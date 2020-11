Come evitare il collasso delle terapie intensive

di Andrea Gandini.

Di fronte a una minaccia grave il Governo ha assunto rimedi estremi come lo stato di emergenza, che viene usato per “chiudere” (lockdown) e “ristorare” (soldi a chi chiude). Ma in condizioni estreme si tratta anche di usare questo potere per “aprire” e “rilanciare” là dove abbiamo vincoli e ritardi. Cosa significa oggi “aprire”? Creare quelle condizioni di efficienza ed efficacia dei servizi pubblici che sono alla base dello sviluppo. Nel Nord Europa l’elevata fiducia nello Stato avviene perché i cittadini lo percepiscono come chi si prende cura di te e della comunità quando ne hai bisogno.

Vorrei riportare l’esperienza di due amici risultati postivi al Covid in ottobre.

Il primo è un giovane trentino che ha telefonato al numero verde Covid istituito in questa Regione ma non ha mai avuto alcuna risposta (sempre occupato), poi ha chiamato l’Asl e solo dopo 10 giorni ha potuto fare il tampone. Ha fatto la sua quarantena ed è guarito praticamente da solo senza farmaci.

Il secondo è emiliano e anche in questo caso per entrare in contatto con qualcuno ha aspettato una settimana (non era chiaro se dovesse attivarsi il medico di famiglia o il numero verde); avrebbe potuto andare al pronto soccorso ma avrebbe aspettato molte ore e quindi ha desistito.

Da questi episodi avvenuti in due Regioni ben amministrate si può subito capire che a 9 mesi dalla dichiarazione di stato di emergenza i servizi minimi di accesso ancora non funzionano.

La nostra sanità è, peraltro, uno dei settori pubblici che funziona meglio. Da marzo sappiamo che la via più efficace contro il virus è:

a) individuare prima possibile i “positivi”;

b) fare i tamponi;

c) risalire col tracciamento ai potenziali contagiati;

d) curare a casa prima possibile e bene.

Da quando alcuni clinici coraggiosi hanno scoperto (forzando le procedure stabilite e facendo le autopsie) che l’efficacia delle cure è proporzionale alla rapidità di cura, all’uso di alcuni farmaci prima non usati e con cure a casa del malato, evitando eventuali contagi. Rammentiamo che i “contagi” da infezioni ospedaliere non sono solo per Covid, in quanto in Italia muoiono ogni anno per infezioni secondarie contratte in ospedale (non da Covid) 43mila persone.

Già a inizio marzo si conosceva la buona pratica del dottor Cavanna (primario di oncoematologia a Piacenza) che curava a casa i pazienti con ecografi che costavano poco e altre attrezzature portatili. Sulla base di questa buona pratica sono state istituite dal Governo col decreto del 9 marzo le Usca in tutta Italia (Unità speciali di continuità assistenziale).

Una scelta intelligente ma cosa non fa la Pubblica Amministrazione?

Quasi mai si occupa di monitorare e implementare quello che legifera, per cui se poi le cose non si fanno nessuno ne risponde (…la legge lo prevedeva). Quindi c’è un modo (legale) per tutelarsi, salvo poi non agire in concreto perché i processi funzionino. Manca in sostanza una figura nella Pubblica Amministrazione (il responsabile di processo), non quello formale istituito nel 1992 (che garantisce l’accesso agli atti), ma quello reale, che controlla i tempi e i costi di certi processi.

In presenza di una eventuale seconda ondata si sarebbe dovuto rafforzare la medicina territoriale (queste Usca), cosa che non si è fatta (o meglio nessuno ha implementato questi processi), dando invece la priorità alle terapie intensive (anche queste peraltro poco incrementate). Una scelta sbagliata perché la linea del “fronte” sono le Usca e curare a casa quel 10% circa di positivi che si ammalano.

Può essere che, a causa del forte depauperamento di medici e infermieri per via della pensionamento anticipato (quota 100) nel 20019 e 2020 di circa 5mila sanitari ci fosse meno personale. Come fare allora? Inserendo, per esempio, giovani specializzandi ma anche neo-laureati e neo-infermieri o infermieri con un praticantato all’ultimo anno in queste squadre adeguatamente formate da medici senior e junior che lavorano in tandem in modo da garantire un servizio forzando e innovando le procedure tradizionali.

Per fare questo ci sono vincoli e norme che lo ostacolano, ma avviene sempre così, le innovazioni si contrastano, mentre le soluzioni più facili (fare bene cose inutili) si appoggiano come quella di dare 2mila euro per ogni caso di Covid agli ospedali anziché darlo a chi organizzava le Usca.

In tempi di “stato di emergenza” si dovrebbe usare il potere per “forzare-innovare” l’amministrazione pubblica in tutti gli ambiti in cui le forze dell’ostacolo, della tradizione, del “fare bene cose inutili” impediscono al Paese di respirare e di svilupparsi. E soprattutto far si che la figura del responsabile di processo diventi reale e non solo formale, il che significherebbe rendere efficiente tutta la Pubblica Amministrazione (cioè un’altra Italia).

scritto da Andrea Gandini