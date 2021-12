Pandemia: coltivare il dubbio e la responsabilità

di Alessandro Bruni. Biologo farmaceutico e cultore di scienze cognitive.

Prendo spunto dall'editoriale di Marco Cattaneo, pubblicato nel precedente post ed esemplare per una comunicazione di massa del metodo scientifico, per fare alcune considerazioni generali sui livelli comunicativi della scienza e della medicina, quando si parla di pandemia.

La pandemia di fatto è una condizione generalizzata di malattia che si sviluppa su un ampio numero di soggetti seguendo la logica del contagio. Già questo ci fa capire che sono almeno cinque le componenti contro la pandemia che dobbiamo considerare:

modalità di trasmissione individuale e sociale; prevenzione anticontagio (mascherine, dispositivi chimici, lockdown); terapie individuali specifiche (vaccini, farmaci antivirali); terapie individuali non ospedaliere (territoriali di monitoraggio domiciliare); terapie ospedaliere specializzate (posti letto di terapia intensiva).

Ognuno di questi presidi ha pregi e difetti, alcuni sono principalmente affidati alla responsabilità dei cittadini, altri a quella di medici specialisti operanti in ospedale e nel territorio. Tuttavia, questi presidi solamente tutti assieme possono giungere a sconfiggere o attenuare la pandemia. Nessuno di essi preso singolarmente può garantire la sicurezza della risoluzione pandemica. E fin qui ho scoperto l'acqua calda.

In questo schema di intervento, ormai da tutti riconosciuto, si inserisce l'atto di governo sanitario regionale o nazionale che deve determinare regole per pervenire al risultato sperato di abbassamento della quota di contagio e di efficientamento del sistema sanitario. È del tutto chiaro che in un mondo ideale queste cinque fasi di lotta dovrebbero procedere con chiarezza di norma e che queste non fossero perennemente messe in discussione sia nella decisione sia nella applicazione, altrimenti ogni comportamento finirebbe con, o essere applicato senza senso, o non essere applicato perché non riconosciuto individualmente come necessario.

È qui che iniziano le difficoltà legate ai diversi livelli di discussione conoscitiva del fenomeno pandemico che da oggettivo e neutro, come dovrebbe essere, finisce col divenire soggettivo e pregiudiziale. Questo passaggio di consapevolezza sembra facile, ma è di fatto assai difficile soprattutto in una società ad alto livello comunicativo fatto di informazioni basilari e di chiacchiera giornalistica gestite senza alcun senso di responsabilità professionale e sociale da parte di pubblico (ma qui transeat), di giornalisti, di “esperti”, di medici, di ricercatori dove questi ultimi sono invitati alla corrida delle opinioni con la speranza da parte del pubblico che il toro o il matador muoiano tra i loro applausi mescolati ai personali “te l'avevo detto che avevo ragione”. Una corrida, uno spettacolo da plaza de toros con lancio al pubblico gaudente di orecchie, coda e corna insanguinate.

Primo livello di discussione. Nei media vengono esposti mescolandoli temi prettamente scientifici e temi ideologici (provax-novax) riducendo l'affermazione scientifica a puro elemento di opinione dove l'uno vale uno. Lo stesso confronto-scontro tra esperti finisce col divenire una battaglia insensata e incomprensibile (corrida), ma tanto amata da certo giornalismo e da tanto pubblico ormai avvezzo più allo scorrere delle ingiurie che ai fini ragionamenti dove per definizione non vi possono essere espressioni di dubbio, ma certezza di verità di opinione personale (si badi bene che nella ricerca scientifica l'opinione o interpretazione personale non esistono, che però esiste in filosofia … Il metodo scientifico esprime invece il dubbio nel confronto di dati certi).

Secondo livello di discussione. Confronto-scontro di “esperti” di differente estrazione culturale da medici di medicina generale a epidemiologi, da fisici a economisti, da filosofi a sociologi che determinano un caos comunicativo sul singolo cittadino che poi si riduce ad aggiustare le sue impressioni “scientifiche” confrontandole con gli amici, il barbiere, le commesse del supermercato, ecc. che in fin dei conti finiscono col fornire la sponda non già a risoluzioni scientifiche, ma a affermazioni di pregiudizi marmorei che nemmeno sulla soglia della terapia intensiva rimuovono e da incorruttibili idealisti si giocano la morte non volendo essere intubati.

