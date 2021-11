Tra le radici cristiane e le radici e basta

di Egidio Cardini.

Kuźnica non doveva avere quella frontiera. La seconda guerra mondiale si è portata con sé tante aberrazioni, tra le quali anche uno sconvolgimento dei confini nazionali e culturali, che ha prodotto soprattutto migrazioni di popoli interi e sradicamenti profondi e oggi quelle radici strappate dalla loro terra si risvegliano e si vendicano, sentendosi sfruttate e vilipese, usate e abusate, come l’abuso delle migliaia di poveri, di miseri e di miserabili che premono proprio sulla frontiera di Kuźnica, che non doveva esserci, perché da sempre la Polonia finiva più a Est. Però i sovietici hanno voluto per sé tutte le regioni orientali polacche, ingrandendo in modo innaturale la Bielorussia, che è un Paese ibrido e scolorito e che sta alla Russia come il Friuli sta all’Italia.

I bielorussi sono russi d’Occidente, figli di una variante linguistica e di nient’altro. La caduta dell’impero sovietico li ha resi indipendenti per poco e poi subito dipendenti da quel soggetto paranoico che è Aleksandar Lukashenko. Ve lo ricordate Berlusconi in visita a Minsk? Io sì. “Bravo, Aleksandar, tu sì che sai farti amare dal tuo popolo!”. Testuale. Il giovanotto capisce di soldi e di donne scollacciate, ma assai poco di tiranni.

Nessuno avrebbe mai ricordato Kuźnica se la perversione cieca di Vladimir Vladimirovič Putin non le avesse scaraventato addosso, per il tramite di Aleksandar “che si fa amare dal suo popolo”, migliaia di poveri di Dio, provenienti dalle disperazioni più disperate della Terra, rivelando una contraddizione devastante e paradossalmente provvidenziale.

I poveri di Kuźnica si ammassano alla frontiera tra una terra apparentemente priva di ogni attrattiva e di ogni gioia, la Grande Madre Russia, e una terra, l’Europa dell’Unione, apparentemente ricolma di beni paradisiaci e soprattutto di amore e di calore quasi profetico. Almeno così si è sempre detto.

Le radici degli alberi della foresta di Kuźnica a molti sono parse soltanto un inciampo transitorio sulla via dell’Europa, quella terra dalle radici cristiane che, anche se si trattava quasi interamente di musulmani, non avrebbe respinto nessuno, come non ha quasi mai respinto nessuno. Polacchi permettendo.

I polacchi sono gente strana. Io non li ho mai amati, forse perché uno di loro è arrivato da noi quando ero ragazzo, portando un modello di cristianesimo e di Chiesa che non ho mai sentito mio. Con sé ha portato nella Chiesa e in Occidente una sorta di “polonismo esistenziale”, fatto di una visione tradizionale e autoritaria del cristianesimo, la quale si vantava delle sue radici profonde in quella terra, come se le radici fossero canti popolari religiosi dolcissimi e incomprensibili, fossero chiese stracolme, fossero preti con l’abito talare e in gran numero, fossero immagini mariane, devozioni mariane, preghiere mariane e suore dai veli sontuosi e ingombranti.

Tutto il brutto era e restava nascosto, senza mai un filo di analisi e di critica del proprio universo.

Questo polonismo è poi dilagato in un Occidente asfittico e stanco, prendendosi lo spazio di un sofisticato progressismo politico e sociale, oltre che religioso, che si è ritratto davanti a un modello che ai più pareva intriso di un’identità finalmente riproposta: quella cristiana.

Io lo dico sempre ai miei studenti. L’identità è un paradosso, un equivoco e, in fin dei conti, un inganno. L’identità esiste soltanto nelle articolazioni grammaticali dei termini di paragone, ma non è niente di significativo, perché non dice nulla di relazionale né di dialettico. E’ il monumento di chi si impanca dentro una sorta di autocompiacimento visionario e irreale. E’ un atto di narcisismo e di superbia. E’ un “selfie” venuto male. E’, per dirla con San Paolo, “un cembalo che tintinna”.

Da allora in Europa ha cominciato a risuonare questa musica sempre più insistente sulle “radici cristiane”, proprio in un continente svuotato della sua “anima cristiana”. Il cristianesimo non è radice, bensì anima, poiché l’anima è una realtà dinamica, imprendibile, pronta a elevarsi verso il Cielo e contestualmente a chinarsi verso la Terra, è passaggio dal Infinito all’Finito e viceversa. Le radici invece stabilizzano ogni essere umano dentro un contesto fisso, immobile, solidificato, dando immediatamente quest’impressione di rigidità e di retorica vana.

Proprio da questa retorica delle radici è nato l’equivoco ulteriore delle “radici cristiane” in un continente via via privato dell’anima più pura e autentica della giustizia evangelica del Regno di Dio.

Kuźnica, che è stata pensata, progettata e pianificata da quel serpente velenoso di Vladimir Vladimirovič con il suo scudiero Aleksandar “che si fa amare dal suo popolo”, ha schiantato ogni ipocrisia e ha svelato la debolezza interiore di questa falsa Europa dalle radici cristiane.

Lo schieramento militare dei polacchi, accompagnato dalle bellicose dichiarazioni del cattolicissimo Primo Ministro Mateusz Morawiecki, il quale ha previsto un’invasione di “centinaia di milioni di migranti”, ha zittito d’incanto il “polonismo esistenziale” di quella Chiesa nazionale, che fino ad oggi pensava ossessivamente soltanto all’interruzione volontaria della gravidanza e alla repressione della comunità LGBT.

Accogliere i migranti che muoiono tra le radici della foresta di Kuźnica o difendere le decantate radici cristiane della Polonia, dell’Europa e dell’Occidente?

Davanti a questo dilemma si è disgregato d’incanto il mito delle radici cristiane dell’Europa e di chissà cos'altro e oggi le truppe paiono disorientate.

Ciò dimostra che, al di là dell’ineluttabilità dei processi politici, economici e sociali, esiste un’altra incontestabile ineluttabilità, rappresentata dall’afflato universale di un Vangelo che associa lo Spirito di Dio con i corpi congelati di chi muore di freddo o gli scheletri di chi muore di fame. Davanti a ciò ogni falsa radice viene strappata via, perché il Regno di Dio è questo, soltanto questo, esclusivamente questo e non altro.

Ancora una volta, che si passi dal mare di Lampedusa, dalla foresta di Kuźnica, dalle acque del Rio Grande in Texas, dai campi profughi dei Rohingya o dalle devastazioni di Siria, Iraq e Afghanistan, resta la sfida paradossalmente trascendentale, quasi mistica, di un’umanità amata soltanto da Dio. Davvero dal Dio cristiano e basta.

Poi restiamo noi con la retorica, l’equivoco e l’inganno delle radici cristiane. Anzi, come tra gli alberi della foresta di Kuźnica, con le radici e basta.

