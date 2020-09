Instant book. Giovani e lavoro

L’intento di questo Instant book del blog di Madrugada, ovvero una monografia dedicata al lavoro dei giovani, è quello di raccogliere contributi di analisi e proposte per integrare quanto fin qui sperimentato ed

elaborato in quella che ormai viene definita come “l’esperienza ferrarese” nei percorsi di transizione studio lavoro. Allo scopo di agevolare questa raccolta, si è cercato di ridurre la complessità dell’argomento circoscrivendolo all’intero di tre campi distinti: le problematiche dell’offerta di lavoro dei giovani, l’analisi della domanda di lavoro in cui quell’offerta potrebbe trovare spazio occupazionale, i contenuti di politica economica di sostegno dell’incontro tra quell’offerta e quella domanda. L’articolazione di ciascun campo in temi ritenuti prioritari dovrebbe, nell’intento dei redattori della proposta, concentrare il contributo di chi interviene e la diffusione e fruizione dei relativi suggerimenti.



Il presente elaborato comprende:

una “introduzione al tema generale” oggetto della monografia, contestualizzato alla particolare fase della ripresa economica post pandemia;

una sintesi di “studio di caso” dell’esperienza ferrarese, con particolare attenzione alla sperimentazione svolta e in corso presso l’Università (il cosiddetto “Programma PIL di Unife”) e al vasto campo di osservazioni e applicazioni pratiche anche consolidate, rese disponibili dai risultati sperimentali successivamente accumulati e confrontati con la partecipazione a programmi di ricerca a livello Nazionale ed Europeo;

uno “schema dell’articolazione dei temi”, presentato ciascuno con sintetiche e approssimative “citazioni” (formalmente anonime, alla maniera delle indagini Delphi) seguite da brevi sintesi o “spunti” per approfondimenti mirati, nella logica di allargare il campo (qualità e numero) dei suggerimenti proposti oltre che consolidare quelli ritenuti più condivisibili e realizzabili.





segnalato da Alessandro Bruni