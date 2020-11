Le contraddizioni del cosmopolitismo

di redazione di Linkiesta.

Nel luglio del 2019 il senatore americano Josh Hawley ha parlato alla National Conservatism Conference a Washington accusando le «élite cosmopolite di aver venduto la classe media e lavoratrice americana alle grandi multinazionali», e di aver favorito queste ultime incoraggiandole a «portare lavoro e ricchezza al di fuori degli Stati Uniti, dove ci sono salari e tasse più basse».

La dichiarazione di Hawley era un attacco diretto al cosmopolitismo, cioè la dottrina che «sostiene l’irrilevanza delle distinzioni sociali e politiche tra Stati e nazioni, e attribuisce a ciascun individuo la cittadinanza del mondo», secondo la definizione che ne dà la Treccani.

«Negli ultimi 20 o 30 anni l’ideologia politica del cosmopolitismo, che relega lo Stato nazione a una reliquia del passato, ha sbaragliato qualunque ideologia concorrente. Non è più un mero interesse di nicchia di accademici delle scienze umane, ma è riuscito a imporsi come sistema di valori dominante delle classi medie occidentali», scrive Aris Roussinos su UnHerd.

Lo stesso termine “cosmopolitismo” è stato a lungo «una nozione che poche persone conoscevano o usavano al di fuori dei contesti accademici solo due decenni fa, poi è diventato l’orientamento normativo dominante delle élite e classi medie urbane istruite dell’Occidente: il sistema di idee di coloro che sostengono confini aperti, norme universali e autorità sovranazionali». Ma si è imposto di recente soprattutto «grazie al legame e all’associazione con uno stile di vita e uno status sociale molto alto», spiega Roussinos. Fattori che la rendono un’ideologia particolarmente solida in un’epoca in cui la pulsione capitalista spinge verso il costante miglioramento della propria condizione socioeconomica.

In buona sostanza è una visione unidirezionale in cui il cosmopolitismo non è solo un’ideologia politica, ma una sorta di destino morale del mondo: chi si oppone passa automaticamente dalla parte sbagliata della storia. Esattamente quel che è successo al senatore del Missouri Josh Hawley a luglio 2019.

Da quel che emerge dall’analisi di UnHerd, però, il cosmopolitismo contemporaneo non è privo di contraddizioni. Si parte da una considerazione di base: «Il capitalismo nel mondo globalizzato – si legge – favorisce la formazione di una classe di persone transnazionale, dà potere ai leader di organismi sovranazionali e ai dirigenti di aziende globali, le grandi multinazionali; mentre i parlamenti eletti a livello nazionale e i movimenti locali perdono forza».

Non è solo un discorso di politica in senso stretto. Un esempio valido per capire questo aspetto della cultura cosmopolita starebbe «nella preferenza di tutto ciò che è esotico e diverso, innalzato così a gusto raffinato e illuminato». Mentre, al contrario, chi preferisce concentrarsi su qualcosa che riguarda il proprio territorio – quindi locale e tradizionale – è campanilistico, arretrato.

Fatta questa premessa si può inserire nel discorso la difficoltà della classe media degli ultimi anni: «Quest’ideologia, spesso associata a celebrità, a imprenditori d’affari internazionali e altri soggetti con uno status elevato ha reso questa visione del mondo molto glamour. Ma questa visione del mondo premia pochi eletti, favorisce a polarizzazione della ricchezza: il punto è che il cosmopolitismo non è proprio solo delle persone che se ne avvantaggiano, ma di una pluralità di persone della classe media che ambiscono a raggiungere quello status».

Allora la straordinaria diffusione del cosmopolitismo stride con il costante impoverimento della classe media occidentale in quello stesso periodo. E non solo: stride anche con la popolarità tra le fasce d’età più giovani, che provano a identificarsi con una classe sociale a cui probabilmente non appartengono.

Proprio qui risiede una possibile minaccia all’egemonia del cosmopolitismo: la contraddizione tra la venerazione di uno status sociale da parte della classe media e la simultanea erosione della sicurezza socioeconomica di quella stessa classe.

scritto da redazione, pubblicato in Linkiesta del 24 novembre 2020

sintesi di Alessandro Bruni

