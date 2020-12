L’ineffabile comunicazione di Zaia

Guardare al futuro di Luigi Viviani.

Il presidente di Regione più amato dai veneti e dagli italiani esprime alcune caratteristiche che, almeno in parte, spiegano il suo successo: una enorme capacità di lavoro, lo stare sempre in mezzo alla gente, rappresentandone le istanze, una umiltà di fondo che gli impedisce di scaldarsi la testa di fronte all’enorme consenso misurato dal voto. Ma credo che, oltre a tutto ciò, ci sia un’altra caratteristica di peso e valore non secondari nel determinare il livello di suoi consensi: la sua straordinaria attitudine a comunicare. Innanzitutto in quantità.

Zaia comunica sempre: basta collegarsi a uno dei tanti canali televisivi regionali, e non solo, a qualsiasi ora del giorno e della notte e quasi sempre appare il volto familiare di Zaia, che indica, spiega, spesso con cartelli, esorta, critica, apprezza su tutto ciò che si verifica in Veneto in materia di Covid-19. Accade tuttavia che, spesso, tale sovrabbondanza di quantità abbia il sopravvento sul contenuto e la qualità dei messaggi che Zaia lancia ai suoi amati e sempre richiamati veneti. Così, ad esempio, succede che un giorno spiga con convinzione che nella sua Regione è possibile aprire i negozi per un orario più lungo della media nazionale, e pochi giorni dopo si lamenta per la troppa gente che va a fare la spesa, che può far cambiare il colore del Veneto, da giallo ad arancione.

Sull’aver vietato lo sci, per Zaia, premesso che la salute viene prima di tutto, è semplicemente ridicolo vietarlo da noi e consentirlo nei Paesi limitrofi, perché senza lo sci la montagna muore. Mentre ritiene prioritario proseguire una campagna di sensibilizzazione sulla necessità delle misure restrittive, considera il coprifuoco “una sconfitta culturale”. In questo modo di ragionare per cui, indicata una necessità di intervento, si lascia trasparire che anche il contrario ha una sua validità, c’è un aspetto sul quale Zaia non ha mai cambiato parere, cioè sull’inadeguatezza della gestione del governo, tanto che non è mai successo che egli si sia esplicitamente dichiarato d’accordo su un provvedimento deciso dall’esecutivo.

Come è noto, ogni Dcpm del governo, pur essendo stato preventivamente discusso con le Regioni, ha provocato duri scontri istituzionali, e ha determinato nel Paese un forte orientamento a rivedere il Titolo V della Costituzione in senso di maggiore supremazia dello Stato. Per Zaia tutti i Dcpm sono stati decisi con le Regioni all’unanimità, e occorre invece procedere in senso inverso, in direzione di una maggiore autonomia regionale voluta dai cittadini.

Questo è Zaia: onnipresente nella comunicazione, mediamente più o meno d’accordo con tutti, per cui diventa difficile individuare sue responsabilità sulle vicende della lotta al Covid nel Veneto. Constatati i consensi, questo comportamento paga, anche se esso oscura che il Veneto rimane in una sorta di quarantena politica, senza orientamenti strategici e tanto meno realizzazioni che servano ad affrontare il futuro. Qui il Recovery Plan non suscita particolari attenzioni e mobilitazioni, rimane un compito del governo centrale e, come tale, possibile occasione di ulteriori critiche e di richiesta di nuove risorse.

scritto da Luigi Viviani