Il sindacato e lo sciopero generale contro se stesso

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Quando parlo e scrivo sul sindacato faccio una certa fatica a commentare le sue scelte, perché conosco e ho partecipato alle sue vicende per una parte importante della mia vita, e quindi mi sento in qualche modo direttamente coinvolto. E conoscendo il sacrificio dei milioni di lavoratori che sorreggono le sue iniziative provo un profondo rispetto. Negli ultimi tempi tale sentimento è messo a dura prova per il crescente divario tra i seri e diffusi problemi del mondo del lavoro italiano e la qualità e l’efficacia delle scelte che complessivamente il sindacato compie.

La recente proclamazione dello sciopero generale da parte di Cgil e Uil, nei confronti del governo Draghi, mi pare che questo divario abbia raggiunto il massimo valore. L’improvvisa decisione di uno sciopero generale di 8 ore, il massimo del conflitto sindacale che punta fermare l’intero Paese, senza alcuna approfondita discussione preparatoria, e all’interno di un confronto tra sindacato e governo che, in precedenti incontri aveva già realizzato alcuni risultati anche sui punti più controversi della riforma fiscale e del sostegno alle bollette , rappresenta un azzardo sproporzionato all’entità del dissenso reale che radicalizza artificialmente lo scontro senza motivazioni credibili.

Il dissenso sindacale è, in via di principio, legittimo anche nel confronto del governo Draghi, ma nella esplicitazione delle forme di conflitto vanno tenute presenti i contenuti e il contesto nel quale le scelte si compiono. Ora, il governo Draghi è un esecutivo di emergenza che deve affrontare due problemi di rilevanza storica per l’Italia: l’uscita positiva dalla pandemia e la gestione del PNRR che rappresenta una grande opportunità di investimento di una quantità notevole di risorse europee. In questo contesto si sta discutendo la legge di bilancio che presenta un carattere di fondo espansivo e cerca di realizzare alcune riforme strutturali, funzionali a rendere più facilmente applicabile il PNRR.

Sui punti che il sindacato contesta va precisato che in materia fiscale, nel passaggio da 5 a 4 aliquote Irpef, i tagli sono distribuiti per il 36,6% ai redditi più bassi e per il 3,4% a quelli più alti. Inoltre, la non tax area, che riguarda in particolare i pensionati, è stata innalzata a 8,2 mila euro, sotto della quale non si paga nulla. Sulle bollette, in aggiunta a quanto stanziato si sono aggiunte ulteriori risorse in modo da rendere più significativo il sostegno. Se il sindacato li riteneva insufficienti aveva la possibilità di richiedere ulteriori incontri di chiarimento, senza arrivare a uno sciopero di queste dimensioni, tra l’altro con la strana motivazione di molti, secondo cui si tratterebbe di uno sciopero di solidarietà a Draghi condizionato dai partiti, Il significato sindacale profondo di questo sciopero , e quello di tornare al sindacato della Cgil all’inizio degli anni ’50, prima che la Cisl promuovesse la rivoluzione contrattuale con la conseguente vittoria alla Fiat e la rigorosa autocritica di Di Vittorio. Un sindacato genericamente “politico” che assume come centrale il confronto con il governo e la legge come via maestra per la tutela dei lavoratori, relegando la contrattazione collettiva ad un ruolo secondario e marginale.

Non che in questi anni non si contratti, tanto che il Cnel che censisce i contratti di categoria, ne ha individuati quasi un migliaio, dei quali un terzo appartiene alla categoria dei contratti pirata, cioè formati da regole strumentali per sfruttare i lavoratori. Con il limite che questi contratti non affrontano il problema cruciale del futuro del sistema economico e del lavoro e della relativa strategia di intervento. Con la scelta del confronto con il governo Draghi e del relativo sciopero, si determina il trasferimento di ogni responsabilità sul governo mentre il sindacato si arroga il diritto di giudicare le scelte dell’esecutivo senza offrire alcun contributo, frutto di un’intesa tra le parti sociali, ponendosi come anomala Terza Camera che giudica senza la relativa assunzione di responsabilità.

Così il sindacato si limita a denunciare le contraddizioni della realtà del lavoro senza intervenire per la parte di sua competenza, utilizzando la contrattazione collettiva interconfederale. In tal modo si solleciterebbero le controparti imprenditoriali ad assumere un piano di investimenti sul fattore umano, e impedire, ad esempio, che Confindustria continui a interpretare due parti in commedia, rivendicando contemporaneamente i suoi obiettivi corporativi a favore delle imprese, e aderendo alla strategia generale di Draghi- Questo rimane il vero compito prioritario del sindacato, oggi largamente trascurato.

Per avere un’idea sufficientemente precisa delle prospettive del mondo del lavoro italiano basta osservare l’ultimo rapporto OCSE (l’organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica) che ha recentemente tracciato un quadro impietoso sulla prospettiva del lavoro italiano, caratterizzato da un calo significativo dei giovani, un crescente divario qualitativo tra domanda e offerta di lavoro, salari bassi, mentre l’età di pensione, grazie anche alle recenti fughe demagogiche (Quota 100 e non solo), in futuro, per raggiungere l’equilibrio dei conti, dovrà assestarsi a 71 anni.

Un quadro preoccupante che il sindacato dovrebbe assumere come campo prioritario di lavoro, ponendo il problema di una intesa generale con le controparti imprenditoriali sulle tendenze di fondo del lavoro di domani. Questo sciopero entrerà nella storia del sindacato per la rottura, improvvisa e ingiustificata, dell’unità sindacale dopo anni di azione unitaria. La mia generazione aveva puntato sull’unità nella prospettiva del rinnovamento del sindacato come soggetto politico autonomo, e non riuscì nell’intento per l’opposizione dei partiti, in particolare del Pci, che non accettarono una innovazione del genere. E anche quando, come nel 1984, si ruppe tale unità, il fatto avvenne in termini di innovazione dell’azione sindacale nella lotta all’inflazione, con il taglio di alcuni punti della scala mobile, ottenendo la difesa del salario reale.

Con questo sciopero si torna indietro senza alcun risultato che non sia una caduta della credibilità del sindacato. Basterebbe solo questo fatto per rendere evidente la inadeguatezza di un gruppo dirigente. Questa situazione pone una serie di problemi anche alla Cisl. Certamente va apprezzato il suo rifiuto, sia pure con un certo ritardo, a seguire la Cgil su una politica e uno sciopero sbagliato. Per il futuro, mentre Cgil e Uil dovranno uscire dalla trappola nella quale si sono cacciate, compete alla Cisl il compito di rilanciare l’iniziativa contrattuale unitaria per recuperare il tempo perduto.

scritto da Luigi Viviani