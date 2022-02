Sanità regionale futura: modello cooperativo per le case di comunità e Pnrr

di Francesco Floris.

Di certo c’è “un’interlocuzione aperta con Regione Lombardia”. Usa questa espressione Fiorenzo Corti, vicesegretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e socio della cooperativa IML che insieme all’altro “gigante” della medicina di famiglia associata in Lombardia (Medici Insubria) in questi mesi ha supportato la campagna vaccinale con oltre 1,5 milioni di inoculazioni. Il dibattito nella medicina di base al momento è tutto incentrato su una sola domanda: cosa accadrà alla professione con le Case di Comunità? Le nuove infrastrutture sanitarie sanitarie previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le Regioni hanno tempo fino al 28 febbraio per inviare il proprio “piano” a Roma. Il nodo cruciale riguarda proprio il lavoro dei Medici di medicina generale e da un accordo raggiunto fra lo Stato e i professionisti passa anche una parte della tranche dei finanziamenti europei del Pnrr in arrivo a giugno 2022.

A livello nazionale si scontrano due posizioni: c’è l’approccio “dirigista”, capeggiato da Veneto, Lazio e Campania – quindi a prescindere dal colore politico attualmente a capo delle giunte –, che “vorrebbe una sorta di internalizzazione del medico di famiglia per trasformarlo in un dipendente rispetto all’attuale ruolo di libero professionista convenzionato” spiega Fiorenzo Corti. Una scelta che a detta del vice segretario nazionale della Fimmg “comporterebbe disastri dal punto di vista dell’assistenza” perché “uno dei punti forti della medicina di famiglia è proprio la diffusione e la capillarità in ogni realtà territoriale, anche la più piccola, e soprattutto il rapporto di fiducia e di libera scelta da parte del cittadino”.

Il quadro regione per regione

La deadline è fissata per il 28 febbraio 2022. Ogni Regione d’Italia deve predisporre entro quella data il proprio piano operativo contenente piani di azione volti al raggiungimento delle milestone e dei target e individuare i siti dove sorgeranno le Case di Comunità. È l’investimento 1.1 del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza “Missione Salute” per la “presa in carico della persona”. I tempi sono stretti – come emerge dall’ultima Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr al momento in discussione alla Camera dei Deputati (la Relazione, non si discutono gli interventi – ma tappa cruciale nella più ampia partita per accedere ai 15,63 miliardi di euro destinati al Ministero della Salute dal Piano più 1,71 miliardi di euro dal Fondo React-EU e 2,89 miliardi di euro Fondo Complementare (di cui 2,39 miliardi a titolarità del Ministero della salute). L’assegnazione definitiva delle risorse alle Regioni è condizionata alla sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo da parte del Ministero della Salute e degli enti locali entro e non oltre il 31 maggio 2022.

La situazione in Italia e nelle diverse Regioni è a macchia di leopardo

Lombardia La Lombardia ha sostanzialmente predisposto il piano già all’interno della riforma sanitaria varata a dicembre 2021 e a oggi già si conosco anche gli indirizzi e le competenze delle diverse Aziende socio sanitarie territoriali rispetto alle nuove infrastrutture sanitarie: Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali e Distretti.

Liguria Alla Liguria secondo lo schema di decreto del riparto regionale dei fondi relativi al Pnrr e al Piano complementare del Ministero della Salute, spettano circa 190 milioni di euro per potenziare il sistema sanitario regionale. Di questi, quasi un terzo andrà al rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio grazie a un forte incremento dell’assistenza domiciliare e al potenziamento o creazione di strutture territoriali quali le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità.

Piemonte Anche in Piemonte il presidente della Commissione Salute del consiglio regionale, Alessandro Stecco, ha intenzione di indire una Commissione specifica. Le date papabili sono il 21 febbraio o, più probabilmente, lunedì 14 del mese per chiudere la partita con anticipo. A fine dicembre l’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha fatto sapere “la Regione Piemonte finanzierà le otto Case di comunità con fondi propri” visto che “gli stanziamenti del Pnrr non garantiscono più, dopo le ultime decisioni del Governo di tagliare le erogazioni per il Nord Italia”.

