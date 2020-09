Economia civile 1, 2020

A Milano non si era mai vista una situazione del genere.

Ma anche Bologna, Roma e Napoli non sono messe bene. In tutta Italia, le stanze sfitte sono aumentate del 149% rispetto all’anno scorso. Con la fine del lockdown, tanti hanno disdetto i contratti e sono andati via dalle città. E tra la didattica a distanza e lo smart working, studenti fuori sede e lavoratori

ancora non sembrano avere intenzione di tornare

. Il mercato degli affitti piange. Con ricadute inevitabili anche sull’indotto degli uffici: trasporti locali, mense aziendali e società di pulizie sono in crisi profonda, ricorda Il Sole 24 Ore. Senza dimenticare bar e ristoranti: in centro a Milano «la perdita di fatturato per alcuni locali si può misurare nell’ordine del 75%», ha detto a

Business of Milan

Carlo Squeri, segretario generale di Epam-Confcommercio.