La non scuola: il modello italiano

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

La richiesta di 2mila presidi e del Governatore della Campania di rinviare la scuola in presenza di 2 settimane, mostra come la scuola pubblica non sia per molti una priorità e come ci sia un’ampia parte di dirigenti e insegnanti (per fortuna una minoranza) che considerano il loro mestiere non come una missione, ma un modo per portare a casa dei soldi.

E’ vero che i contagi sono in forte crescita ma è appurato dagli studi svolti su un milione di inglesi dal NHS, in Danimarca, Usa, etc. (oltre che dai dati in Italia) che Omicron è poco più di una influenza e colpisce solo le vie aeree e non i polmoni, per cui è molto meno pericolosa, al punto che c’è chi si spinge a dire che stiamo entrando nella fase finale (endemica e non pandemica) della lotta al virus.

Le regole adottate un anno fa (n. contagi per 100mila abitanti, giorni di quarantena,…) sono anacronistiche e servono solo ad allarmare più del dovuto e a bloccare lavoro e servizi, al punto che molti ospedali per essere operativi, violando le regole accettano personale anche se entrati in contatto con positivi asintomatici, secondo una regola di buon senso e con le dovute protezioni. L’alternativa è chiudere moltissimi servizi. E’ questo che si vuole? Una sorta di lockdown mascherato causato dalle quarantene?

Ma al di là di ciò la domanda è: “al di là dei vaccini, cosa si è fatto per mettere in sicurezza le scuole?”

A mio avviso quasi nulla. In molti paesi europei si era adottato già nella primavera del 2020 un apprendimento all’aperto (stiamo parlando dei paesi nordici e di Germania, non della soleggiata Grecia) che è possibile anche in inverno (almeno nelle giornate di sole o per alcune ore) con strutture semplici e poco costose, si sono sdoppiate le classi (anziché abbattere i muri per farle più larghe), in modo da renderle meno numerose assumendo nuovi docenti, si sono introdotti sistemi di aerazione, differenziati gli orari nelle città per i trasporti pubblici. Si poteva potenziare negli ultimi 3 anni delle superiori l’alternanza scuola-lavoro (con un docente di supporto) mandando parte degli studenti presso imprese e la comunità educante del paese o città, in modo da ridurre la numerosità in classe, non come elemento emergenziale ma come innovazione strutturale per accrescere l’apprendimento, e non in funzione professionalizzante, ma per sviluppare quelle competenze sociali che la scuola non può dare e per accelerare certi apprendimenti.

Questi interventi avrebbero comportato anche un aumento di occupati che dovrebbe essere la stella polare di riferimento per tutte le spese: generare più occupazione e più occupazione qualificata, specie dopo decenni di disinvestimento nelle scuole. Invece “zero carbonella” (come si dice a Bologna).

E’ questo, peraltro, un problema di tutta la pubblica amministrazione (di cui fanno parte la scuola pubblica e l’università), nata in contrasto (giustamente) con la logica della proprietà privata per garantire a tutti servizi e regole eque. E’ però gradualmente diventata colma di norme, procedure, regole di sicurezza al punto che gran parte del lavoro è “fare bene cose inutili”, ottemperando a queste norme, per cui il tempo dedicato a servire i propri studenti (e l’autonomia) è diminuito. Ciò demotiva e stressati da queste procedure si tende a lavorare sempre meno.

La scuola dovrà trasformarsi in una vera comunità educante che, pur nel rispetto di regole eque (si spera minime), dedichi la maggioranza del suo tempo ad educare. Bisogna infatti distinguere tra “fatica” (che non si traduce in lavoro) e “lavoro” che eroga educazione e servizi.

Federico Rampini ha scritto che in America la maggiore catastrofe non è stata quella dei decessi ma di un’intera generazione di studenti (la maggioranza) figli delle classi povere e medie che ha perso un anno di studi a differenza dei figli dei ricchi che si sono organizzati spostando i propri rampolli in scuole private dove si è sempre insegnato in presenza.

L’Italia è la nazione che ha chiuso di più le scuole durante la pandemia: conosciamo i danni giganteschi che hanno subito gli studenti non solo in termini di apprendimento ma di mancata socialità con un aumento senza precedenti di depressioni, auto isolamento, suicidi, disturbi psico-sociali certificati da numerosi studi e dall’associazione pediatri italiani e che ha portato ad una fuoriuscita dal sistema pubblico almeno 5mila studenti che si stanno organizzando in vari modi per evitare una scuola pubblica che, se non cambia, è destinata ad essere sempre più abbandonata o comunque incapace di formare chi rappresenta il nostro futuro.

scritto da Andrea Gandini