I sanitari guariti perché non possono lavorare?

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Medici, infermieri e tutti i lavoratori sanitari protestano, tramite le loro 30 associazioni di categoria, perché seppure vaccinati con doppia dose non possono lavorare per il fatto che hanno preso la Covid, sono guariti, hanno gli anticorpi, ma non possono fare la 3^ dose perché devono passare almeno 4 mesi dall’ultima inoculazione. Sarebbe intelligente farli lavorare sia perché c’è un estremo bisogno, sia perché gli studi svolti sui guariti da Covid mostrano che le persone sviluppano una immunità naturale molto più efficace del vaccino stesso. Lo conferma anche l’ultima ricerca pubblica su The Lancet Rheumatology, da Dennis McGonagle e altri dell’Università di Leeds che mostra che la guarigione produce anticorpi più efficaci di quelli del vaccino e per un periodo che varia da almeno 9 a 15 mesi. Molto più efficace quindi del booster (richiamo o 3^ dose) che ha dimostrato di avere una protezione che declina dopo 2 mesi.

Negli ultimi 2 anni, anche a causa dello stress della pandemia, moltissimi sanitari sono andati in pensione e oltre 7mila non sono più operativi in quanto non vaccinati. Ad essi si aggiungono ora probabilmente 30mila sanitari che sono vaccinati con 2 dosi ma non riescono a completare il ciclo per le ragioni sopra indicate. Solo tra Firenze e Pistoia ce ne sono 600 e si stimano in 15mila al mese solo gli infermieri positivi alla Covid. Sanitari che vengono a mancare proprio nel momento in cui sarebbe più necessaria la ripresa delle cure delle altre patologie ferme, in alcuni casi, da 2 anni e che ha prodotto molti decessi e sofferenze a causa dell’impossibilità di curare malati oncologici e che avevano urgenze.

Protestano quindi ora anche gli Ordini dei Medici e Infermieri che pure sono stati sempre allineati a tutte le indicazioni del Ministero, facendo notare l’assurdità del fatto di dover sospendere medici e infermieri vaccinati con doppia dose e guariti e che non possono fare la 3^ dose prima di 4 mesi.

La piattaforma nazionale agisce solo in automatico e segnala il mancato adempimento che porta alla sospensione del servizio e dall’albo. Tutto automatizzato: con le macchine non ci può essere trattativa. “Se l’ordine non sospende l’iscritto compie un illecito, ma lo compie anche se lo sospende” osservano alla Fnopi. Tutte le 30 categorie sanitarie hanno scritto al Ministero della salute che non risponde.

Crediamo che il motivo sia legato al fatto che perseguendo una strategia di continue restrizioni e regole lo stesso Ministero della Salute si trova ad un certo punto “vittima” delle regole che lui stesso ha creato, in quanto quando si progetta una strategia non si è sempre in grado di prevedere tutte le complessità. Non era infatti prevedibile che arrivasse una variante come Omicron molto contagiosa (anche se per nulla pericolosa) e che si sarebbe stato un numero enorme di contagiati anche tra i vaccinati che ora però non riescono a fare la 3^ dose perché bisogna aspettare almeno 4 mesi.

Cosa dovrebbe fare il Ministero? Ammettere che queste regole sono sbagliate e consentire ai sanitari di lavorare anche se non hanno fatto la terza dose se sono guariti e quindi avendo gli anticorpi rischiano molto meno degli stessi vaccinati con 3 dosi. Sono pur cambiate le regole in presenza dell’arrivo di decine di migliaia di rifugiati ucraini (si stimano 100mila) che solo in un terzo dei casi sono vaccinati e quindi per consentire di viaggiare e vivere si consente a chi non si vaccina di poter usare un tampone. Ma se questo si fa per i rifugiati perché non lo si dovrebbe fare per i nostri concittadini non vaccinati over 50 che non possono neppure andare al lavoro (neppure col tampone), quando è dimostrato, peraltro, che oggi moltissimi luoghi di lavoro hanno forti distanziamenti tra un lavoratore e un altro? E’ una evidente discriminazione tanto più assurda in quanto colpisce i nostri stessi concittadini rispetto a stranieri.

Dimostrando di cambiare si farebbero un passo in direzione della scienza, quella vera. Rimanendo invece sulle proprie posizioni si dimostra solo di aver seguito scelte politiche che di scientifico non hanno nulla e il paradosso è che ci sono altri Ministeri con lavoratori nelle stesse condizioni bi-vaccinati e guariti a cui è stata concessa la possibilità di lavorare, come il Ministero della Difesa che fa lavorare i suoi 10mila dipendenti guariti e non vaccinati. Altrettanto fa Il Ministero dell’Istruzione dove chi è guarito può lavorare.

Resiste invece nella sua ottusità il Ministero della Salute, dove peraltro c’è più bisogno. Sarebbe onesto lasciar stare la scienza, quella vera, e ammettere che si tratta di decisioni politiche che con la scienza non hanno nulla a che fare.