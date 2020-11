Asmara, senza ritorno: "aiutiamoli a casa loro ..."

di Maurizio Casagrande. La testimonianza.

Ero giunto ad Asmara nella notte tra il cinque e il sei Gennaio 2019 per iniziare il mio mandato quinquennale come docente di italiano in Eritrea presso la locale Scuola Italiana.

Già la nomina da parte del Ministero, del tutto inattesa e tardiva a distanza di sette anni dal concorso, mi aveva scombussolato l'esistenza, con appena tre giorni utili per operare una scelta così radicale, né l'impatto con la realtà di questo Paese mi aveva facilitato le cose, per lo meno nei primi mesi, con l'aggiunta delle molteplici difficoltà nell'organizzare un container con le masserizie necessarie per cinque anni o nella ricerca di un alloggio che mi garantisse la disponibilità di acqua per l'igiene personale e per gli altri usi consueti.

Asmara, peraltro, è una città che ha qualcosa di familiare per ogni italiano che vi metta piede, non solo e non tanto in ragione dell'eredità coloniale: l'impronta urbanistica, le tipologie architettoniche, la rete viaria, il clima generalmente mite, la presenza costante del sole, la relativa prossimità al porto di Massawa e al suo mare o alle isole sul Mar Rosso, il multiforme incrocio di etnie, lingue, religioni e costumi accreditano la città africana di una patina quasi mediterranea e pertanto, superato il primo impatto, non risulta arduo stabilirvisi.





Non di meno, le sue contraddizioni risultano stridenti e balzano subito all'occhio anche al viaggiatore più svagato o distratto: diffuso degrado urbano, complice l'inefficienza nella poco solerte manutenzione delle reti idriche ed elettriche; randagismo; precarietà congenita del manto stradale; penuria cronica d'acqua potabile; mendicità e povertà diffusa con il corollario della piaga sociale della disoccupazione o della sottoccupazione; militarizzazione di ogni settore della società o del lavoro, con l'esito scontato dell'inefficienza nei pubblici servizi, dalla sanità alla previdenza all'istruzione, conseguenza diretta della contingentazione e dello stretto controllo dello Stato sulle iniziative private.

Ma per un paradosso ricorrente nella storia, mentre al presente l'Eritrea si avvicina molto al modello della Jugoslavia di Tito, intorno agli anni '60 poteva apparire quale la Svizzera d'Africa, se si presta fede alle testimonianze degli italiani che ci vivevano: qui infatti fiorivano imprese industriali, scambi commerciali, floricoltura e allevamento, attività casearie o agroalimentari, imprese di trasporto ed edilizia. Solo a partire dagli anni '70 iniziava un lento e inesorabile declino, alimentato e favorito da una serie interminabile di conflitti che hanno visto la fine solo recentemente grazie alla storica pacificazione con l'Etiopia.

Una musica del tutto diversa, invece, ci suona l'altra campana, quella degli eritrei che hanno vissuto quei decenni sotto il giogo opprimente del regime di Hailé Selassié prima, di Menghistu dopo, per non parlare delle brutalità compiute ai danni delle popolazioni locali dagli italiani ai tempi di Badoglio e Graziani (più che opportuna, a questo proposito, la lettura del saggio di Michela Wrong, I didn't do it for you. Come le nazioni del mondo hanno usato e abusato di un piccolo stato africano, Edizioni Colibrì, 2017), a riprova di quanto risulti sottile, su tale terreno, il discrimine tra verità degli storici e percezione dei singoli, o, se si preferisce, tra la storia scritta dai vincitori e la visione dei vinti.

È noto peraltro come non possa esistere pace senza giustizia, né sia possibile considerare degna la vita di un uomo o una donna costretti a campare con appena 35/50 euro al mese (o anche meno) per l'intera famiglia senza poter disporre pienamente di sé, con forti limitazioni nei movimenti, privati di un lavoro stabile, senza pane e senza acqua, e quel che è peggio senza un presente né un futuro per i propri figli: perché l'Eritrea conosce proprio questa realtà e nelle regioni più isolate dell'interno non va meglio.

