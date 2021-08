La ripresa e le incognite del lavoro

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Nei primi trimestri di quest’anno l’economia italiana ha ripreso a crescere. Il rimbalzo risulta di dimensioni tali da porre il nostro Paese davanti alla Germania e alla testa in Europa per crescita percentuale. Nelle diffuse valutazioni fortemente positive del fatto si trascura che l’entità del rimbalzo è stata favorita dalla maggiore decrescita dell’Italia nell’anno precedente, e quanto di preoccupante si sta manifestando nel lavoro.

Con una certa superficialità, abbiamo detto che con l’uscita dalla pandemia niente sarebbe stato come prima, e oggi scopriamo, con un certo stupore, che stanno cambiando i parametri dello sviluppo: senza innovazione digitale, sostenibilità ambientale e lavoro qualificato non esiste una crescita duratura.

In particolare, scopriamo che in materia di occupazione la pandemia non ha determinato i medesimi effetti. Mentre ha ridotto il tasso di occupazione nel nostro e in altri Paesi, sia pure da noi in misura rallentata per l’utilizzo diffuso della Cassa integrazione, dell’adozione del lavoro a distanza e del blocco dei licenziamenti, nei settori ad alto contenuto digitale, come nelle grandi multinazionali hi-tech l’occupazione ha continuato ad aumentare. Ad esempio, Amazon, il colosso dell’e-commerce, nei primi dieci mesi del 2020, nei suoi innumerevoli siti e partecipate, ha assunto 470 mila nuovi lavoratori.

La conseguenza più evidente nel nostro mercato del lavoro risulta l’accentuazione del divario qualitativo tra domanda e offerta di lavoro per cui in interi settori (agricoltura. edilizia, logistica) e in generale per le mansioni di specializzazione medio-alta, risulta sempre più problematico reperire i lavoratori idonei a causa della carenza di competenze. Con il risultato che il lavoro sta diventando sempre più un'emergenza nazionale che si manifesta nelle due facce, solo apparentemente contraddittorie, della disoccupazione diffusa e di una pluralità crescente di posti di lavoro che non trovano chi è in grado di occuparli.

Un processo fortemente condizionato dalla transizione digitale in corso, caratterizzata da due tendenze strutturali destinate a segnare il lavoro futuro: la forte velocità del cambiamento e la polarizzazione del lavoro attorno a due profili caratterizzati rispettivamente da lavori a bassa qualificazione, in gran parte robotizzati e automatizzati, dove la tecnologia determina qualità e i ritmi del lavoro, e da una parte di lavori (circa 1/3 secondo il rapporto Ocse) consistenti in attività non routinarie, a medio-alto contenuto di conoscenza, con una autonomia che li libera da alcuni vincoli di tempo e di spazio della stessa tecnologia. In questo processo l'Italia si trova in forte ritardo, per una pluralità di fattori costituiti dalla somma di alcuni deficit storici del nostro Paese come la crisi demografica, il ritardo del nostro processo di scolarizzazione dalla scuola all’università, l’inadeguatezza del sistema di formazione professionale sottodimensionato e privo di strategia e di finanziamenti adeguati, a cui si aggiungono il colpevole disimpegno della politica nell’attuazione delle politiche attive del lavoro e nella regolazione dell’inevitabile quanto indispensabile processo migratorio.

Il sindacato, che, come dimostrano anche le sue vicende recenti in materia di green pass, attraversa una fase di ingrigimento strategico, contribuisce in modo negativo, rinunciando ad uscire da un ruolo difensivo, quasi sempre perdente, per diventare protagonista, tramite il suo strumento fondamentale della contrattazione collettiva con le controparti imprenditoriali, per definire le linee fondamentali della regolazione del futuro del lavoro e delle diverse politiche attive: dalla formazione alla riqualificazione professionale, dai percorsi di ricollocazione allo sviluppo di nuove competenze alla rimodulazione degli orari. In tal modo si offrirebbero anche positivi punti di riferimento alla politica per efficaci scelte legislative.

Ora con il PNRR, abbiamo a disposizione forse la risposta più qualificata per affrontare gran parte dei problemi del lavoro del futuro economico e sociale del Paese, e una insperata quantità di risorse per rendere concreta tale possibilità. Molti sottolineano giustamente che ora conta la capacità di spendere bene, anche perché sulla gestione e sugli esiti del piano ci saranno gli occhi vigili dell’Ue. Ma tutto ciò dipenderà dalla disponibilità all’impegno concorde di tutti soggetti coinvolti per una svolta radicale che veda i settori pubblico e privato dare il meglio per l'Italia di domani. Ricordando che il PNRR è una occasione eccezionale, ma soprattutto unica, per imboccare il sentiero virtuoso dello sviluppo e del lavoro, persa la quale rimarrà soltanto il piano inclinato verso il declino.

