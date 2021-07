Istruzione e formazione, obiettivi primari per il futuro del Paese

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Le recenti vicende dell’Italia, caratterizzate dai drammatici effetti del Covid 19 e dalle notevoli opportunità di sviluppo culturale, economico e sociale conseguenti al PNRR, hanno reso più evidente il valore del sistema di istruzione e formazione, come strumento prioritario per consentire che il fattore umano assuma un ruolo decisivo per vincere le sfide che dobbiamo affrontare.

Il Covid, ancora diffuso tramite le varianti, nonostante il livello significativo delle vaccinazioni, ha lasciato un’eredità pesante sul nostro sistema formativo, testimoniato anche dalla recente indagine Invalsi sulle gravi carenze cognitive degli studenti nel recente anno scolastico, protrattosi nell’incertezza tra didattica a distanza e presenza, frutto di regole contraddittorie, troppo spesso rimesse in discussione dagli stessi proponenti, e che, alla fine, hanno diffuso sfiducia e disimpegno tra gli studenti. Questa difficile gestione ha ulteriormente aggravato i ritardi storici del nostro sistema educativo, contrassegnati da arretratezza del tasso di scolarizzazione secondaria e terziaria rispetto alla media europea, diffuso tasso di dispersione scolastica, inefficiente rapporto tra scuola e lavoro con bassa occupabilità all’uscita dagli studi.

Siamo il Paese che, nonostante i miglioramenti negli anni recenti registra ancora nel 2019 un tasso di diplomati del 30,9% e di laureati del 15%, mentre tra gli ultrasessantacinquenni ancora il 16,2% rimane fermo alla scuola elementare. Dati che collocano l’Italia in coda nelle classifiche europee, aggravati da una disoccupazione giovanile con una percentuale doppia della media europea. Tutto ciò mentre appare sempre più chiaro che l’esito della grande trasformazione che sta investendo la nostra società e la sua economia sarà direttamente proporzionale al grado di cultura, di competenza e di consapevolezza dei cittadini, e in particolare dei giovani, sui quali grava la responsabilità di costruire la società di domani. Il Pnrr predisposto dal governo Draghi e approvato dall’Ue appare cosciente di tale realtà, al punto da dedicare al sistema di istruzione e formazione gran parte della Missione 4, prevedendo una serie di riforme che investono tutti i livelli del sistema educativo, dagli asili all’università, e stanziando a tal fine la somma complessiva di 20 miliardi nei prossimi cinque anni, cifra di dimensione mai stanziata nella storia della Repubblica.

Sappiamo tuttavia che per rendere efficace tale eccezionale investimento sono necessarie almeno due condizioni. Innanzitutto, superare rapidamente lo stato di emergenza provocato dal Covid per riportare il sistema a una condizione di normalità nello svolgimento delle lezioni in classe, così come propone il ministro Bianchi. A tal fine occorre superare tutte le difficoltà che si frappongono attraverso una campagna di vaccinazione che investa senza eccezioni insegnanti, personale e studenti in modo da garantire a tutti la massima sicurezza possibile.

In tal senso credo sia necessario invertire l’attenzione con la quale è stata oggetto la scuola italiana durante tutte le fasi della pandemia, nel senso di riconvertire la preoccupazione di evitare i contagi, che ha indotto regole talvolta eccessivamente severe, e tollerato comportamenti no vax di alcuni insegnanti, nell’iniziativa di garantire l’immunità di tutti gli attori del sistema come indispensabile condizione di normalità.

In secondo luogo, la realizzazione degli obiettivi di riforma indicati dal PNRR, per aggredire i ritardi storici su richiamati, richiede l’impegno e la mobilitazione dell’intera società. In tale ambito, credo abbia una rilevante possibilità di iniziativa e di responsabilità il sistema di relazioni industriali tra imprese e sindacati, che si trovano nel cuore della grande trasformazione tecnologica e culturale in corso.

Ricordo che in passato, tra gli effetti positivi della stagione dell’autunno caldo degli anni 60-70 del secolo scorso, ci fu l’intesa delle 150 ore che consentì ad alcune centinaia di migliaia di lavoratori di raggiungere sia l’obiettivo della licenza media, sia utilizzare una particolare occasione di crescita culturale soggettiva, indicata simbolicamente da un protagonista di quella trattativa, nella possibilità di “suonare il clavicembalo”.

Oggi in una condizione del tutto diversa, dove la crescita culturale soggettiva dei lavoratori è diventata direttamente fonte di competenza professionale e, di riflesso, di produttività e competitività per le imprese, è quanto mai necessario un impegno diretto delle parti sociali, attraverso un nuovo accordo contrattuale, per arricchire l’investimento del PNRR con importanti investimenti aziendali in modo da fare della vita lavorativa anche una opportunità di studio verso i gradi più elevati, di acquisizione di nuove competenze, per rendere l’impresa un luogo dove, accanto al lavoro, si esercita anche un diritto alla conoscenza, che dovrebbe entrare a far parte di un rinnovato Statuto dei lavoratori.

Certamente un obiettivo ambizioso che richiede una certa rivoluzione culturale da parte dei due soggetti, imprenditori e sindacati, per inoltrarsi con fiducia su questa nuova strada. Ma già è fin troppo chiaro che il vero e duraturo sviluppo futuro sarà fondato su un nuovo rapporto tra impresa e cultura.

scritto da Luigi Viviani