Critica della ragione bellica

di Pasquale Pugliese, La nonviolenza come stile di vita. Pubblicato in Azione nonviolenta del 7 marzo 2022.

In un Paese nel quale il pudore della guerra, insito nel “ripudio” costituzionale, faceva che sì che – fino a quel momento – veri interventi militari in giro per il pianeta fossero ossimoricamente definiti “missioni di pace”, la guerra – associata ossessivamente all’impegno di chi salva vite umane, invece di ucciderle – era tornata ad essere rivalutata come metafora di valore, anziché di disonore (queste riflessioni oggi si trovano in Disarmare il virus della violenza, 2021).

Il paradigma della logica binaria

Le opinioni che sono confezionate dal rullo compressore del paradigma binario si impongono a noi come fatti granitici e oggettivi – impermeabili al giudizio critico. In questo clima si promuove non la conoscenza degli eventi ma una religiosa adesione. Non si facilita la simpatetica disposizione verso le sofferenze umane, ma si alimenta l’emozione unidirezionale pro/contro, come se fossimo tutti noi sul campo di battaglia.

Il martellamento sull’unica risposta possibile

E’ montata, infatti, con incredibile velocità sui mezzi d’informazione del nostro paese e nelle scelte politiche – quasi unanimi – il martellamento sul dovere di partecipazione attiva alla guerra, attraverso l’invio di armi all’Ucraina (dopo averne venduto per almeno un decennio anche alla Russia, in violazione della legge 185/90 oltre che della Costituzione) come unica risposta possibile, con il corollario dell’esplicita accusa di “filoputinismo” a chi provi ad esercitare minimamente il pensiero critico contro questa nuova banalizzazione della ragione, con una virulenza inimmaginabile solo qualche anno fa, prima della dilagante retorica bellica degli ultimi due anni che ha colonizzato l’immaginario.

Svelare la banalità del male della guerra

Si tratta della violenza culturale che dispiega tutto il suo potenziale di supporto e legittimazione della guerra e delle armi come unica strategia possibile di fronte ad una aggressione militare, senza averne mai costruito alternative possibili e credibili, proposte per tempo dai movimenti per il disarmo e la nonviolenza: è l’uomo col martello che vede tutto il mondo come un chiodo e agisce ottusamente di conseguenza.

Recuperare la coscienza del pericolo

Il primo recupero da fare è quello della coscienza del pericolo del vivere immersi all’interno di una nuova, impetuosa, corsa globale agli armamenti che in vent’anni – ossia dall’invasione dell’Afghanistan nel 2001, a cura di USA ed alleati, conclusasi solo lo scorso agosto – ha raddoppiato la spesa militare globale degli stati (e i relativi profitti dell’industria bellica internazionale, ndr) e oggi – senza soluzione di continuità e senza alcuna valutazione o autocritica sul disastro realizzato in quel martoriato paese – sta accelerando ancora di più la crescita con il pretesto della crisi ucraina, identificando nel “pericolo russo” il nuovo nemico pubblico numero uno contro cui armarsi sempre di più. Reciprocamente, ovviamente.

1. La verità è la prima vittima di ogni guerra

La verità è la prima vittima di ogni guerra: per convincere le rispettive opinioni pubbliche della necessità della guerra, per averne il consenso nelle gravi decisioni politiche che questo comporta, sia che si tratti di parteciparvi direttamente con l’invio di militari che indirettamente con l’invio di armi, si tende ad allineare l’informazione nell’amplificazione delle proprie ragioni e nel depotenziamento di quelle degli avversari.

2. Gli uomini e il fuoco

In molti casi la deformazione della verità si spinge fino alla deumanizzazione dell’avversario: è un fenomeno ampiamente studiato (vedi per esempio Chiara Volpato, Deumanizzazione. Come si legittima la violenza, 2011) che consiste nella mostrificazione del nemico di turno, fino alla sua ricorrente reductio ad Hitler, ossia al male assoluto, tale da giustificare qualunque azione armata contro di lui e, ovviamente, il suo popolo.

3. Occhio non vede cuore non duole

Tutte le informazioni che a noi arrivano dalle guerre, provengono da un unico punto di vista, quello della parte nella quale siamo collocati. E non sempre è il punto di vista delle vittime. Nella guerra in Ucraina, i media internazionali sono ampiamente presenti sul terreno e raccontano, momento per momento, la sofferenza del popolo ucraino, sotto l’aggressione russa, la sua resistenza e il drammatico esodo dei profughi coinvolgendoci emotivamente nell’empatizzare naturalmente con le vittime.

4. Prendere prospettiva per comprendere i conflitti

Con questo stato dell’informazione di guerra che, come abbiamo visto, sconfina spesso nella propaganda bellica, a volte, nella menzogna ed è fortemente condizionato dal punto di vista unidirezionato, per comprendere le ragioni per le quali ad un certo punto un conflitto deflagra in guerra aperta e viene portato in primo piano all’attenzione dell’opinione pubblica – e poterne comprenderne portata e, quindi, possibili soluzioni – non sono sufficienti le istantanee, ossia la cronaca di ciò che avviene in questo momento, ma è necessario fare tre operazioni: andare in profondità, allargare lo sguardo nel tempo, aprire la cartina geografica nello spazio.

Dunque, quali sono le alternative?

Arrivati a questo punto, con la consapevolezza dei pericoli globali e sgombrato il campo dalle fallacie cognitive, affido la risposta alla fondamentale domanda su quali possono essere le alternative all’invio di armi nel contesto di guerra in Ucraina (oltre che alla rilettura degli articoli ai link precedenti) a questa ampia video-intervista.

