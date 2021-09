Le presunte divisioni della Lega

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Nelle recenti vicende del governo Draghi si è consolidata una realtà della sua maggioranza, caratterizzata da una presenza anomala della Lega di Salvini, che pur continuando a dichiarare di farne parte, si comporta come se stesse all’opposizione. Non solo Salvini si differenzia continuamente dalle scelte del governo, ma, con grande spregiudicatezza, aggiunge proposte a proposte, spesso in contraddizione con quelle precedenti, che, se prese sul serio, avrebbero un impatto devastante sui conti pubblici.

Basta aver presente, ad esempio, quanto Salvini propone in materia di lotta alla pandemia, passando da un implicito no vax a un più chiaro no pass, a una diffusione generalizzata di tamponi e test salivari gratuiti per tutti, in evidente alternativa ai vaccini. Con l’altrettanto evidente effetto di incompatibilità sul bilancio dello Stato, considerato irresponsabilmente una vacca da mungere. Una situazione paradossale che, rispetto alla razionalità e responsabilità dello stare al governo, coincide con una eresia. Data l’eccezionalità del suo governo, Draghi formalmente non è entrato in polemica ma sta lasciando fare, sia teorizzando due livelli separati tra azione del governo e polemiche tra i partiti, sia curando il rispetto dell’agenda dell’esecutivo, ed esigendo, anche con un selezionato uso del voto di fiducia, la piena adesione di tutto il Consiglio dei ministri. In tal modo chi si trova in una certa difficoltà sono i ministri e i presidenti di Regione della Lega, che devono acconsentire a scelte che risultano diverse, e spesso opposte, a quelle di Salvini.

Ciononostante, finora la situazione ha retto e il governo, pur con qualche difficoltà aggiuntiva, sta andando avanti. Questa contraddizione leghista, unita alla perdurante competizione Salvini-Meloni per la leadership della coalizione, e a una più marcata distinzione di Forza Italia dalle posizioni sovraniste, ha indotto molta stampa a esprimersi in termini di crescente divisione leghista tra Salvini, i ministri, e le Regioni del Nord, e a uno sfilacciamento del centrodestra fino alla crisi. Rimango convinto che le cose non stiano a questo stadio, e che sia necessaria una analisi più approfondita per capire meglio le tendenze in atto. Da un lato, la posizione eccentrica di Salvini rispetto al governo, se lo espone a stridenti contraddizioni, gli consente la massima visibilità sui media per illustrare le sue posizioni popolari, che lui sa esplicitare in modo diretto ed efficace, mentre le tensioni con i ministri e le istituzioni a trazione leghista non hanno creato contraddizioni ingestibili e possono essere interpretate come una realtà diversa e più responsabile della Lega.

E’ pur vero che queste ultime vicende mettono in luce un certo fallimento della trasformazione della Lega in partito nazionale, voluta da Salvini, e un ritorno alla tradizionale identità nordista, ma, nonostante ciò, il partito non manifesta particolari tensioni e opposizioni. Va infatti tenuto presente che in questi ultimi due-tre anni diverse strutture del partito sono state commissariate da Salvini e i dirigenti sostituiti da uomini di sua fiducia, mentre di congressi per il ritorno alla normalità democratica non si parla affatto, Per rendersi conto di come tutto questo sta assieme e funziona, basta prendere atto dei rapporti tra Salvini e Zaia, considerato da tempo uno dei maggiori potenziali alter ego del segretario. In un recente comizio comune tenuto a Castelfranco Veneto, Salvini ribadendo le sue posizioni anomale rispetto al governo ha sottolineato la forte unità della Lega e ha lodato il ruolo di Zaia alla guida della Regione. Quest’ultimo ha annuito alle posizioni del segretario spiegando che l’attuale fase di relativo contenimento del Covid consente una flessibilità nei mezzi con cui combatterlo, anche se ha sottolineato che il risultato maggiore in questa lotta nel Veneto è frutto dell’80% di vaccinati nella Regione.

Questa è la Lega e con questo livello di contraddizione senza particolari conflitti e rotture dobbiamo fare i conti. Quanto poi all’unità del centrodestra, lo stare contemporaneamente al governo e all’opposizione, e le accresciute differenze provocate dalle scelte del governo Draghi, non hanno scalfito la decisa determinazione dello stare assieme come unica via per puntare al governo del Paese. Tutta la loro azione politica è finalizzata a tale obiettivo, e già si parla di alcune scelte politiche che vengono rinviate al prossimo governo di centrodestra.

Tra la situazione odierna e la fine della legislatura ci sono due scadenze di particolare rilevanza politica che potrebbero alterare il normale cammino: le prossime elezioni comunali e quelle del Presidente della Repubblica. La prima, stando ai sondaggi, potrebbe concludersi con una insperata vittoria del centrosinistra in gran parte delle grandi città chiamate al voto, la seconda risulta ancora tutta da definite dato che le ipotesi finora formulate presentano enormi difficoltà di realizzazione. Nonostante la compresenza del semestre bianco, in relazione all’esito delle Comunali, potrebbe determinarsi una qualche sorpresa.

scritto da Luigi Viviani