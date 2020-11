Cure palliative e la terapia del dolore: un futuro ancora lontano

di Giannino Piana.

Lo scorso 20 marzo è ricorso il decimo anniversario dell’approvazione della legge n. 38 sulle cure

palliative e la terapia del dolore. Un occasione utile per fare il punto su quanto nel frattempo è avvenuto in termini di applicazione e per verificare i risultati conseguiti. A soddisfare questa esigenza è stata di recente consegnata al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge, che si riferisce al triennio 2015-2017 e che contiene una serie di dati allarmanti.

Ciò che in sintesi emerge dalla relazione è infatti che questa legge risulta globalmente una delle meno applicate, con una consistente disomogeneità territoriale – vi sono infatti regioni in surplus accanto ad altre in deficit – e soprattutto con vistose carenze in ambito pediatrico su quasi tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un segnale inquietante, se si considera l’alto significato umano e civile della legge 38. La finalità fondamentale che attraverso di essa si è inteso perseguire è infatti l’umanizzazione della medicina in un ambito particolarmente delicato, quello riguardante persone non guaribili perché a prognosi infausta e il più spesso in fase terminale.

L’importanza della legge 38, che ha assegnato centralità culturale al paziente inguaribile (e terminale), e la sua ancora scarsa applicazione, specialmente in alcune aree territoriali del Paese, sollecitano la messa in atto di una serie di provvedimenti che ne promuovano lo sviluppo. Due tipi di intervento meritano, a tale riguardo, di essere messi in atto con urgenza.

Il primo riguarda l’economia. Le cure palliative e la terapia del dolore necessitano di maggiori risorse di quante siano state finora erogate. Mancano infatti investimenti adeguati che consentano di potenziare l’accompagnamento domiciliare con una rete di sostegno sociale – fondamentale è a tale proposito l’apporto del volontariato – e di estendere le cure palliative all’ambito pediatrico. A dover essere predisposta è poi anche una legislazione che ristabilisca il giusto equilibrio tra le diverse aree del Paese, tanto a riguardo delle cure pediatriche che dell’assistenza domiciliare.

Il secondo tipo di intervento chiama in causa l’iter formativo. Il fatto che dopo dieci anni dall’introduzione della legge 38 non esista ancora una scuola di specializzazione in cure palliative – scuola attivata in Inghilterra dal 1987 – evidenzia non soltanto la presenza di uno stato di arretratezza dovuto a negligenza, ma ancor più la persistenza di un disinteresse motivato – come già si è ricordato – dalla scarsa considerazione dell’importanza assegnata a tali cure. Il che rende allora necessario un cambiamento di mentalità e la creazione di un percorso universitario, che garantisca una professionalizzazione del sistema;

professionalizzazione essenziale per dare dignità e riconoscere competenza specifica agli operatori.

In realtà, le cure palliative rivestono, se ci si muove in un orizzonte antropologico più ampio di quello di matrice positivista che soggiace alle valutazioni correnti, un grande valore umano e civile. Esse hanno avuto il merito di introdurre nel sistema sanitario – è questo un fattore di grande rilevanza – la dignità della medicina che non guarisce ma cura, custodendo la vita fino alla fine. Si tratta infatti di cure che si oppongono tanto agli eccessi dell’accanimento terapeutico, in cui il prolungamento della vita biologica a tutti i costi e senza limitazioni finisce per negare la sua qualità umana, quanto alla tentazione dell’abbandono, che ha luogo quando, per i motivi ricordati, si rinuncia a prendersi cura di chi non è guaribile.

Cure palliative, hospice, assistenza domiciliare, terapia del dolore costituiscono, nel loro insieme, un sistema terapeutico ispirato al criterio della proporzionalità. L’obiettivo non è quello di insistere nel

mettere in atto interventi del tutto inutili o futili, che hanno costi umani ed economici rilevanti senza alcun risultato, ma di favorire un processo di accompagnamento del paziente all’ultimo traguardo, standogli accanto ed offrendogli quei supporti clinici e psicologici, che lo aiutino ad elaborare i conflitti interiori e a vivere.

Ma l’aspetto più rilevante della questione è di ordine culturale. La percezione dell’importanza che hanno le cure palliative e la terapia del dolore è legata anzitutto all’acquisizione della consapevolezza che la vita umana è una vita a termine; all’introiezione, in altre parole, del senso del limite, e perciò al riconoscimento della fragilità e della precarietà come dimensioni costitutive della condizione umana.

La capacità di fare i conti con tali dimensioni o – come suggeriva lo psicanalista francese Marc Oraison – di integrare nella propria esistenza il tempo reale in quanto tempo limitato, e più radicalmente di fare i conti con la morte, è uno degli indici più importanti della raggiunta maturità. Il progresso scientifico-tecnologico sembra aver oscurato, anche in campo medico, questa percezione, in ragione del mito dell’onnipotenza, che spinge a ritenere inutile tutto ciò che non ha a che fare con l’effettiva possibilità di guarigione.

Il ricupero del limite è poi anche stimolo a uscire da una visione altezzosa e positivista della medicina e a inserirla in un orizzonte umanistico, con una visione olistica della cura, in cui a contare è in primo luogo la comunicazione medico-paziente quale aspetto irrinunciabile dell’atto medico e dell’azione curativa.

La consapevolezza del significato delle cure palliative può avvenire soltanto se l’iter formativo che viene fatto percorrere a chi si prepara a diventare medico o a far parte del personale sanitario intreccia, in modo equilibrato, al proprio interno la fornitura di nozioni e di strumenti scientifico-tecnici, assolutamente necessari, con l’offerta di prospettive umanistiche, capaci di fornire un senso globale all’attività medica.

Il futuro delle cure palliative è dunque, in ultima analisi, connesso a una serie di impegni, che chiamano in causa ambiti diversi della vita sociale: dall’economia, alla politica, alla gestione dell’attività sanitaria. Ma è soprattutto dipendente dal farsi strada di un cambiamento di mentalità, una vera e propria rivoluzione culturale, che rimetta al centro dell’interesse il «prendersi cura» della persona umana dall’inizio alla fine della sua esistenza.

scritto da Giannino Piana, pubblicato in Rocca-Cittadella del 1 novembre 2020

segnalato da Gaetano Farinelli

sintesi di Alessandro Bruni

per leggere l'articolo completo aprire questo link