Medicina e società nella pandemia e nella cronicità

Erica Sorelli dell'Ufficio Stampa de Il Pensiero scientifico Editore, recentemente ha approfondito il tema della comunicazione sociale della ricerca scientifica medica proponendo due saggi di grande interesse per affrontare metodologicamente la lotta alla pandemia da Covid e alle malattie croniche che affliggono l'umanità. Temi che sono basati su tre fattori preminenti: la prevenzione, l'azione della terapia nel lungo periodo e la risposta percepita dai pazienti e dalla società.

La prima proposta di lettura del 6 agosto 2021 riguarda un libro di Guendalina Graffigna, direttrice del centro di ricerca EngageMinds hub dell'Università Cattolica di Milano, “ Esitanti. Quello che la pandemia ci ha insegnato sulla psicologia della prevenzione ”, dedicato alla fiducia come arma contro l'esitanza e le false credenze (si veda la recensione pubblicata in questo blog).

Nel volume, l’autrice parte dal presupposto che la convivenza con la pandemia da covid-19 ha profondamente toccato la vita e la psicologia di ognuno di noi: chi ha avuto esperienza diretta della malattia, chi ha subito dei lutti, chi ha dovuto continuare a lavorare nelle funzioni essenziali mettendo a rischio la propria vita, chi a causa della quarantena ha dovuto abbandonare drasticamente abitudini e attività lavorativa. Successivamente, Graffigna riflette sui fattori psicologici legati alla percezione del rischio, alla motivazione al cambiamento comportamentale e all’aderenza alle misure preventive, sottolineando l’importanza dei fattori psicosociali che entrano in gioco nei comportamenti e nella prevenzione.

A fronte della semplicità delle tre regole base della prevenzione – indossare la mascherina, lavarsi le mani, mantenere il distanziamento fisico – sono emersi con forza fattori contestuali, emotivi ed esperienziali che hanno rivelato quanto la pandemia abbia messo a dura prova la resilienza di tutta la società. “Siamo stati tutti azzerati nelle nostre certezze perché anche la comunità scientifica si è trovata a fronteggiare una materia incerta: il covid. Per questa ragione il cittadino è diventato vittima di credenze più o meno oggettive“, poiché si sono innescati meccanismi mentali che ci rendono sospettosi, sfiduciati, e che hanno condotto diverse persone a negare l’esistenza del virus, a credere ad informazioni non verificate e a mostrarsi recalcitranti sul vaccino.

In altre parole, stiamo assistendo a una vera e propria epidemia di false credenze. Ma cosa si intende con esattezza con la locuzione “false credenze”? Graffigna lo spiega molto chiaramente nell’intervista: “Le false credenze esistono sul covid, sui vaccini e su tutti i fattori di rischio, tanto che il lavoro più difficile è proprio quello di prevenzione ed educazione alla prevenzione. Le credenze derivano dai nostri filtri mentali, da come selezioniamo le informazioni e diamo loro senso. Spesso facciamo una selezione delle informazioni in ragione dei nostri pregiudizi ma anche in ragione della sovraesposizione mediatica, quindi da un punto di vista psicologico c’è una selezione ‘naturale’ delle informazioni: per sopravvivere in modo economico, mentalmente, usiamo delle scorciatoie mentali, ovvero euristiche, e scegliamo le informazioni che confermano i nostri giudizi e pregiudizi”. Le false credenze sono, insomma, un filtro interpretativo della realtà.

L’intensità emotiva che caratterizza il periodo che stiamo vivendo da quando è scoppiata la pandemia, spiega Graffigna “ci porta a cercare delle cause e degli untori, ovvero un meccanismo mentale comune. Da qui la teoria del complotto e dello scetticismo, processi che a volte sono alimentati dalla semplificazione nella lettura degli eventi”.

In questa condizione di universale preoccupazione, la popolazione da un lato si rivela coscienziosa e desiderosa di capire e informarsi, dall’altro dà valutazioni che diventano disfunzionali, fraintendendo la bontà scientifica dell’informazione sul vaccino. Così, la fiducia diventa l’elemento portante di una buona comunicazione e di una prevenzione efficace: “Qualsiasi campagna preventiva si deve basare sulla fiducia: del cittadino verso la società ma anche della società e autorità verso il cittadino. La fiducia però va costruita e consolidata passo a passo”. Invece, purtroppo, in termini di comunicazione sono stati compiuti molti errori che hanno finito per remare contro e per giustificare involontariamente l’alimentarsi di false credenze. L’esitanza sociale di fronte alla pandemia è un problema tipico delle situazioni critiche, emergenziali, pandemiche che dovevano essere risolte con la cultura della prevenzione fin da bambini, quando sul tema salute non abbiamo difficoltà.

La seconda proposta di lettura e ascolto è del 1 settembre e riguarda le basi metodologiche della ricerca clinica.

L’ideazione di nuovi trattamenti si accompagna quasi invariabilmente a incertezze relative ai loro effetti e alla loro efficacia – è molto raro che gli effetti dei trattamenti siano chiaramente e indubitabilmente evidenti. Ne discende la necessità di utilizzare sperimentazioni corrette ed accurate per identificare quali risultati siano affidabili. Senza una valutazione corretta, ossia priva di errori sistematici, si rischia di considerare utili trattamenti inutili o addirittura dannosi e, per converso, trattamenti utili rischiano di essere abbandonati come privi di efficacia. Non è sufficiente che una teoria sull’efficacia di un trattamento suoni convincente, deve essere provata. Infatti alcune teorie che avevano predetto l’efficacia di un trattamento sono state smentite da prove successive, così come è accaduto anche il contrario.

