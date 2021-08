La chimera della assoluta certezza tra no vax e sì vax

di Alessandro Bruni. Biologo farmaceutico e cultore di scienze cognitive.

Quot capita tot sententiae (Quante le teste tante le opinioni). Mai frase fu tanto veritiera quanto nel frangente della pandemia. Non solo per il confronto tra gli analisti sociali, analisti filosofici, analisti politici e infine analisti scientifici. Ciascuno giudica, agisce, e sbaglia, secondo la sua intelligenza, educazione, cultura, sensibilità. Nemmeno gli epidemiologi sfuggono a questa logica soprattutto in tempi pandemici emergenziali e nel confronto di dati, comunque, e per logica e tempistica sperimentali.

Certo è che non possiamo concludere con De gustibus non est disputandum (Non si deve discutere sui gusti), la pandemia non ce lo permette. Se è vero che l'apparato scientifico è ancora alla ricerca della verità assoluta sulla necessità vaccinale, non si può non affermare che è statisticamente e concretamente assai vicino alla verità: solo il vaccino ci può permettere di tentare di risolvere il problema pandemico in tempi brevi, anche se, logica scientifica vuole, con un onere di errore. La logica propugnata da Sara Gandini, pur sostenuta da una sperimentazione di tutto rispetto, non sfugge alla medesima considerazione di sperimentalità foriera di possibili errori (i dati di Sara Gandini sulle morti evitabili da vaccino nella fascia di età 12-19 anni –che lei cita- non sono suoi ma del CTS e di AIFA, un decesso evitabile ogni 365 anziani vaccinati, un decesso evitabile ogni 365mila 12-19enni vaccinati, quelli invece dello studio sui maggiori contagi nelle scuole dove c’è stato il lockdown sono del suo Istituto di ricerca…).

Oggi ci troviamo in una situazione che qualsiasi soluzione si propugni può implicare un errore piccolo o grande che sia, che comunque dovremo pagare con malati e morti. In piena pandemia logica vuole che si scelga secondo il minor impatto sociale e questo significa agire sulla base del contesto sociale: quanto sarà valido per un paese potrebbe non esserlo per un altro. Quanto è valido per i Paesi con alto livello di welfare non sarà valido per quelli con un sistema sanitario primitivo. Bisogna volta per volta, situazione per situazione, ricorrere alla valutazione del rischio calcolato.

Quale? Tentando, mettendo a confronto senza pregiudizi le opinioni scientifiche prima di tutto, opinioni che tuttavia devono essere approfondite da persone esperte prima di essere applicate. Soluzioni che oggi, come avviene in tanti campi, finiscono nei media col essere giudicate ancor prima che la sentenza validativa sia emessa (proprio come in termini di giustizia e magistratura).

Permane poi il problema dell'obbligatorietà vaccinale e della libertà individuale. Anche qui il criterio non può essere univoco dovendo dirimere tra collettivo e individuale e dato che in questa situazione tutti si sentono di dire la loro opinione, non sarò da meno.

Giusto discutere e confrontarsi su questi temi a livello scientifico, sociale e politico, ovvero a livelli istituzionali di scienza e società, ma far rimbalzare il problema sull'opinione pubblica (alla quale io stesso appartengo) che forzatamente e istintivamente non ha la possibilità di fare culturalmente un distinguo, e finisce con decidere emotivamente di pancia, è sbagliato. Anzi è lo spandersi di un meccanismo di odio pregiudiziale e non di riflessione pacata propria della scelta di libertà.

Siamo al punto che la discussione sì vax e no vax ha assunto un significato politico esplicitato con grancasse mediatiche senza alcuna possibilità di condurre una riflessione personale motivata. Sul ring del nostro blog sono saliti Recalcati e Gandini e a dire la verità avrei preferito modi meno apodittici più consoni a scelte dolorose e incerte.

Ieri la sala d'aspetto di radioterapia oncologica era strapiena e le ansie si sono manifestate sui benefici delle radiazioni per bloccare le metastasi. La discussione era tra quelli disposti a tutto pur di bloccare l'invasività tumorale e quelli dubbiosi di un lungo cammino di sofferenze che avrebbe condizionato pesantemente la loro vita. Più decisi a combattere i giovani, più rassegnati i più vecchi. Chi aveva ragione? Nessuno. Tutti ragionavano di pancia non sapendo che seppur con alta tecnologia erano sparati con un fucile a pallini nella speranza di uccidere le poche mosche maligne del loro corpo. Rischio calcolato? Dipende da come vogliamo condurre quel che resta della nostra vita.

