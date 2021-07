Farmaci e società. Tra rigore scientifico e rischio calcolato

di Alessandro Bruni. Biologo farmaceutico e cultore di scienze cognitive.

Come è stato ben detto da Gianna Milano (1), in tempi di pandemia la ricerca scientifica procede in fretta per raggiungere risultati, quali terapie efficaci a combattere il virus SARS-CoV-2 e vaccini. Ma questa scienza ad alta velocità, ingaggiata dall’emergenza e caratterizzata soprattutto dall’esplosione di pubblicazioni online in forma preprint sganciate dal vaglio dei revisori paritari o peer-reviewers, comporta dei rischi. E rappresenta una sfida a mantenere integrità nella ricerca e a rispettare quei principi standard di correttezza globalmente riconosciuti. La competizione e la pressione a pubblicare con immediatezza – un modo, è vero, per incoraggiare la rapida condivisione di dati – può favorire la diffusione di risultati incompleti se non erronei ricavati da studi parziali, che alimentano assieme a false notizie – si esagerano i benefici di un farmaco – speranze illusorie. Covid-19 ha messo in particolare evidenza il rischio di una politicizzazione della scienza a discapito della trasparenza, ma di fatto questo è un rischio presente da sempre nella validazione di farmaci e dalla loro distribuzione ed efficacia socio-sanitaria.

Un esempio della pressione politica e dell'incertezza scientifica nella relazione tra efficacia del farmaco e impatto sociale è fornito dalle notizie apparse recentemente sulla stampa che esprimono il divario con dati che contengono parziali verità e tante incertezze regolate dall'esercizio del rischio calcolato piuttosto che dalla sicurezza scientifica. Un tema che oscilla tra desideri individuali e sicurezze socio-sanitarie.

Non solo. Se allarghiamo l'orizzonte sull'uso sperimentale dei farmaci non possiamo dimenticare altri riferimenti importanti. Numerosi sono gli esempi di farmaci che ancora hanno subito un incompleto percorso di sicurezza basandosi sul criterio del cosiddetto “rischio calcolato”, ovvero di scelta operata sulla base di un presunto “fin di bene” dato che la malattia si dimostrava recidiva a qualsiasi terapia nota. Un esempio recente di questa politica sui farmaci sperimentati per malattie pandemiche non reattive a terapie conosciute è quello relativo al l'aducanumab.

Come riferisce Marco Cattaneo nel suo articolo “Troppi dubbi sul farmaco anti Alzheimer” (2), ogni anno si registrano milioni di nuovi casi e, sebbene si siano scoperti molti processi biologici della malattia, ancora non siamo certi delle cause che la provocano né abbiamo trovato rimedi efficaci.

Recentemente ha destato sollievo l'approvazione, da parte delle Food and Drug Administration, del primo farmaco contro la malattia. Secondo l'autorità regolatoria l'aducanumab, sviluppato da Biogen, ha dimostrato sufficiente efficacia nel ridurre i sintomi in fase precoce, contrastando la formazione di placche di proteina beta-amiloide, una delle sospette cause dell'Alzheimer. L'approvazione è arrivata contro il parere del consiglio di esperti indipendenti che la stessa Fda aveva incaricato di valutare il farmaco. Secondo il quale i test clinici non avrebbero dimostrato significativi miglioramenti nel ridurre il declino cognitivo dei pazienti.

La Fda, però, ha ritenuto di autorizzare aducanumab sulla base di un'altra misura, la riduzione delle placche amiloidi; il che – secondo molti – costituirebbe un pericoloso precedente, perché il legame tra riduzione delle placche e miglioramento cognitivo è debole. Peggio, i risultati dei trial clinici sono incompleti e non pubblicati. Tanto che la Fda ha approvato il farmaco a condizione che la Biogen conduca nuovi test dopo il lancio sul mercato, sollevando altri dubbi, perché potrebbe aprire alle case farmaceutiche la scorciatoia di domande di approvazione accelerate basate su prove di scarsa qualità. La verità è che c'è un disperato bisogno di una terapia efficace, anche in vista di un incremento dei casi dovuto all'invecchiamento delle popolazione. Un bisogno che non dovrebbe però prevalere sui principi delle buona scienza.

