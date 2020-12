Weekly news 48, 2020

di Francesco Lepore. «La verità ci rende liberi». Esemplato inequivocabilmente sulla celebre pericope giovannea, il titolo del libro-intervista di Paolo Rodari con Alberto Maggi (Garzanti, Milano 2020, 168 pp.) disvela immediatamente a quale livello l’autore voglia condurre il lettore o la lettrice. «La verità che libera non è altro che la scoperta dell’amore.» Alberto Maggi è una delle voci della Chiesa più ascoltate da credenti e non credenti: le sue posizioni, spesso spiazzanti, fanno discutere e suonano come un pungolo a mettersi sempre in discussione. Perché, come ripete papa Francesco, non bisogna avere fiducia di chi non dubita mai. In...