La differenza con la pandemia è che la radiologia oncologica non è obbligatoria, rifiutando sei libero di morire come ti pare, ma comunque nessuna scelta individuale condizionerà quanti non oncologici vivono la loro vita. In pandemia, come in guerra, le logiche sono tutte eccezionali. È accaduto anche con la poliomielite: prima di giungere ad un vaccino sicuro vi furono molte persone morte o rese invalide.

Dovremo pagare un prezzo alto, non c'è scampo, vaccinandoci saremo cavie a rischio calcolato, non vaccinandoci saremo lo stesso ma a rischio non calcolato. Si dovrà scegliere caso per caso, paese per paese, sistema sanitario per sistema sanitario, la via più conveniente per l'umanità e non per il singolo individuo e questo, abituati come siamo alla libertà, ci farà pagare un prezzo sia per i fautori del si per gli effetti collaterali possibili, sia per i fautori del non com maggiore probabilità di morte intubati.

Ma non ci saranno in futuro solo i vaccini, la ricerca non si ferma e rimane aperta anche ad altre soluzioni le quali saranno pur sempre sperimentali (parola che non significa che letteralmente noi utenti saremo cavie, ma che saranno necessari dati di meta-analisi con campioni ad ampio spettro etnico per avvicinarsi via via a standard di sicurezza sempre più elevati pur in conseguenza di effetti collaterali marcati.

Per chiarire in parte la complessità delle procedura di validazione e fugare i dubbi di una sperimentazione cieca per solo interessi di profitto, si cita uno studio recente su tre farmaci, già in uso per altre patologie, che hanno mostrato di poter proteggere le cellule dall'attacco del virus con un'efficacia vicina al 100%, il che significa che quasi il 100% delle cellule sopravviveva nonostante fosse infettato da Sars-CoV-2. I farmaci che hanno superato questa "selezione" sono: "Darapladib, usato attualmente per il trattamento dell'aterosclerosi; l'antitumorale flumatinib e un medicinale per l'Hiv, precisando che questi principi attivi non prendono di mira la proteina Spike di Sars-CoV-2, ma altre due proteine che difficilmente cambiano con lo sviluppo di varianti.

Questi studi, come quelli condotti sui vaccini, dapprima in modalità sperimentale (con pochi e selezionati volontari), saranno distribuiti ai pazienti andando a costituire la fase di controllo post vendita verso le meta-analisi su un elevato numero di pazienti che concluderanno l'iter valutativo dopo anni dall'inizio della sperimentazione. Il punto derimente è che in presenza di pandemia o di patologie ad alto impatto sociale non è possibile e corretto aspettare che l'iter sia concluso, perché si correrebbe il rischio di somministrare un farmaco iper-sicuro ad un piccolo numero di sopravvissuti. Logica vuole che sia meglio somministrare un farmaco relativamente sicuro per provvedere ad un alto numero di sopravvissuti, anche a rischio di un piccolo numero di casi infausti. Un sistema di validazione e di pubblica sanità corretto e accettabile.

Ciò che è inaccettabile, sempre data la condizione di emergenza sanitaria della pandemia, che ci siano persone che in virtù della loro libertà di scelta personale mettano in pericolo o obiettino la scelta di altri di essere protetti. Qualsiasi persona che operi con il pubblico deve essere vaccinata nel rispetto della salute o delle scelte altrui. Il diritto dell'uno non può travalicare il diritto di molti. Giusto quindi che medici, operatori sanitari, impiegati nella pubblica amministrazione o nel privato in posti di lavoro a contatto con il pubblico siano obbligatoriamente vaccinati o comunque garantiti da un disposto normativo istituzionale (green pass). Altre strade percorribili caso per caso sono la persuasione lo smartwork o la ricollocazione degli operatori no vax in posti di lavoro lontani dal pubblico.

Prepariamoci a vivere la pandemia serenamente per il bene di tutti e non con comportamenti di pericolosità altrui ammantata da flebili libertà personali. In questa guerra siamo tutti fanti in trincea e se vogliamo raggiungere la meta della salvezza umanitaria non possiamo agire egoisticamente a manipoli o individualmente. Tanto nell'un caso che nell'altro non c'è comunque assoluta certezza.