La pandemia che ha sconvolto il globo a partire dall'inverno 2019 non ha certo contribuito a migliorare la situazione: non tanto per la diffusione del contagio, che qui risulta inspiegabilmente contenuto, bensì per la definitiva paralisi dell'economia indotta dalle misure di contenimento adottate con tempestività dal governo, non senza sottili e ciniche speculazioni politiche grazie alle quali il regime può consolidare il controllo totale che già deteneva sul Paese da tempo immemore.

A latere, sotterraneo, taciuto ma imponente, l'esodo senza fine di quanti trovano la forza, il coraggio e i mezzi per tentare la sorte altrove, esponendo ad ogni sorta di rischio la propria persona o quelle dei familiari che restano. Sono i giovani ad operare questa scelta, quelli almeno che non si rassegnano allo sconforto e alla disperazione una volta giunti al bivio dei 18 anni (ma anche prima!), quando sarebbero chiamati dallo Stato al servizio militare permanente.

Quale futuro, dunque, per questo Paese? C'è solo da augurarsi che non sia il medesimo riservato alla Scuola Italiana di Asmara che s'è vista chiudere i battenti dopo oltre un secolo di storia con centinaia di alunni della primaria, delle medie e delle superiori costretti al trasferimento coatto presso le scuole eritree.

scritto da Maurizio Casagrande





di Cornelia I. Toelgyes. I fatti: "aiutiamoli a casa loro ..."

La storica scuola italiana di Asmara, istituita nel 1903, ha chiuso temporaneamente i battenti. Lo si legge in un decreto firmato il 31 agosto 2020 dal chargé d’affaires dell’Ambasciata italiana in Eritrea. Il nuovo ambasciatore, Marco Mancini, è stato nominato solamente pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri.

L’anno scorso l’istituto contava un migliaio di iscritti, solo il 10 per cento erano italiani.

I motivi della chiusura sono molteplici e la responsabilità è certamente da attribuire a entrambi i governi, l’inizio della crisi è cominciata già diversi anni fa. E è peggiorata con il taglio delle spese per le scuole italiane all’estero (DL 64/2017 e DM 2051/2018), impedendo così l’impiego di supplenti. In tal modo è stato necessario ricorrere al costante reclutamento di docenti locali; spesso le cattedre erano scoperte e questo ovviamente a scapito della qualità della formazione scolastica. Certamente l’Eritrea ha interpretato questo come un gesto di minor interesse da parte del nostro governo verso la scuola di Asmara.





La situazione è ulteriormente precipitata a marzo di quest’anno perché la preside dell’istituto non avrebbe concordato la sospensione didattica, volta a evitare l’espandersi della pandemia, con le autorità locali competenti. A nulla è valso l’intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, presso il governo eritreo. Asmara non ha rinnovato la licenza con conseguente rescissione dell’accordo bilaterale del 2012 e ha posto i sigilli allo stabile.

Gli studenti di nazionalità italiana hanno poi potuto sostenere l’esame di maturità regolarmente, cosa che è stata negata agli studenti eritrei, che sono costretti a affrontare tale prova a Sawa, dove sono stati arruolati insieme ai loro connazionali.

Non si esclude che dietro tutto ciò ci sia anche la volontà di nazionalizzare la scuola, come è stato fatto lo scorso anno con altri istituti di proprietà della Chiesa cattolica nel Paese. In tale occasione la dittatura si era però appellata all’applicazione di una normativa del 1995 che limita le attività delle istituzioni religiose.

