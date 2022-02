La democrazia si fa più debole in tutto il mondo

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Ce ne eravamo già accorti, ma ora lo conferma l’Economist che stila ogni anno un rapporto sul livello di democrazia nei 167 Stati monitorati nel mondo (Democracy Index 2021). L’Economist (di proprietà di Exor, famiglia Agnelli/Elkann) esprime spesso il punto di vista mainstream su economia e società e il fatto che certifichi il disaccoppiamento tra crescita economica e democrazia, la dice lunga sul modello di sviluppo in atto.

L’indebolimento della democrazia è in corso da diversi anni e si è accentuato con la pandemia. In una scala da 1 a 10 ai primi posti l’Economist mette i paesi del Nord Europa (ma anche Taiwan 7^, il che significa che per i cinesi lo Stato dispotico non è un destino ineluttabile). Le misure anti-Covid hanno indebolito poco i primi 21 paesi considerati “piene democrazie”, mentre la Cina ha subito un drastico calo da un pessimo 3,2 a 2,2, proprio per la pesanti misure restrittive prese durante la pandemia. Una Cina che fa però “scuola” a molti Stati (africani e poveri) i cui Governi baratterebbero volentieri le libertà civili con la crescita economica e la stabilità politica.

Nei primi 21 paesi a “piena democrazia” abita il 12,6% della popolazione mondiale, l’Italia si colloca al 31° posto (nel gruppo delle “democrazie imperfette”). L’indebolimento ha raggiunto nel 2021 il minimo storico degli ultimi 20 anni.

“Complici del calo sono state le misure straordinarie imposte dalla pandemia, che hanno permesso di accentrare il potere con la scusa dell’emergenza” scrive l’Economist e oggi più della metà della popolazione mondiale vive sotto un regime non democratico, con oltre un terzo dei paesi che si trova in veri e propri regimi autoritari.

L’indice è composto da 5 indicatori che danno un totale compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 10: 1) processo elettorale e pluralismo, 2) funzionamento del governo, 3) partecipazione politica, 4) cultura politica, 5) libertà civili. Gli stati classificati come “piene democrazie” (devono avere almeno 8 punti), “democrazie imperfette” (tra 6 e 8 punti), “regimi ibridi” (tra 4 e 6), “regimi autoritari” (minore di 4).

La situazione in Europa e in Italia

Rispetto al periodo pre-pandemia la media dell’Europa occidentale è scesa da 8,50 a 8,22. Nonostante il calo, l’Europa ha però il punteggio più alto, dopo il Nord America, e il numero più alto di “piene democrazie” (12 su 21 nel 2021). L’Italia, come abbiamo visto, è al 31° posto con un punteggio sceso da 7,98 del 2015 a 7,68. Lo scarto maggiore con la media europea è nel “Funzionamento del governo” e nella “Partecipazione”. L’Economist è preoccupato perché, dopo la Cina, i cali maggiori sono proprio nell’Europa Occidentale e in Nord America (che partono però dai livelli più avanzati nel mondo). Ciò forse spiega perché il desiderio di cambiamento delle istituzioni democratiche sia molto alto e in Italia raggiunge l’89% (i cittadini vorrebbero una riforma radicale del sistema politico). Lo scontento per l’attuale sistema democratico potrebbe derivare anche dal fatto che la “buona vita” sembra essersi interrotta da molto tempo e ciò spiegherebbe anche la notevole mobilità degli elettori, la turbolenza, l’elevato astensionismo (la fiducia nei partiti è scesa al 7%).

Come rivitalizzare la partecipazione democratica?

L’Italia ha avuto nel Medioevo coi liberi Comuni la più straordinaria esperienza nel mondo di democrazia dopo la Grecia. L’esempio storico più avanzato è quello del Comune di Siena (1128-1555) dove trecento adulti (compresi i capofamiglia poveri… le donne dovranno aspettare le lotte delle suffragette inglesi fino al 1918 e solo le mogli dei capofamiglia sopra i 30 anni) eleggevano un governo (dei 9 o multipli di 3) che durava in carica un anno e che doveva avere un podestà “forestiero” e un “sindaco” (sempre forestiero) che controllava non ci fossero favori agli “amici” o modifiche liberticide contro la democrazia e, se aveva dei dubbi, la maggioranza saliva ai 2/3. Finito l’anno i “nove” dovevano risiedere in città per almeno 2 mesi per controllare (perduto il potere) se c’erano stati abusi e (nel caso) venivano pesantemente perseguiti.

Nell’allegoria del Buon Governo, il primo dipinto non sacro che si conosca, di Ambrogio Lorenzetti (1338), si vede bene una corda che “lega” il Comune e che scende dalla Sapienza. E’ tenuta in mano da 24 governanti: allora la democrazia discendeva da Sapienza e Giustizia e dal popolo che “legava” il Comune (chi governava). Aveva cioè una direzione “basso-alto” (bottom-up)…oggi succede il contrario (top-down). Nella storia ci sono più indicazioni di quanto si creda e se oggi è vero che gli Stati nazionali (e l’Europa) devono occuparsi delle cose “grandi”, delle “piccole e medie cose” si potrebbero occupare le comunità locali, i quartieri, i Comuni, le Province (frettolosamente abolite). Ciò rilancerebbe quella partecipazione dei cittadini che oggi langue. Occorre agire sul sistema “asociale nel quale viviamo di qui l’urgenza di riterritorializzare (per esempio) il welfare e riorganizzare l’assistenza diffusa per tutti”, scrive monsignor Vincenzo Paglia in La forza della fragilità (Ed. Laterza).

I nostri avi ci suggerirebbero di fare un’Europa più efficace che ci protegga meglio (su gas ed elettricità per esempio, visto che in Gran Bretagna costano un terzo) ma, per il principio di sussidiarietà, di lasciare più potere possibile ai cittadini in basso (Stati, MacroRegioni, Comuni, quartieri, comunità locali) alla “scala” congruente di quel livello di amministrazione e favorire più controlli verso chi amministra, più rotazione nelle cariche, più mobilitazione popolare, se si vuole che la democrazia prosperi, in quanto gli Stati, da soli, non solo non bastano, anzi tendono (se lasciati soli) al dispotismo (come certifica anche Economist). I liberi Comuni italiani ne sapevano qualcosa di democrazia e oggi sono studiati in tutto il mondo.