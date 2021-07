La rivoluzione copernicana della sanità che verrà

di Laura Tonon, intervista a Filippo Anelli, presidente Fnomceo.

Covid-19 ha reso evidente la necessità di un potenziamento della medicina territoriale. Sette i miliardi da spendere in cinque anni con il Recovery plan per una riforma della sanità di prossimità con la creazione di case della comunità e ospedali di comunità, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e della telemedicina, e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari. “È il momento di una rivoluzione copernicana della sanità”, ha commentato il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, che ha coinvolto tutto il Comitato centrale e le organizzazioni sindacali a partecipare come interlocutori al piano di rinnovamento.

Presidente Anelli, cosa mettere al centro di questa rivoluzione auspicata?

Il binomio professionista sanitario/cittadino. Questi due soggetti sono legati da un rapporto fondato su quella stessa fiducia che porta il cittadino a scegliere liberamente il medico a cui affidarsi, un valore importante per il cittadino e anche per l’intero Paese. È dimostrato infatti che la continuità nell’assistenza medica comporta un miglioramento degli indici di sopravvivenza: e, se non c’è salute, non ci può essere il lavoro. La professione medica ha dunque un ruolo strategico e con la pandemia da covid-19 è diventata un punto di riferimento importante evidenziando al contempo l’urgenza di un nuovo rapporto del medico con il proprio paziente. La rivoluzione copernicana vuole essere una rivalutazione di questo ruolo in una società che, negli ultimi vent’anni, ha sempre visto il medico o come una figura protesa verso l’impresa, quindi che “fa” soldi, oppure come un prestatore d’opera che serve solo a fare la ricetta al bisogno. Quando invece per le sue competenze ha una funzione sociale e anche di stabilizzatore democratico importante quale garante di diritti che gli deve essere riconosciuto. Accanto a diritti fondamentali della salute e della vita, troviamo il diritto all’autodeterminazione che il cittadino esercita attraverso il consenso informato e il diritto all’uguaglianza secondo cui deve essere garantita la salute a chiunque è sul territorio italiano, senza distinzione di sesso, di razza, di ceto sociale e di lingua, anche ai migranti nelle stive delle navi. Poi abbiamo il diritto all’equità nell’accesso ai servizi sul territorio: la sanità in Calabria non è la sanità in Veneto e a distanza di anni ci troviamo di fronte ancora a grandi disuguaglianze, ma chi nasce in Calabria non deve per questo essere penalizzato. E, infine, i diritti alla libera scelta e alla libera ricerca che sono principi essenziali per il nostro vivere civile. La nostra società è fondata sui diritti e garantirne l’espressione significa difendere la nostra Costituzione fondata sulla democrazia.

Quali i pilastri per la riqualificazione di una sanità territoriale?

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è finalizzato a colmare alcune criticità italiane. Per la missione “salute” sono previste azioni di rafforzamento sia del sistema ospedaliero sia, in particolare, della rete dell’assistenza territoriale. Mentre le prime includono perlopiù progetti di carattere strutturale o infrastrutturale, quindi mettere in sicurezza gli edifici ospedalieri e dotarli di attrezzature tecnologiche e informatiche adeguate ai nostri tempi, le seconde richiedono una riqualificazione non solo strutturale ma soprattutto di sistema. Investire sei miliardi di euro per costruire le case di comunità e un miliardo per costruire gli ospedali di comunità significa anche avviare una riforma del sistema in cui i medici di medicina generale, finalmente, lavoreranno in team multiprofessionali e multidisciplinari. Andranno necessariamente definite nuove modalità di lavoro senza perdere quella prossimità che ha sempre caratterizzato la medicina generale e che il piano prevede come un obiettivo fondamentale. Siamo ancora legati all’idea del medico di famiglia di settant’anni fa che, con la sua borsa, andava a fare la visita domiciliare. Ma nel frattempo sono nate trenta professioni sanitarie che bisognerà garantire ai nostri cittadini. La riforma del titolo V della Costituzione, varata vent’anni fa, non è riuscita a modificare il sistema e creare una sinergia tra le varie professioni sanitarie. Credo che il denaro del Recovery fund servirà a mettere in moto questo processo di rinnovamento.

Per concludere quali le tre parole che lei reputa oggi fondamentali?

Fiducia, autonomia, prossimità. Fiducia perché il processo di cura dipende fortemente dal rapporto fiduciario tra medico e paziente e questo lo si può ottenere soltanto attraverso l’esercizio del diritto di libera scelta da parte del cittadino. Autonomia perché senza di essa il professionista sanitario non può tutelare primo tra tutti il diritto all’autodeterminazione del cittadino: autonomia della professione e libertà del cittadino si devono incontrare. Infine, prossimità che si lega al concetto di vicinanza di cui parla Nerina Dirindin. La prossimità è un valore importante, influenzato anche dall’organizzazione orografica del nostro territorio. Abbiamo molti piccoli Comuni dove è impensabile accentrare l’assistenza, e allora proprio lì bisognerà garantire la presenza del medico e rafforzala con servizi che possano essere erogati da punti di riferimento, come per esempio le case di comunità.

a cura di Laura Tonon, pubblicato in Forward di giugno 2021, pervenuto il 20 luglio 2021

sintesi di Alessandro Bruni

per leggere l'articolo completo aprire questo link