In passato gli studenti eritrei più meritevoli dell’istituto italiano di Asmara godevano di borse di studio elargite dal nostro governo con l’intento di contribuire alla formazione delle giovani eccellenze eritree. Da una decina di anni e forse più l’assegnazione di finanziamenti per motivi di studio in favore di studenti della nostra ex colonia è diventata sempre più rara, per sparire quasi del tutto. Il regime di Isaias è al quanto reticente nel concedere i visti per loro, dal momento che non possono lasciare il Paese prima di aver terminato l’addestramento militare di base che dura parecchi anni. Un intervento da parte del governo italiano sarebbe stato inutile, sarebbe stato visto come un’interferenza negli affari interni.

All’inizio del mese sono stati postati foto e video sui social network che inquadrano giovani nella capitale Asmara mentre vengono caricati sui pullman senza mascherina, diretti al campo di addestramento Sawa, nell’ovest del Paese. Non è cambiato nulla dopo il trattato di pace del 2018 siglato con l’Etiopia, l’acerrimo nemico di sempre.

Come ogni anno, il regime costringe migliaia di giovani e giovanissimi a terminare l’ultimo anno delle scuole secondarie nel famigerato campo militare Sawa, dove ragazzi e ragazze, oltre allo studio, vengono sottoposti a duro addestramento militare in condizioni climatiche spesso proibitive.

Se in questo inferno la vita è dura per i ragazzi, possiamo solo immaginare cosa sia per le ragazze. E in questo periodo non vengono applicati provvedimenti volti a arginare la diffusione del virus: i dormitori sono strapieni, nessun distanziamento sociale e l’assistenza sanitaria è carente, come riporta l’Organizzazione Human Rigts Watch in un suo recente articolo.

L’impatto con Sawa è terribile per tutti; in Eritrea nessun giovane può sognare il proprio futuro, tutto è scritto dalla nascita. Gli studenti meritevoli, terminate le scuole secondarie, possono frequentare il college (università militare) nella struttura stessa e in seguito vengono mandati a lavorare per il governo in vari ministeri. Gli altri, invece, sono costretti a frequentare corsi professionali, il che significa, quasi sempre, servizio militare.

Christian Solidarity Worldwide (CSW), un’organizzazione per i diritti umani specializzata nella libertà di culto, ha fatto sapere che il regime eritreo ha rilasciato recentemente 27 eritrei cristiani pentecostali. Alcuni di loro giacevano nella prigione di Mai Serwa, non lontana dalla capitale Asmara, da 16 anni senza alcun processo.

Secondo alcune fonti di CSW, sembra che la liberazione dei 27 (19 uomini e 8 donne) sia in qualche modo connessa con Covid-19; fanno parte del primo gruppo di detenuti rilasciati su un totale di 54 che le autorità asmarine intendono scarcerare prossimamente. Un altro gruppo di 22 (soprattutto donne e minori) appartenenti alla chiesa metodista sarebbero stati liberati a luglio. Finora non sono stati resi noti i loro nomi.

Tuttavia, per evitare che lascino il Paese, queste persone sono libere solo su cauzione; hanno dovuto dare in garanzia i documenti delle loro proprietà o quelle di un garante. Dal 2002 il governo riconosce solamente l’islam sunnita, la Chiesa ortodossa eritrea, la Chiesa cattolica romana e quella luterana.

Ancora oggi la dittatura detiene decine di migliaia dei suoi cittadini in più o meno 300 putride galere sparse su tutto il territorio nazionale. La maggior parte di questi sfortunati sono incarcerati perché hanno osato criticare il regime; detenzioni extragiudiziali, sparizioni forzate continuano e spesso i familiari non hanno notizie dai loro congiunti per anni.

E se da un lato l’Eritrea sembra aver rilasciato alcuni detenuti per evitare l’espandersi della pandemia – i dati ufficiali non riportano decessi collegati a Covid-19, solo 364 contagiati, tra questi 305 guariti – il regime continua l’arruolamento forzato di giovani.

scritto da Cornelia I. Toelgyes, pubblicato in Africa ExPress del 23 settembre 2020

segnalato da Alessandro Bruni