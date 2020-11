La crisi, la ripresa e la produttività

Guardare al futuro di Luigi Viviani.

Una delle notizie più preoccupanti di questi giorni sullo stato del nostro sistema produttivo, è rappresentata dal calo della produttività, nella sua versione integrata dell’insieme dei fattori produttivi, nella misura dello 0,5%.

L’effetto più immediato è una compressione dei salari che, secondo la Fondazione Di Vittorio, vede oggi 5 milioni di lavoratori dipendenti con un salario annuo lordo inferiore a 10 mila euro, mentre il salario medio annuo in Italia è di 30 mila euro lordi contro i 35mila euro della Francia e i 42 mila euro della Germania. Ma il significato più sostanziale di questo parametro è quello di misura dell’efficienza reale dell’economia da cui dipende la concreta possibilità di ripresa post-Covid.

Certamente sui dati più recenti pesa in modo determinante lo sviluppo della pandemia, ma la situazione rimane particolarmente grave perché la produttività del nostro Paese è pressoché ferma da 25 anni, e questo spiega la minore crescita dell’Italia rispetto agli altri Paesi europei. La ripresa della produttività totale dei fattori nasce da una positiva sintesi dell’impegno in termini di innovazione tecnologica, investimenti produttivi, di qualità e impegno del capitale umano, di contesto infrastrutturale avanzato, di servizi pubblici funzionali allo sviluppo (burocrazia, fisco, giustizia..).

Nella realtà, dopo che per effetto del Covid l’attività produttiva ha subito una drastica contrazione nella prima parte dell’anno, successivamente, secondo le rilevazioni di Bankitalia, gli investimenti delle imprese sono diminuiti rispetto ai programmi decisi in precedenza, mentre non si stanno usando tutte le possibilità di formazione del capitale umano durante le ore di cassa integrazione. Il problema cruciale della produttività dovrebbe diventare campo di lavoro delle parti sociali che rimangono i protagonisti diretti della sua realizzazione.

Da un lato Confindustria, e in particolare il suo presidente Bonomi così impegnato nella polemica antigovernativa, dovrebbe fare di questo problema un impegno prioritario, come contributo degli imprenditori alla crescita del Paese.

Dall’altro anche il sindacato dovrebbe assumere la produttività totale dei fattori come problema proprio, uscendo dalla tradizionale concezione della sinistra di strumento di sfruttamento capitalistico, per approdare ad una visione più complessa, da cui può passare una positiva trasformazione del lavoro attraverso un’intesa contrattuale sui diversi fattori che risultano significativi del livello di produttività.

Su questa base sarebbe possibile impostare un rapporto positivo con il governo al di là della sterile polemica, per favorire concretamente una più rapida ripresa del Paese.

scritto da Luigi Viviani