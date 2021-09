L’attacco a Draghi della destra alla ricerca delle elezioni anticipate

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Due fatti recenti potrebbero dar vita a una nuova fase del nostro sistema politico, con esiti del tutto imprevedibili ma potenzialmente preoccupanti per il futuro dell’Italia.

Il primo è costituito dalla fraterna, riconciliazione tra Salvini e Meloni, a margine di un dibattito a Cernobbio al Forum Ambrosetti, tra abbracci e selfie, con l’intesa di tornare presto al governo. Dal punto di vista politico si tratta di un deciso spostamento a destra del centrodestra, con Forza Italia ancora più marginalizzata e ininfluente. Nei confronti del governo una grave scorrettezza di un partito della maggioranza che fraternizza politicamente con l’opposizione prefigurando fin d’ora un governo alternativo. Correttezza vorrebbe che un gesto del genere fosse accompagnato dalle dimissioni, ma Salvini ha riconfermato la decisa volontà della Lega di rimanere in questo esecutivo.

Il secondo fatto si è verificato nell’Aula della Camera dove dopo una difficile trattativa tra Lega e il governo sul decreto relativo al Green Pass, si era deciso di non richiedere il voto di fiducia a fronte del ritiro degli emendamenti presentati dalla Lega. Così è avvenuto ma ciononostante la Lega ha votato contro, assieme a FdI della Meloni e la scelta si è ripetuta il giorno dopo. Un’altra scorrettezza, ancora più grave, che mina alla radice la credibilità e la fiducia della Lega e può aprire nuove, imprevedibili conseguenze.

Si sa che durante il semestre bianco di fine mandato del Presidente della Repubblica solo il voto contrario sulla fiducia può far cadere il governo in carica, e dar vita a nuove elezioni. Perciò, in questo smaccato ricompattamento della destra al governo con quella di opposizione, è difficile non vedere un attacco diretto al governo Draghi tramite un intensificato logoramento che relativizzi la sua importanza, puntando forse a possibili dimissioni per rendere più facile la salita del premier al Colle. Una operazione ad alto rischio che si scontra con una serie di ostacoli che derivano anzitutto dalla capacità di Draghi di tenere distinto il cammino del governo dal dibattito e dallo scontro tra i partiti, disponibile verso Salvini a fare alcune mediazioni sui tempi delle scelte ma confermandole nella sostanza. Finora il vincitore è senz'altro lui.

Una seconda difficoltà nasce dalla pressoché impossibile fine del governo prima della possibilità dei parlamentari in carica di avere raggiunto l’anzianità per aver diritto alla pensione, dato che la stragrande maggioranza, grazie anche alla riduzione del loro numero, difficilmente potrà essere rieletta. In tale situazione avventurarsi in un voto segreto con possibile crisi di governo rappresenta un rischio difficilmente praticabile. Salvini si trova perciò stretto in una contraddizione tra la persistente concorrenza di Meloni e una partecipazione al governo segnata da continue contestazioni fino al voto contrario su alcuni provvedimenti che lo espone a crescenti incoerenze e critiche che si stanno manifestando anche all’interno della stessa Lega, con effetti negativi sul piano elettorale, tanto che si sta avverando l’incubo di scendere sotto il 20%.

Nello stesso tempo, il consenso di Draghi sulla gestione della pandemia e del PNRR si mantiene costantemente sopra il 70% con una elevata area di consenso anche nella base leghista. Di fronte alla persistente presenza del Covid e ai complessi problemi di gestione del Pnrr in relazione all’Europa, e considerato il crescente ruolo europeo e internazionale dello stesso premier, sta rafforzandosi la prospettiva di un suo impegno a Palazzo Chigi almeno fino alla fine dell’attuale legislatura, con l’aggiunta di un orientamento, trasversale tra i partiti, secondo il quale Draghi dovrebbe rimanere a Palazzo Chigi oltre il 2023, e, a tal fine, si ritiene di far sorgere, in occasione delle prossime elezioni politiche, una maggioranza per Draghi in modo da assicurare all’Italia una gestione coerente dell’intero PNRR e un ruolo protagonista in Europa in una fase di rilevante innovazione delle sue politiche. Nessuno più di lui, credo, sia in grado oggi di governare il Paese in modo efficace verso tali obiettivi.

La realizzazione di questo percorso può incontrare due ostacoli: una reazione scomposta della destra che vede allontanarsi, a un tempo indefinito, la prospettiva del governo per la quale Salvini e Meloni, pur in competizione tra loro, hanno speso da anni le loro energie, e una incomprensibile rivendicazione di autonomia dal governo Draghi di una parte della sinistra, in prevalenza ex-Pci, pensando che in tal modo si preservi maggiormente una sua presunta identità. Draghi si sta manifestando una rilevante opportunità di rinnovamento della politica italiana, risollevandola dalla grave crisi in cui è caduta, attraverso una coraggiosa e credibile azione di governo. I partiti che si riconoscono strategicamente in questa prospettiva possono e devono partecipare a tale impresa offrendo un contributo di idee e di sostegno attivo per una sua migliore realizzazione. In tal modo operando per il futuro dell’Italia possono far crescere sé stessi e definire meglio la loro diversa identità, in relazione ai rilevanti problemi da risolvere. Tutto il resto, se non è timore di mettersi in gioco, rimane un inconfessato conservatorismo difensivo incompatibile con il mondo di domani.

