avrebbero potuto fare? Ho combattuto più che ho potuto, ma alla fine ho dovuto rinunciare”, ha detto la ragazza.

Shipra Jha, responsabile per l’Asia per la ONG Girls Not Brides, ha spiegato che situazioni di povertà, mancanza di istruzione e insicurezza sono alla base dei matrimoni precoci anche in situazioni normali, dunque i periodi di crisi non fanno che acuire il problema. Nella lotta a questa pratica, tra l’altro, l’educazione ha un ruolo fondamentale, ma le misure di lockdown hanno costretto centinaia di milioni di ragazzi e ragazze a lasciare la scuola.

Se non si agisce velocemente per affrontare l’impatto economico e sociale del virus, per il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione nel prossimo decennio potrebbero verificarsi altri 13 milioni di matrimoni di minori. È un rischio, secondo Save the Children, che unito a quello della violenza contro le donne “potrebbe essere una minaccia peggiore del virus in sé”.

Le associazioni che si occupano del settore sostengono che in Asia, ad esempio, si è già registrato un aumento delle nozze forzate di adolescenti, nonostante sia molto difficile avere dati certi a riguardo. In alcuni casi ci sono state bambine date in sposa perché l’altra parte offriva soldi o un altro tipo di assistenza in cambio ai parenti.

La pressione economica, comunque, è solo parte del problema. Come spiega Jha di Girls Not Brides, ci sono anche questioni di tipo sociale e culturale: con le scuole chiuse, ad esempio, in Asia molti genitori temono che i figli adolescenti possano “rovinare la reputazione delle famiglie” frequentando dei coetanei. Molti governi, inoltre, hanno diretto la maggior parte delle risorse nella lotta la virus, spostandole da aree chiave come istruzione e salute riproduttiva. In Indonesia l’agenzia per la pianificazione familiare ha avvertito che il paese potrebbe vedere le nascite impennarsi all’inizio del 2021, proprio a causa della chiusura delle scuole e dell’accesso ridotto alla contraccezione.

Fonte: Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2020/09/coronavirus-despair-forces-girls-asia-child-marriage-200902071153195.html

segnalato da Valigia Blu