Verso un esercito europeo?

di Maddalena D'Aquilio.

Pare che l’evolversi del processo di integrazione europea si misurerà anche sulla base dell’organizzazione militare. Questo perché l’aspetto geostrategico è una componente del ruolo geopolitico che l’Europa vorrà avere negli anni a venire. I rapporti di forza (e di influenza) stanno mutando e lo fanno così rapidamente che è facile perdersi. Alcune certezze però ci sono: la rivalità fra Stati Uniti e Cina, ad esempio. Ci sarà da capire se in futuro l’Europa, che si trova geograficamente al centro, resterà o no ai margini degli equilibri globali.

Negli ultimi due decenni si sono susseguiti eventi che hanno segnato profondamente la storia dell’umanità e che sono destinati ad influenzare l’andamento della storia futura. Solo per citare qualche esempio: l’avanzata della Cina a prima potenza mondiale, i quattro anni di Trump e con lui l’isolazionismo americano e la messa in discussione della storica Alleanza transatlantica. I cambiamenti climatici, il Covid-19 e il vaccino. Il cambio di inquilino alla Casa Bianca e, di nuovo, il ritorno al multilateralismo di Joe Biden. La presa di Kabul e il ritiro delle truppe occidentali dall’Afghanistan.

Se Joe Biden ha scelto come destinazione della prima visita ufficiale da presidente proprio l’Europa non dev’essere un caso fortuito. Il Presidente degli Stati Uniti è deciso a rinsaldare – e festeggiare – la ritrovata amicizia con Bruxelles; c’è da scommettere che anche i leader europei abbiano tirato un bel sospiro di sollievo. Gli anni del gelo sono stati buttati alle spalle, o almeno così è sembrato.

Eppure il ritiro dell’esercito americano dall’Afghanistan (che per la verità è solo l’ultimo degli episodi nel disastro mediorientale) potrebbe rivelarsi uno spartiacque anche per le relazioni transatlantiche future. Biden non aveva nascosto la sua contrarietà alla permanenza in Afghanistan e che intendeva mantenere la promessa fatta agli elettori americani di andarsene. Tuttavia, ci si aspettava anche una risposta meno, per così dire, sbrigativa nella valutazione dei rischi e delle conseguenze di una ritirata tanto burrascosa.

Biden ha tenuto a sottolineare che la ritirata era stata concordata con gli alleati, ma molti sospettano che, in realtà, il Presidente americano sia andato dritto per la sua strada, perseguendo gli interessi interni, poco diversamente dal predecessore. E che agli alleati non sia rimasto che adeguarsi.

Come stia andando in Afghanistan è sotto gli occhi di tutti. Ma c’è da presumere che al vertice NATO del 14 luglio la determinazione degli USA possa avere suscitato, quantomeno, le perplessità degli alleati.

A proposito di vertice NATO, l’incontro dovrebbe aver segnato il rilancio dell’Alleanza transatlantica. Negli ultimi quattro anni era stata definita obsoleta e in fase di morte cerebrale – e diciamolo – non solo dal trumpismo d’oltreoceano. Invece, Biden ha tenuto a puntualizzare che gli USA non intendono arretrare di un millimetro sugli impegni previsti dal Trattato transatlantico. Dunque, l’Alleanza non sembrerebbe in pericolo; anzi, sembra che da lì gli occidentali vogliano ripartire nella ricostruzione dell’assetto geopolitico e gli equilibri globali.

Ed è in quest’ottica, quella che appunto guarda al futuro dell’Alleanza, che i 30 leader si sono messi d’accordo sul piano NATO 2030. Si tratta di un’agenda con cui si intende rafforzare le capacità dell’Alleanza in un contesto geopolitico globale – non più eurocentrico, fanno notare gli esperti – che viene definito sempre più competitivo e imprevedibile. Vedi le voci Cina in primis e Russia, ovviamente.

Il progressivo disimpegno americano sta dimostrando che l’Atlantico non è più in cima alla lista delle loro preoccupazioni già da tempo, soppiantato dalle priorità strategiche legate al Pacifico, o meglio, all’Indo-Pacifico .

Per questo gli americani necessiterebbero di avere un fronte compatto alle spalle e vorrebbero che l’Atlantico sia una certezza, un caposaldo. Di conseguenza, anche gli USA guarderebbero con un certo favore alla prospettiva di un’Europa militarmente autonoma.

D’altro canto, il ritiro dall’Afghanistan e il disimpegno americano riaccendono l’ipotesi dell’esercito europeo. Benché si tenga a ribadire che non sia un’alternativa alla NATO e che non viene messa in discussione l’Alleanza atlantica, si prospetta l’idea che l’Unione possa rendersi autonoma in aree che le competono direttamente per via della posizione geografica e degli interessi strategici: il Mediterraneo, il Nord-Africa e il Medio Oriente.Senza contare il fatto che l’Europa potrebbe così diminuire la sua dipendenza dall’ombrello difensivo degli Stati Uniti. Gli esperti dicono che ciò servirebbe ad allineare l’innegabile peso economico europeo, con quello diplomatico e, a quel punto, quello geostrategico e militare...

Finora l’esercito europeo è stato soltanto un abbaglio. Dagli anni novanta in poi si sono ripetuti diversi tentativi (chiaramente falliti). Al programma radiofonico Tutta la città ne parla di Radio3, il generale Vincenzo Camporini li ha elencati: erano gli anni ’90 e, sulla scorta di ciò che era appena successo in Kosovo, si palesò la prima proposta di un esercito comune di 50.000/60.000 unità che sarebbe dovuto intervenire su decisione del Consiglio, quindi una decisione politica. Ma la politica estera e di difesa era (ed è) una prerogativa prettamente statale e l’ipotesi sopra descritta rimase soltanto un’ipotesi. Fecero la stessa fine anche gli European battlegroups, nati nel 2005 e mai utilizzati.

