Clamoroso, riders con il cartellino!

Nel mezzo della seconda ondata che li sta ri-vedendo padroni della notte decimata dal coprifuoco, colpo di scena per i riders che portano il cibo a domicilio agli italiani rintanati in casa: Just Eat, una delle piattaforme più grandi, esce dal branco e annuncia che li assumerà!

il governo aveva varato un decreto che prometteva: o le parti trovano un accordo o altrimenti da novembre 2020 i riders vanno considerati lavoratori dipendenti. È una piccola rivoluzione, per tutta una serie di motivi. Intanto l'anno scorsoche prometteva: o le parti trovano un accordo o altrimenti da novembre 2020 i riders vanno considerati lavoratori dipendenti.

Per evitare lo scenario fine-di-mondo Assodelivery, l'associazione di categoria di cui fa parte anche Just Eat, tira fuori dal cilindro un contratto collettivo in extremis. Lo fa con Ugl, sindacato ex-missino poi diventato ardentemente leghista, che non è minimamente rappresentativo tra i riders (per aggiungere la beffa al danno, metà dei riders sono immigrati e il segretario di Ugl era sceso in piazza con Salvini contro lo ius soli, per dire) .

"contratto pirata", la ministra del lavoro idem. E qui succede l'impensabile. Just Eat si smarca dal contratto collettivo che, tra le varie assurdità segnalate dal giuslavorista Valerio De Stefano, autore di I riders protestano , i sindacati confederali denunciano il, la ministra del lavoro idem. E qui succede l'impensabile. Just Eat si smarca dal contratto collettivo che, tra le varie assurdità segnalate dal giuslavorista Valerio De Stefano, autore di Il tuo capo è un algoritmo , prevedeva che chi non lo accettava non potesse più lavorare. E annuncia le assunzioni a partire dal 2021.

Proposition 22, un referendum voluto da Uber per impedire il medesimo risultato. E che, La notizia arriva a poche settimane dalla vittoria, in California, della, un referendum voluto da Uber per impedire il medesimo risultato. E che, grazie a una martellante campagna finanziata con 200 milioni di dollari , la più costosa nella storia dello stato (pensate quanti straordinari ci potevano pagare!) è passata con il 58 per cento di sì. Riders Union Bologna, un sindacato dal basso, si dice «cautamente ottimista» per il futuro. Deliveroo e Glovo, col loro sindacato padronale, sono invece sempre più sole.

scritto da Riccardo Staglianò pubblicato in Newsletter di il Venerdì del 13 novembre 2020