Fin qui sono livelli di discussione direi socio-individuali che poco hanno a che fare con la vera scienza e la vera medicina. Veniamo allora agli altri livelli di discussione.

Terzo livello di discussione. L'epidemiologo di turno che fornisce affermazioni ai mass media sulla base dei suoi studi o ancora non pubblicati o appena pubblicati. È un grave errore di comunicazione sociale. I suoi dati dovrebbero prima essere discussi tra gli altri ricercatori di pari esperienza e poi trasmessi agli organi di governo nazionale e internazionale prima di darne comunicazione sociale. Nella scienza la verità scaturisce dal confronto tra pari e non in un salotto televisivo. È improprio e presuntuoso portare alla conoscenza del grande pubblico risultati ancora non confermati dal mainstream della ricerca del settore. In questo caso il silenzio televisivo è d'oro, ma Narciso ci mette lo zampino ...

Quarto livello di discussione. È quello socio-politico. È anche quello che più infiamma perché per sua natura è quello che ha minore rispetto della verità e grande pratica di negoziazione regolata da aspetti consci e inconsci dell'essere eletti e quindi di tenere in gran conto l'elettorato, anche se propositivo di leggi sbagliate. È l'ambito nel quale se un ministro si affida alla consulenza di esperti viene subito tacciato di essere servo del potere scientifico-tecnologico e se si affida alla volubilità dell'elettorato diviene di fatto un imbonitore faccendiere. Anche in questo caso il silenzio scientifico è d'obbligo, come anche la responsabilità di governo per il bene del Paese ...

Che fare allora?

Poche e complicate sono le strade della ragionevolezza e meno ancora quelle della responsabilità. Continuare a informarsi, continuare a coltivare l'oggettivo (i numeri della pandemia), avere rispetto del mainstream della maggioranza, ma al contempo coltivare il dubbio espresso dalla minoranza. Confrontare le opinioni senza pregiudizi e senza farle divenire fatti. Coltivare la responsabilità del ruolo che socialmente ognuno di noi ha e tenere conto che parlare con colleghi o tra amici è diverso dal parlare al pubblico: i due livelli di responsabilità sono estremamente differenti. Il livello del proprio sapere non può essere distribuito a chi non ha conoscenza di quella lingua, ma deve essere correttamente espresso in termini comprensibili senza alimentare odi, ma con rispetto di ascolto delle opinioni altrui che però non possono divenire presenze oltre un certo limite di insistenza e di influenza sui media.

Non esiste solo la violenza della minoranza che vuole imporre comportamenti che la maggioranza non condivide. Il dubbio deve essere coltivato da entrambe le parti, ma chi ha maggioranza e responsabilità di governo deve fornire comunicazioni che siano comprensibili. La minoranza deve essere costruttiva e non può stare sempre sulle barricate senza proporre qualcosa che possa essere accolto anche da chi è maggioranza. E soprattutto i diritti della minoranza non possono rendere vani i diritti della maggioranza in termini di salute: chi ha responsabilità professionale sulla salute ed è pagato dallo Stato per svolgere un servizio pubblico non può esimersi dal seguire le leggi rendendo la propria libertà di opinione o di coscienza un nocumento per il libero cittadino (vale per la pandemia come per altre situazioni quali l'applicazione della legge sull'aborto, sul fine vita e in futuro sull'eutanasia). Il confronto deve essere vero e pacato, senza scontro e senza negoziazione. La mia è presunzione idealista, ma che per fortuna per la sua esplorazione nelle coscienze individuali non finirà mai nella comunicazione di massa essendo questo blog una esperienza non generalista e assai dedicata. L'essere e il sentirsi minoranza ha dei privilegi, si può suggerire senza imporre proprio perché basata sul dubbio e sul rispetto non solo delle persone, ma anche delle verità di metodo scientifico citate da Marco Cattaneo nel precedente post.

