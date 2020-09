La scelta digitale, vera sfida del futuro dell’Italia

Nel dibattito, ancora striminzito e inadeguato, sulle scelte di politica culturale, economica e sociale che il nostro Paese è chiamato a compiere per un utilizzo dei fondi Ue in direzione di quello che Mario Draghi ha chiamato il “debito buono”, cioè motivato da scelte strutturali rivolte al futuro, l’indicazione pressoché unanime che emerge è costituita dall’investimento massiccio nel digitale.

Il fatto si spiega con il carattere innovativo, pervasivo e globale della tecnologia digitale, tale da renderla la maggiore rivoluzione della storia dell’umanità. Oggi non è concepibile alcun processo di sviluppo, in senso lato, di una società senza l’utilizzo, diffuso, nei diversi aspetti della vita, di questa tecnologia. Come e più di ogni innovazione rivoluzionaria, nei suoi effetti, essa incorpora la contraddizione tra il bene e il male ad un livello particolare dato il suo carattere immateriale che incide nelle qualità intellettuali e relazionali delle persone.

L’economia, il lavoro, la cultura e la stessa politica, sono gli ambiti più direttamente coinvolti in questo processo con risultati positivi e negativi in relazione al grado di consapevolezza e di capacità di regolazione dei singoli e della società. Per cui sviluppo o regressione dell’economia, lavoro più umano. consapevole e retribuito o dequalificato, precario e povero, cultura più capace di interpretare la complessità e la globalizzazione del mondo di oggi o più superficiale e negativamente condizionata dalle fake news diffuse nei social, politica più idonea a discernere i problemi della nuova realtà e a elaborare una visione del bene comune proiettato nel futuro o grettamente chiusa nella difesa di un presente sempre più superato e condizionato dalla paura e dal rancore.

L’estrema rapidità della sua estensione e quantità smisurata delle informazioni che diffonde , in tempo reale in tutto il pianeta, rende sempre più difficile, a livello personale e sociale, la sua conoscenza e la sua regolazione per cui, se non si riesce a colmare il divario potenziale tra velocità di trasformazione e capacità di comprensione dei singoli e governo politico, la prevalenza degli effetti negativi può più facilmente diventare realtà, con devastanti effetti in termini di subordinazione umana e di disuguaglianza delle condizioni di vita.

Tanto più che l’Italia si trova in una condizione di arretratezza a livello europeo e globale nella diffusione di questa tecnologia e nella sua conoscenza e regolazione. Un nostro problema cruciale nell’immediato futuro è costituito dalla necessità di un massiccio investimento nel digitale, sia pubblico che privato, accompagnato di un analogo programma di formazione critica dei lavoratori e dei cittadini, in modo da superare il crescente divario qualitativo tra domanda e offerta di lavoro e da aumentare la consapevolezza circa la realtà, le potenzialità e i problemi di una società sempre più digitale.

L’ammontare delle risorse messe a disposizione dall’Ue può consentire di realizzare passi decisivi in tale direzione, ma bisogna agire subito con tempestività e determinazione unitarie. Questa sarà una sfida vera, dal cui esito dipenderà il futuro del Paese e una sua maggiore unità intergenerazionale.

scritto da Luigi Viviani