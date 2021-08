Il semestre bianco e l’elezione del Capo dello Stato

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

L’avvio del semestre bianco, nel quale il Presidente della Repubblica non può sciogliere il Parlamento per evitare qualsiasi possibile interferenza sul corretto svolgimento dei futuri appuntamenti elettorali, sta suscitando un nutrito dibattito sulle possibili conseguenze sul governo Draghi e sulle differenze della sua anomala maggioranza.

Finora ha prevalso la preoccupazione di un possibile, ulteriore aumento della conflittualità interna in occasione delle impegnative riforme propedeutiche alla applicazione del PNRR. Nonostante la possibilità concreta di tale pericolo, rimango convinto, specie dopo il chiarimento e il percorso di riconversione interni del M5S, che di fronte ai previsti voti di fiducia chiesti dal governo, la maggioranza non abbia plausibili motivi di spingere il dissenso fino alla rottura.

Ritengo perciò necessario riflettere sull’altro effetto del semestre bianco, cioè l’avvio del dibattito politico teso alla individuazione e alla elezione del nuovo Capo dello Stato. La composizione attuale del soggetto protagonista di tale elezione (l’insieme dei senatori, dei deputati e dei grandi elettori delle Regioni) non rende evidente una maggioranza precostituita di uno dei tradizionali schieramenti di centrodestra e di centrosinistra, per cui sarà necessario, anche oltre le prime tre votazioni che richiedono la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto, costruire una maggioranza trasversale che raggiunga il quorum previsto di voti. In termini quantitativi l’insieme dei grandi elettori è di 1010, per cui nelle prime tre votazioni la maggioranza prevista è di 674 voti, mentre dalla quarta votazione risulta di 505.

Attualmente l’intero centrodestra (Lega, FdI, FI, Coraggio Italia e 34 regionali) arriva a circa 428 grandi elettori, il centrosinistra (M5S. Pd, Leu e 24 regionali) arriva a circa 413 grandi elettori, mentre i partiti di centro (Italia Viva, Azione, +Europa) dispongono di circa 58 grandi elettori. Le candidature finora emerse vanno dalla riconferma dello stesso Mattarella a Draghi, da alcuni politici di centro (Casini e Berlusconi) alla candidatura di profilo tecnico del ministro Cartabia. Pur avendo presente che le proposte e il relativo dibattito sono ancora ai preliminari, ritengo doveroso proporre alcune precisazioni e rendere evidenti alcuni paletti politici che potranno manifestarsi decisivi nella scelta finale.

La proposta di una riconferma temporalmente limitata di Mattarella ha il limite, oltre al rifiuto determinato dello stesso Presidente, della sua irritualità e, nonostante il precedente di Napolitano, avrebbe un effetto di scarso rilievo per il futuro, tutti elementi che lo rendono impraticabile. La proposta di Draghi, sostenuta dal centrodestra, appare contraddittoria con il ruolo attuale di SuperMario a Palazzo Chigi, e metterebbe in discussione sia la realizzazione del PNRR che il positivo rapporto politico con l’Europa, non ugualmente gestibile dal Quirinale. Più passa il tempo più si rende indispensabile la sua guida dell’esecutivo almeno fino al 2023, e forse anche oltre, tenendo presente che Draghi ha ricevuto un mandato corrispondente alla realizzazione del PNRR, cioè di cinque anni. Un insieme di motivi che lo rende indisponibile per il Colle.

Del resto, vi immaginate quale sarebbe la reazione dell’Ue se, come punta convintamente la nostra destra, poi venisse eletto in Italia un governo nel quale i maggiori esponenti risultano alleati con Orban, dopo che la Commissione Ue ha bloccato il Recovery Fund dell’Ungheria? Le stesse prospettate candidature di uomini politici di centro acquistano il senso di una benevola conclusione della loro carriera politica, tenendo presente che, per il loro discutibile e divisivo ruolo del passato, risulterebbero inadeguati a gestire le complesse mediazioni che si renderanno necessarie, e quindi, nei fatti, risultano fuori gioco.

Per tutto questo credo che la situazione attuale del nostro sistema politico sconsigli una scelta del candidato presidente entro il Parlamento e il governo di oggi, e spinga a ricercare la soluzione in altre istituzioni dello Stato dove esistono persone che per competenza, esperienza e senso delle istituzioni, sono in grado di esercitare l’alto ruolo di Presidente della Repubblica garantendo il rigoroso rispetto della Costituzione. indipendenza e responsabilità, e risultano più idonei a determinare un consenso trasversale. In tal senso i grandi elettori dovranno compiere una impegnativa scelta fuori dagli interessi immediati di partito o di schieramento, con l’attenzione rivolta al bene futuro dell’Italia. Una scelta che rappresenti anche una nuova responsabilità della politica, in coerenza con le esigenze del Paese in questo momento così delicato e decisivo per la sua storia futura.