Comunque sia, dalla presa di Kabul è ritornato in voga il tormentone delle Forze Armate europee sia fra i corridoi europei, che sui media. Il primo a prospettarne l’idea è stato il rappresentante della UE per gli affari esteri e le politiche di sicurezza, Josep Borrell, che in un’intervista al Corriere della Sera ha congetturato l’idea di un gruppo di primo intervento di circa 5.000 soldati. Favorevole ad un’autonomia strategica è anche il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che nel suo blog ha scritto: «La UE e i suoi Stati membri devono avere un peso maggiore nel mondo, per difendere i nostri interessi e i nostri valori e per proteggere i nostri cittadini.»

A lui si è aggiunto il commissario per il mercato interno Thierry Breton, che all’indomani della presa di Kabul, aveva twittato che la tragedia afgana aveva evidenziato la dipendenza europea dalle politiche esterne e di sicurezza di Washington. Secondo Breton si è raggiunto un punto di svolta, in cui la difesa comune europea non è più solo un opzione. Per lui l’unica domanda sarebbe il quando. Non solo. Dopo l’incontro dei ministri della difesa a Brdo, in Slovenia di inizio settembre – ha twittato: «dobbiamo trarre insegnamento dalle lezioni per l’Europa e progredire verso una capacità di azione in autonomia e solidarietà ai nostri confini e fuori.»

Più che un progetto comune, al momento i 27 sembrano solo uno scoordinato insieme di eserciti. Il ché si tramuta in duplicazioni e repliche nelle dotazioni, eccessi di capacità e acquisizione di barriere difensive. Ne consegue uno spreco enorme e inconfutabile: si calcolano circa 26.4 miliardi all’anno (qui infografica del 2017). L’inefficienza è evidente: nel 2019 un articolo sul sito del Parlamento europeo riportava che in Europa c’erano sei volte più sistemi di difesa che negli Stati Uniti. Ciononostante, a superare la soglia del 2% di PIL per la difesa entro il 2024 – concordata al vertice NATO del 2014 in Galles – non sarebbero molti fra i 27 membri. Da un report NATO si evince che i Paesi europei che nel 2020 erano Grecia, Romania, Estonia, Lettonia, Polonia, Lituania e Francia.

Invece, guardando il grafico relativo alle spese per l’attrezzatura in quota alle spese per la difesa, la musica cambia. A superare la guideline NATO del 20% ci sono Lussemburgo, Ungheria, Slovacchia, Francia, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Italia (24,6% nel 2020 contro il poco più del 10% nel 2014), Spagna, Paesi Bassi e Danimarca.

Alcune prove di cooperazione fra Stati in materia di difesa sono state sperimentate negli ultimi anni. Dal 2017 la PESCO (coordinazione strutturata permanente) prevede 47 progetti collaborativi in vari settori della difesa. Nel 2017 il Fondo Europeo per la Difesa (EDF) aveva intrapreso due progetti precursori: l’Edidp – programma di sviluppo dell’industria europea della difesa – per il valore di 500 milioni e la Padr – azione preparatoria in ambito della difesa – per 90 milioni. Recentemente, il Parlamento europeo ha approvato l’accordo sancito tra Commissione e Consiglio sull’EDF, a cui sono stati stanziati 7,9 miliardi del bilancio 2021-2027.

Ma i “ma” e i “però” sono tanti e chiaramente irrisolti. Forse per questo alcuni studiosi mostrano scetticismo: ad esempio, Dario Fabbri della rivista di geopolitica Limes, in un’intervista ad Huffington Post, esprime i suoi dubbi riguardo il fatto che soldati di diversi Stati siano disposti a morire per gli interessi degli altri. Perché in fin dei conti, quando si parla di esercito si parla di guerra e quando si parla di guerra si parla di morte. Senza contare l’opinione pubblica con cui l’Unione dovrebbe fare i conti e la questione dei vertici, perché qualcuno lo dovrà pur comandare questo esercito.

L’ostacolo maggiore è, ancora una volta, di natura politica: la questione dell’unanimità. Gli stessi 27 hanno interessi e priorità diversi e non è affatto scontato che tutti pensino all’esercito comune come ad una priorità. Motivo per cui è stato riportato che, all’incontro in Slovenia, la Ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, avrebbe proposto l’uso dell’art. 44 del Trattato per superare il blocco dell’unanimità. Il ricorso all’art. 44 permetterebbe al Consiglio di dare il mandato di una missione ad un gruppo di Stati membri che parteciperebbero su base volontaria. Ciò sbloccherebbe l’impasse dell’unanimità, ma richiederebbe anzitutto una votazione (all’unanimità). Nel frattempo, Borrell dovrà preparare lo Strategic Compass (bussola strategica) che verrà presentato il prossimo novembre. Il documento dovrà proporre le future soluzioni strategiche europee.

Ma per fare un esercito comune ci vuole una politica estera condivisa. Senza cooperazione e unità d’intenti, senza obiettivi chiari e condivisi, senza la volontà di cedere quella parte di sovranità così gelosamente custodita, senza la volontà di mediare e la capacità di mettere in comune strumenti e competenze, insomma, senza la volontà di essere Unione non si va da nessuna parte. Al momento, sul fronte della politica estera sembra che i 27 non abbiano ancora deciso dove vogliono andare, o meglio, non abbiano ancora deciso se sono disposti ad andare insieme.

scritto da Maddalena D'Aquilio, pubblicato in Unimondo del 17-18 settembre 2021

segnalato da Alessandro Bruni