di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Abolire l’avvio del mercato libero di gas ed elettricità dal 2023 se non in Europa, almeno in Italia

Un aspetto di cui si dovrebbe discutere è se sia opportuno che dal gennaio dell’anno prossimo (2023) finisca il regime di tutela per il gas e tutte le famiglie e imprese siano costrette ad entrare nel “libero” mercato e impazzire con le migliaia di offerte sul mercato libero del gas. Poi dal 2024 sarà la volta dell’elettricità.

Uno studio di Milena Gabanelli apparso su Il Corriere della Sera (4.4.22) ha dimostrato che nel 2021 su 1.355 offerte da parte dei 723 venditori di gas in Italia (record europeo), solo 122 offerte erano più convenienti sul mercato libero rispetto al regime di tutela. E Arera (la nostra Autorità dell’energia) scrive nel suo report: “una quota prevalente (cioè maggioritaria) delle offerte sul libero mercato non è conveniente e ha una spesa annua superiore alla spesa dei servizi di tutela”. A febbraio 2022 le offerte più vantaggiose per il gas nel libero mercato erano 102 su 613.

Ciò significa che, a parte un ristretto gruppo di famiglie (meno del 10%) che hanno tempo e relazioni per capire quale sia il miglior contratto, la maggioranza dei clienti italiani ci perde passando dal regime di tutela al “libero mercato”. E non potrebbe essere altrimenti perché, al di là di quello che dice la legge sulla concorrenza del 2017 (che “ti permette di confrontare le tariffe e le offerte di luce e gas con semplicità ed immediatezza”), in realtà non è possibile perché tutte le aziende mettono delle clausole che un cittadino non è in grado di capire se non dopo uno studio approfondito e confronti. E chi se lo può permettere? Né è sufficiente guardare il sito dell’Agenzia dell’Energia Arera ilportaleofferte.it.

La chiamano concorrenza e libero mercato ma in realtà si chiama “come fregare milioni di cittadini”. Del resto si sa che siamo uno dei paesi in Europa col massimo livello di analfabetismo funzionale (il 40% non riesce a comprendere un articolo) e dall’indagine (sempre della Gabanelli) emerge l’enorme ignoranza che esiste tra i cittadini sulle offerte gas ed elettricità: il 21% pensa che si debba cambiare contatore se cambi fornitore, il 22 % che non si può cambiare in qualsiasi momento il fornitore, il 32% pensa che cambiando ci siano interruzioni di fornitura. Ma è anche evidente che esiste una asimmetria enorme tra un esperto che vende e una famiglia che poco o nulla sa delle migliaia di offerte e delle migliaia di clausole dei contratti.

Ora mi chiedo è democrazia quella di creare un mercato (cosiddetto libero) su beni di questa importanza in cui alla fine il risultato è quello di una piccola quota (10%) di famiglie e imprese che ci guadagna e tutti gli altri che pagano il doppio, il triplo o il quadruplo come sta avvenendo in queste settimane? E così sarà nei prossimi anni a causa dell’instabilità e oscillazione di questi prezzi delle materie prime e della lotta che avremo nel mondo per accaparrarsele.

L’esplosione dei prezzi delle bollette di gas ed energia indica come non sia possibile garantire ai cittadini un prezzo equo attraverso il libero mercato. L’energia elettrica ed il gas diventeranno (ancor più di quanto già non lo siano) beni primari, al pari di cibo e acqua. E’ sbagliata quindi l’idea di dare al “libero” mercato la gestione dei prezzi di questi beni.

Peraltro nessun paese europeo ha una pletora di ben 723 venditori ed è assolutamente inconcepibile sottoporre 30 milioni di famiglie e pensionati (spesso soli) allo stalking telefonico del marketing di centinaia di aziende impegnate a portarsi via i clienti l’un l’altra o a spingerli a passare al “libero” mercato (come hanno fatto negli ultimi 2 anni), assegnando un colpo micidiale alle tasche di milioni di famiglie che sono ormai per più di metà nel mercato “libero”. Un mercato dove c’è di tutto, anche truffe e comunque clausole in carattere minuscolo che lasciano i cittadini più deboli e meno esperti in balia di queste offerte. Inutile parlare di diritti e vantaggi della democrazia e dell’Europa rispetto ai paesi dispotici, se poi sulle cose essenziali i cittadini sono trattati come sudditi dalla logica del mercato altrettanto dispotica.

Che senso ha dover perdere tempo e denaro per scegliere tra centinaia di offerte quando dovrebbe essere compito dell’Europa garantire un prezzo equo a tutti e cambiare anche le tariffe in modo che sia garantito a tutti in base alla numerosità della famiglia una quota base calmierata anche per ridurre gli sprechi.

L’aumento stratosferico delle bollette ha dimostrato che il libero mercato dell’energia dell’Europa è stato un fallimento sul fronte dei prezzi per i cittadini, della loro sicurezza e della stessa “decarbonizzazione”. