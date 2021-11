Questa destra e il governo del Paese, una prospettiva da incubo per l’Italia

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Il nostro Paese sta vivendo un passaggio particolarmente delicato della sua storia recente, caratterizzato dalla fase cruciale della missione del governo Draghi di lotta alla pandemia, di ripresa del nostro sistema economico e sociale, e dalla prossima elezione del Presidente della Repubblica. L’ampia e variegata maggioranza di governo è chiamata a un impegno eccezionale, proprio di una fase di emergenza, con decisioni entro tempi ristretti, a partire dalla legge di bilancio.

Al di là della giusta sollecitazione in tal senso di Enrico Letta, l’interesse del centrodestra, soprattutto di Lega e Fratelli d’Italia, è stato finora rivolto in prevalenza ai propri interessi elettorali, tramite la relativa propaganda. Con tale logica, si guarda alla prossima elezione dell’inquilino del Colle come necessaria premessa per arrivare il più presto possibile al voto, attraverso l’interruzione anticipata della legislatura. In tal senso, Salvini e Meloni hanno proposto la candidatura di Draghi al Colle, che potrebbe più facilmente farla diventare realtà.

Rimane pur vero che Berlusconi ritiene Draghi a Palazzo Chigi almeno fino al 2023, e che Salvini, anche nel caso di Draghi al Quirinale, non si è detto sicuro del passaggio al voto, ma le elezioni al più presto sono da tempo un traguardo di Meloni e Salvini, come via per capitalizzare la loro maggioranza complessiva nei sondaggi, sia pure in fase ridimensionamento, specie dopo la sconfitta alle ultime elezioni amministrative. Quindi il voto per il Capo dello Stato sarà affrontato dai due partiti di destra in questa prospettiva e ciò, nel caso della indisponibilità di Draghi, renderà ancora più incerto il risultato. In ogni caso, nel periodo immediatamente successivo, il tema elezioni anticipate farà parte del dibattito politico per cui appare necessario analizzare gli effetti di un possibile futuro governo di centrodestra in questo frangente del nostro sistema politico.

Il primo problema, per rendere il voto anticipato una realtà, riguarda la fine del governo Draghi. Senza una scelta esplicita del premier verso il Colle, questo fatto rimane piuttosto difficile data l’agenda emergenziale dell’esecutivo. Ma rimango convinto che la spinta verso il voto rimarrà comunque presente e potrà tradursi in realtà anche grazie a qualche imboscata parlamentare. Passando a esaminare l’ipotesi di un governo di centrodestra si rimane impressionati dal livello di crescente divisione che si registra tra le tre forze che compongono questa coalizione, cioè quasi su tutto. Divisione rispetto al governo, perché FI e Lega sono in maggioranza mentre FdI sta all’opposizione. Divisione sul Covid perché mentre Lega e FdI sono sensibili, magari per ragioni di propaganda. alle esigenze dei no vax e no pass, Forza Italia e le Regioni, rette dal centrodestra, sono convintamente favorevoli ai vaccini.

Divisione profonda anche sull’Europa, dove, pur essendo FI e Lega entrambi euroscettici, sono in competizione tra loro nel costruire alleanze con le diverse forze europee di estrema destra. Infine, divisione sulle candidature elettorali, per cui Salvini ha proposto di risolvere il problema attraverso le primarie, e divisione sulla leadership della coalizione, con Salvini che si autopropone mentre Meloni riconferma che la leadership sarà di chi conquisterà più voti. Se a tutto ciò si aggiunge la posizione quasi sempre diversa di FI e le notevoli differenze programmatiche tra i tre, diventa pressoché impossibile individuare una motivazione della loro alleanza, che non sia la conquista del potere fine a se stesso.

Ma quali sarebbero le conseguenze per il Paese di una loro andata al governo? Vi immaginate Salvini e Meloni alle prese con una possibile quarta ondata della pandemia e a realizzare gli investimenti previsti dalla manovra finanziaria e dal PNRR?. E quale sarebbe la reazione dell’Europa di fronte all’Italia che da Paese fondatore e, con Draghi solido innovatore, fosse improvvisamente diventata capofila degli euroscettici e contrari all’Ue? Sono interrogativi che appaiono così lontani dalla realtà da sembrare inverosimili, Eppure sappiamo che basterà poco perché si avverino. Questo è il dramma dell’Italia: l’essere arrivata, dentro una fase di robusta ripresa, al limite di un quasi default politico quasi senza accorgersene, Per questo i prossimi mesi saranno un passaggio decisivo per il futuro politico del Paese e il governo di centrodestra sarebbe una iattura per la nostra democrazia.

Esprimo questo giudizio scevro da ogni settarismo antidemocratico, consapevole che un esecutivo del genere sarebbe costituzionalmente del tutto legittimo ma con altrettanta e allarmata consapevolezza rimango convinto che per il nostro Paese, si determinerebbe una svolta dal profilo politico, economico e sociale che lascia intravvedere un futuro di isolamento e di povertà. I segni premonitori di tale prospettiva stanno nella cultura politica estrema, nella povertà programmatica e nella carenza di classe dirigente.

Sappiamo che alla radice dello spettacolare successo politico-elettorale dell’odierna destra italiana, verificatosi negli ultimi anni, sta più la martellante e spregiudicata propaganda che la maturazione di precise convinzioni politiche, e che il successo conquistato facilmente altrettanto facilmente si può perdere. Del resto, processo già iniziato. Tuttavia, non può essere sottovalutata l‘estrema, rilevante importanza strategica di questo passaggio che ci attende, e la necessità di una risposta politica capace di evitare tale pericolo. Questo frangente può perciò rappresentare anche una insperata opportunità di rilancio del centrosinistra, largo e unito, di fronte alla inconsistenza della destra nel confronto con i problemi del Paese. Diversi segni rendono evidente la concreta possibilità di raggiungere nuovi traguardi di consenso e di potere. Ma sapranno il Pd e il centrosinistra tutto essere all’altezza di questa incerta ma reale opportunità?

scritto da Luigi Viviani