Un altro esempio è costituito dai vaccini a mRna (3). La vaccinazione anti-Covid con prodotti scudo a mRna, come Pfizer/Biontech e Moderna, sembra in grado di sviluppare un'immunità particolarmente robusta e duratura. È quanto emerge da due studi che dimostrerebbero che la maggior parte delle persone immunizzate con i vaccini a Rna messaggero potrebbe non avere bisogno di richiami, almeno fino a quando il virus e le sue varianti non dovessero mutare radicalmente dalle forme attuali. Tutto ciò autorizza a ritenere che, per chi è stato malato, una vaccinazione sia più che sufficiente probabilmente a garantire un'immunità permanente. Chi invece ha solo l'immunità indotta dal vaccino potrebbe aver bisogno di un richiamo sia per stimolare le cellule B ulteriormente, sia contro le varianti, perché le cellule B prodotte in risposta alla vaccinazione reagiscono solo contro la proteina S e non contro molte e diverse proteine, come accade in chi incontra l'intero virus. Un chiaro esempio di situazione ancora non incerta e che normalmente in tempi non epidemici avrebbe richiesto ulteriori indagini prima di essere autorizzate alla somministrazione.

La stessa cosa si può dire sulla applicazione della vaccinazione eterologa (4). Uno studio spagnolo pubblicato da The Lancet conferma che l'utilizzo di due diversi vaccini, provoca una maggiore risposta immunitaria. Secondo Lancet l'approvazione della vaccinazione eterologa sarà una opportunità per garantire programmi di vaccinazione più flessibili, che sono di particolare importanza nei Paesi che hanno minori possibilità di accesso alle dosi e nei paesi dove vaccini differenti potrebbero essere disponibili in tempi differenti. Aldilà dell'efficacia, gli studiosi hanno posto anche l'attenzione sulla sicurezza di questa tecnica e anche quest'ultima sembra essere confermata. Il Lancet, però, sottolinea che non vi siano dati sufficienti per parlare già di una risposta immunitaria più efficiente. Sono, dunque, necessari ulteriori approfondimenti sulla vaccinazione eterologa, ma questo rappresenta già un buon punto di partenza.

L’affidabilità della ricerca utilizzata per prendere decisioni, come allentare le misure di lockdown, è estremamente importante. Il rischio che si corre basandosi su studi imperfetti che mancano di una adeguata revisione da parte di comitati predisposti è di riaccendere la pandemia e portare a un’ulteriore instabilità economica. I milioni attualmente investiti nella ricerca saranno di scarsa utilità se questa non sarà condotta, pubblicata e usata con integrità (1).

L’obiettivo è individuare elementi di correttezza che non sono presi in considerazione da metri di giudizio standard. La qualità delle riviste scientifiche viene valutata in base a dieci criteri diversi, tra cui la disponibilità dei dati, la loro trasparenza e le politiche di preregistrazione, e cioè il processo di registrazione formale di un piano di ricerca prima che uno studio inizi. «Lo stato di trasparenza nell’ecosistema scientifico è pessimo e occorrono modifiche», sostiene Tom Hardwicke, dell’Institute of Health di Berlino (5).

Il mondo si è scoperto impreparato ad affrontare le pandemie infettive e di malattie dovute a demenza, nonostante i proclami politici. Le stesse istituzioni delegate a proteggerci, quale l’Oms, hanno avuto incertezze e tentennamenti (6). In questo scenario di paura e di emergenza, di speranze e fallimenti, di decisioni mancate e di ritardi, è comprensibile che non solo i media ma anche le riviste scientifiche avessero desiderio di “buone notizie”, un desiderio molto forte che ha portato alla pubblicazione di false scoperte e a seguire false piste. La fretta è sempre cattiva consigliera e la scienza, come sosteneva Otto Neurath, economista e sociologo che negli anni ’20 fu tra i fondatori del Circolo di Vienna, non è il regno delle certezze, e per ottenere risultati occorrono tempo e dialettica: la conoscenza scientifica nasce dal dibattito.

scritto da Alessandro Bruni

Fonti