Emilia-Romagna È messa relativamente bene l’Emilia Romagna. La Regione guidata da Stefano Bonaccini può contare sul fatto che già oggi ospita 124 Case della Salute, di fatto equivalenti alle nuove Case di Comunità, e all’aver promosso nel tempo una serie di monitoraggi e valutazioni dell’impatto su indicatori di cura che sono state documentate in numerose pubblicazioni.

Veneto Anche il Veneto, regione da cui proviene l’attuale Direttore Generale di Agenas, l’Agenzia autrice delle indicazioni più pregnanti su come declinare concretamente la nuova sanità territoriale, ha deciso di potenziare un sistema che già esiste e conta 77 Case della Salute. La Regione guidata dal leghista Luca Zaia si doterà di 99 Case della Comunità e di 30 Ospedali di Comunità diffusi sui territori di tutte le aziende sociosanitarie.

Lazio I numeri relativi alla Regione Lazio sono stati illustrati lo scorso 24 gennaio dall’assessore Alessio D’Amato durante un’audizione congiunta con le commissioni Sanità e Bilancio del Consiglio regionale. Quasi 550 milioni di euro articolati in tre misure: potenziamento della sanità territoriale, ammodernamento tecnologico, adeguamento antisismico degli ospedali. Per l’istituzione delle CdC vengono messi sul piatto 159 milioni di euro per 170 strutture in tutta la Regione che assorbiranno anche le attuali Case della Salute.

Toscana Il piano legato alle risorse del Pnrr e del piano complementare che la Regione Toscana porterà a Roma punta a realizzare, sul tema delle nuove strutture sanitarie, 78 case di comunità, 37 centrali operative territoriali e 24 ospedali di comunità, con una richiesta di 173,5 milioni di finanziamento da sommarsi ai 200 milioni di fondi regionali per rafforzare l’assistenza territoriale nei Comuni montani o comunque lontani dalle grandi città in cui sorgeranno le nuove strutture.

Campania Come noto i fondi del Pnrr sottostanno alla regola che almeno il 40% vada investito in Regioni del Mezzogiorno d’Italia. In Campania sono in arrivo 169 Case di Comunità ma dal sito della Regione non si trovano tante informazioni pubbliche. I numeri sono emersi grazie a un intervento dell’assessore Regionale al Bilancio, Ettore Cinque, che ha parlato durante il Convegno “Missione Salute” organizzato dal master di Management sanitario e socio sanitario e di Analisi e valutazione di impatto sociale organizzato dal Dipartimento di Scienze sociali dell’Università Federico II di Napoli. Va anche sottolineato che il governatore Campano, Vincenzo De Luca, è forse quello più attivo nel corpo a corpo con i medici di base per assumere con contratto di dipendenza con il Servizio sanitario il personale sanitario per le Case di Comunità e per quelle aree dove è più evidente la mancanza di camici bianchi.

Abruzzo Alla Regione Abruzzo va la somma di 58,9 milioni euro per un target regionale da raggiungere di 40 Case di Comunità mentre per la messa in sicurezza e antisismica di nuovi ospedali sicuri e sostenibili 54 milioni di euro, per la Cot, l’interconnessione aziendale e i dispositivi tecnologici 4 milioni, per gli Ospedali di Comunità ci saranno 26 milioni. Ulteriori risorse saranno destinate alla digitalizzazione dei Dea di primo e secondo livello (37 milioni) le grandi apparecchiature (31 milioni) l’adozione di 4 nuovi flussi informativi nazionali per i consultori, la riabilitazione, le cure primarie (793mila).

Sicilia Si muovono anche gli enti a statuto speciale. Il primo febbraio all’Assemblea regionale siciliana (Ars) si è tenuta la seduta della VI Commissione con all’ordine del giorno il tema della programmazione dei fondi del Pnrr destinati alla Sicilia per il settore sanitario e socio sanitario. In totale per la Sicilia c’è uno stanziamento di 796 milioni di euro, di cui 16,7 milioni per la realizzazione di 49 Centrali Operative Territoriali; 217 milioni per la realizzazione di 146 Case della Comunità e 93,4 milioni per la realizzazione di 39 Ospedali della Comunità.

