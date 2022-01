La sanità territoriale dimenticata

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

“La variante Omicron è meno grave per le singole persone ma è disastrosa per il sistema sanitario di cui ha bisogno chi si ammala”, scrive la Redazione di Valigia Blu: come mai?

Dopo 24 mesi di lotta contro il virus i sistemi sanitari (almeno la maggioranza) non hanno fatto ancora le scelte giuste, cioè rafforzare la medicina territoriale e curare precocemente a casa (nei primi 5 giorni come dicono tutti gli studi) e come ha fatto anche il prof. Galli, nonostante si fosse vaccinato con tre dosi. Solo in questo modo si blocca la maggioranza delle malattie gravi, specie ora che con la variante Omicron il decorso è molto più lieve e, se si interviene nei primi giorni di infezione, il tasso di ospedalizzazione e di decessi si riduce drasticamente rispetto alla variante Delta.

Essendo però inadeguata la medicina territoriale e avendo sconsigliato i medici di curare a casa (questo è ancora il nostro protocollo: “paracetamolo e vigile attesa”), non solo non è in grado di curare a casa e precocemente, ma abbandona quasi tutti al loro destino producendo un aumento di malati che si recano in ospedale (e che sarebbe evitabile).

La prima trincea contro il coronavirus è la medicina territoriale, quei medici di famiglia che nel 2020, in assenza di vaccini, erano i soli che potevano curare a casa i malati di Covid-19. Scoperti i vaccini il tema della medicina territoriale è stato di nuovo abbandonato ma si ripropone oggi perché Omicron fa ammalare in modo molto meno grave (per fortuna), ma più persone (vaccinati e non vaccinati), per cui abbiamo a casa quasi 2 milioni di italiani, i quali avrebbero bisogno di cure o almeno di indicazioni precise e non solo di stare in “vigile attesa”.

Il Ministero della Salute ha invece scelto sin dall’inizio di non potenziare la prima “trincea”. Alcuni generosi medici italiani come Luigi Cavanna, primario di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza e pioniere delle cure domiciliari, avevano capito già nel marzo 2020 quanto fosse importante curare a casa e in modo precoce per bloccare la replicazione del virus, evitando così l’affollamento negli ospedali.

Oggi lo confermano tutti gli studi: l’efficacia delle cure esiste solo se è precoce. Superati infatti i primi 5-7 giorni, il virus si replica all’infinito e chi arriva in ospedale in condizioni gravi, un tempo (quando c’era la Delta) un terzo morivano (ci fosse o meno la terapia intensiva); per fortuna oggi con Omicron pochissimi. Cavanna andava dai propri malati con strumenti portatili di analisi dei polmoni, farmaci non ancora approvati da Aifa, che comunque curavano. La nostra linea di difesa era invece “paracetamolo e vigile attesa”. Le Usca, lodevolmente finanziate dal Governo il 9 marzo 2020, si è scoperto (a fine 2020) che erano operative solo nel 50% dei casi, mentre ai medici di famiglia veniva sconsigliato di andare a casa. Questa “prudenza” non ha, a mio avviso, non solo favorito la lotta contro la malattia, ma ha portato ad una spinta al pensionamento di molti medici di famiglia travolti da compiti burocratici (telefonate, moduli da compilare,…) che in assenza di aiuti (anche di segreteria) ha favorito stress e pensionamento.

Nel 2022 abbiamo così 42mila medici di famiglia rispetto ai 46mila del 2019 e in due anni (2021 e 2022, fonte Enpam, Istituto previdenziale dei medici) ne vanno in pensione 6.318. Le previsioni entro il 2025 sono di 18mila pensionamenti. Ci troveremo così con una carenza senza precedenti di medici del territorio, nonostante le “magnifiche sorti e progressive” delle quasi 2mila case e ospedali di comunità che saranno finanziate dal PNRR nei prossimi anni, PNRR che vieta però con quei finanziamenti europei di assumere personale.

In ogni caso, nonostante l’assurdità di non poter assumere, non ci sarebbero stati né medici né infermieri (la cui carenza è ancora maggiore) da assumere per mancanza di laureati. Ecco perché per legge il tetto dei 1.500 mutuati per medico può essere superato e assisteremo ad un incremento di pazienti per singolo medico e a una riduzione delle cure per tutti, nonostante la telemedicina.

In questa situazione drammatica l’assurdo è che le borse di studio ai neo laureati per la specializzazione triennale di medicina territoriale siano la metà (come importo economico) delle altre specializzazioni, secondo un approccio della nostra “scienza” che anziché favorire una visione organica dell’essere umano, predilige la specializzazione.

Così si riducono i laureati di questa professione territoriale già minata dalla crescente burocratizzazione (compilare moduli, rispondere al telefono,…) che colpisce tutta la Pubblica Amministrazione, per cui il tempo passato al “letto del malato” è ormai una rarità. Le future case di comunità sarebbero una soluzione se fossero però affidate tutte queste “scartoffie” ad un personale di segreteria, ma la domanda è: ”ci saranno poi i medici e gli infermieri?”. Dai miei dati non pare proprio, perché i giovani medici laureati in uscita nei prossimi anni sono appena sufficienti a coprire l’attuale turn over (senza contare chi va all’estero dove la paga è doppia).

La politica sanitaria precedente alla pandemia ha investito soprattutto sugli ospedali (e poi sulle terapie intensive), arrivando però del tutto impreparata all’appuntamento col virus. Sorge anche una domanda: com’è possibile che una sanità con oltre 129 miliardi di spesa pubblica all’anno vada in tilt col 24% dei posti letto occupati in area medica e il 17% in terapia intensiva a causa di una pandemia che ormai imperversa da due anni?

Ora che Omicron colpisce soprattutto in termini di contagi (e non ricoveri) la ricaduta sulla medicina territoriale è ancora maggiore e la risposta è lasciare soli a casa centinaia di migliaia di malati.

La struttura anagrafica dei medici di famiglia è formata soprattutto da over 60 come si vede nel caso di Milano città (fonte: Enpam), dove ben il 57% dei medici ha più di 60 anni (a 70 anni si va in pensione). Ciascuno può capire quali saranno gli effetti (disastrosi) del pensionamento di questi medici territoriali nei prossimi 10 anni (un paese senza programmazione). Inoltre (e si sta già verificando) i pochi medici di famiglia che entrano in servizio, potendo scegliere, andranno nelle città (dove si può guadagnare di più), per cui saranno le periferie e le aree interne a rimanere sguarnite, con un aumento degli squilibri tra città e campagna e paesi interni che si andrà accentuando con buona pace del “diritto universale alla salute”.

