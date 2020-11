Il blog tre anni fa: novembre 2017

di Alessandro Bruni.

Con questo post iniziamo a ricordare quanto abbiamo scritto tre anni fa. Non tanto una scelta narcisistica, quanto per una analisi critica di come eravamo e che cosa ci sembrava importante. Tre anni sono tanti nell'era digitale e il nostro blog è via via notevolmente cambiato mettendo sempre più attenzione alle attività di servizio alla conoscenza nel mondo solidale.

Sceglieremo pochi post, massimo sette nell'arco di un mese, che con logica d'oggi ci sembrano più utili a rimarcare il tempo che passa e lo scorrere di importanza delle cose. Nulla di retorico, un semplice sfogliare ogni mese l'album di famiglia per accendere il ricordo.

segnalati dal blog di Madrugada di novembre 2017