Con l’obiettivo di aiutare la cittadinanza a gestire nel modo migliore l’inevitabile incertezza che, soprattutto nel momento attuale, scaturisce dall’avvicendarsi di notizie spesso contraddittorie sull’efficacia e sugli effetti di alcuni farmaci, l’Agenzia italiana del farmaco ha messo online su YouTube quattro video, realizzati dal Pensiero Scientifico Editore, in cui il direttore generale Nicola Magrini si rivolge ai cittadini affrontando in particolare quattro quesiti che risultano fondamentali quando si parla di ricerca sul farmaco:

Allo stato attuale delle cose, la diffusione di questo tipo di conoscenze è particolarmente importante in quanto una delle condizioni necessarie per il cambiamento è rappresentata proprio da un maggior coinvolgimento dei cittadini riguardo ai rischi di errore nella valutazione dell’utilità dei trattamenti. Dal momento che è difficile far entrare nella “cultura generale” una delle più importanti caratteristiche della ricerca scientifica – ovvero lo spirito critico necessario a riconoscere e a ridurre gli errori – dobbiamo incrementare in modo significativo gli sforzi per migliorare la comprensione di questi concetti e farli entrare definitivamente nel processo di formazione di tutti i cittadini.

In questi saggi si pongono le basi per un approfondimento sia conoscitivo delle metodologie di ricerca dei farmaci, vaccini compresi, ma anche della cultura del dubbio, cardine della ricerca, e dell'incertezza, cardine del processo terapeutico. Questi due aspetti sono sovente mal considerati sul piano comunicativo gettando i cittadini nell'ansia: Ma i farmaci sono sicuri? Ma i vaccini sono sicuri? Ma le terapie sono appropriate? Perché alcuni pazienti sono curati in un modo e altri in un modo differente? Perché le campagne di prevenzione hanno così scarso successo in Italia e all'estero sembrano dare risultati confortanti? Perché ogni indicazione di azione preventiva o terapeutica trova tanta discussione in ambito politico e sociale da disorientare il pubblico? Possiamo fidarci di infettivologi e politici in comparsata televisiva?

I problemi sono complessi e di non facile soluzione. Da una parte il campo medico diviso tra una maggioranza pro vax certa e una minoranza no vax o dubbiosa. Dall'altra un fronte politico diviso sul piano partitico che sfrutta a proprio vantaggio elettorale le maggioranze e le minoranze dei cittadini. Viviamo dunque una congerie di incertezza e di dubbio che da atteggiamento sano nell'affrontare la ricerca scientifica, diviene malsano nella declinazione politica. Di fatto si affronta con sufficienza il problema della corretta comunicazione sociale svilendola in rivoli pretestuosi o in individualismi basati su scarsa conoscenza, deformazione della realtà e concreta paura del contagio. Dai sondaggi 8 italiani su 10 vorrebbero il vaccino obbligatorio, mentre il 2 lo avversano con deboli supporti scientifici e forti pregiudizi. Ma se ragioniamo in termini puramente scientifici dovremmo ammettere che ci possono essere delle ragioni nella minoranza no vax che però costituiscono socialmente e statisticamente il rischio minore rispetto all'applicazione della vaccinazione. Altro distinguo è quello determinato dalle affermazioni di incostituzionalità dell'obbligatorietà del vaccino. Anche qui si pone il problema in termini fuori dal contesto medico, ma puramente costituzionale (ma la stragrande maggioranza dei costituzionalisti ha dichiarato la vaccinazione obbligatoria possibile). Come può il semplice cittadino di fronte ad agguerrite posizioni di estremismo di maggioranza e di minoranza trovare un suo equilibrio interiore? Finirà nel modo peggiore, ovvero quello dell'indifferenza finendo col pensare che a lui poi non accadrà nulla, ovvero l'anticamera di un lungo protrarsi della pandemia in mille varianti fomentate dal moltiplicarsi delle fake news (si veda la rubrica no fake news di questo blog).

Concludendo, la lotta alla pandemia è una guerra condotta in tempi eccezionali e di emergenza, dovremmo più di prima mettere in atto sistemi di prevenzione (mascherina, lavaggio delle mani, sanificazione degli ambienti, pura delle propria persona e delle altre persone). Insomma, affrontare il problema con un noi impegnato collettivamente. Un problema maledettamente difficile per gli italiani che per solo il 12% hanno adottato il Fascicolo sanitario elettronico, che ancora non sanno fare la raccolta dei rifiuti a livello europeo, che ancora hanno bisogno di ritualità collettive con assembramenti prepandemia (calcio, manifestazioni, ristorazione, vacanze, ecc.). Non siamo ancora consapevoli che il covid ha cambiato il mondo e che il clima completerà le trasformazioni sociali della popolazione mondiale nei prossimi vicini anni. Non essendo capaci di darci una autodisciplina in termini di sanità pubblica, forse il determinismo di Draghi è dunque il male minore. Costituzionalmente abbiamo una debole coralità, tutti vogliono cantare la loro canzone. Forse avevamo bisogno di un direttore d'orchestra che in tempi eccezionali impone la sua lettura dello spartito.

scritto da Alessandro Bruni con stralci di Erica Sorelli, pubblicati in Il pensiero scientifico editore del 6 agosto e del 1 settembre 2021