L’autonomia regionale e la pandemia

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

La realtà ha reso velleitario il desiderio

La ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini ha riproposto la ripresa del processo di autonomia regionale differenziata, interrotta in seguito alle difficoltà politiche incontrate nel suo cammino precedente e all’avvento della pandemia. Una prospettiva che oggi risulta notevolmente ridimensionata ma che il presidente veneto Luca Zaia, sollecitando la ministra ad accelerare, vorrebbe subito realizzata senza se e senza ma.

Eppure, se escludiamo il pregiudiziale ottimismo di Zaia, che torna a riferirsi allo scontatissimo referendum veneto del 2018, il quadro politico istituzionale sul quale inserire una possibile riforma risulta notevolmente cambiato. L’ottimismo precedente per il quale l’attuazione del federalismo regionale avrebbe rappresentato non solo una riforma positiva ma un avanzamento progressivo nella qualità dell’azione politica sul territorio, ha subito, specie nel corso della pandemia, una evidente smentita.

L’emergenza sanitaria e sociale in cui è caduto il nostro Paese, invece di dar vita ad una intensa collaborazione istituzionale per far fronte a una situazione tanto drammatica quanto inedita, secondo quel criterio di solidarietà interistituzionale che rappresenta il segno distintivo del federalismo in un contesto di imprevista difficoltà, si è risolto in una serie continua di distinzioni e conflitti tra Regioni e governo centrale che hanno reso lento, incerto e contraddittorio il processo di decisione di fronte a un virus sconosciuto che manifestava aggressività e varianti con effetti particolarmente devastanti.

Il numero di riunioni della commissione Stato-Regioni e la quantità di mediazioni necessarie hanno reso evidente la realtà di un sistema istituzionale frantumato, diviso e inadeguato alle necessità impellenti del momento. Spesso è apparso che l’unico modo di alcune Regioni per esplicare un loro ruolo era rappresentato dal grado di dissenso rispetto alle scelte proposte dal governo centrale. Con l’aggravante che tale dissenso spesso era frutto di una aggregazione delle Regioni rette dalle medesima maggioranza politica, schierando così, su posizioni politiche di parte, istituzioni regionali che rappresentano tutti i cittadini di quel territorio, con una distorsione dell’intero sistema. I limiti di tale modo di interpretare il rapporto Stato-Regioni sono evidenti dal fatto che, a posteriori, gli ambiti maggiormente interessati dagli effetti del Covid: la sanità e la scuola hanno manifestato notevoli difficoltà a far fronte alla nuova situazione, con il risultato che, in tali ambiti, le distanze tra Nord e Sud del Paese sono aumentati, rendendo l’Italia uno dei Paesi più in difficoltà in Europa su questi due pilastri del sistema di welfare.

Urge quindi una riconsiderazione della distribuzione dei poteri alle Regioni tale da determinare un nuovo equilibrio maggiormente rispettoso dei ruoli e delle esigenze dei due livelli specie in occasione di situazioni di emergenza. Non si può, in questa materia, così delicata per la qualità della nostra democrazia, procedere a senso unico in direzione di un generico decentramento senza preoccuparsi degli effetti sull’intero sistema istituzionale. Non a caso l’istituzione delle Regioni è avvenuta nel 1970, oltre vent’anni dopo l’avvento della Costituzione, e quanto è avvenuto dopo, sia sul piano legislativo che politico, ha dimostrato l’identità fragile di questa istituzione.

Dal vento secessionista della Lega al successivo regionalismo competitivo, che ha spinto le Regioni più ricche a ricercare posizioni di privilegio fondate su una ripartizione corporativa delle risorse fiscali, incuranti degli effetti deleteri sull’unità nazionale. Una prospettiva del genere porterebbe l’Italia a una conflittualità tra presunti staterelli che renderebbero il Paese fragile, diviso e dall’incerto futuro. Quindi una autonomia regionale ha senso solo se evita tali storture che hanno finora condizionato negativamente la sua realizzazione.

Tanto più che oggi il futuro dell’Italia e la sua collocazione internazionale sono strettamente legati all’Europa, alla sua unità politica e al suo indispensabile ruolo in un mondo sempre più multipolare. Tale prospettiva richiede un’Italia forte e unita, in una fase nella quale, con la transizione politica di altri Paesi fondatori, come la Germania e la Francia, le viene assegnato un ruolo decisivo, come testimonia l’attuale iniziativa di Draghi. In tale situazione l’autonomia regionale deve contribuire a rafforzare tale ruolo, non a ridimensionarlo. Tutto il resto rimane soltanto propaganda.

scritto da Luigi Viviani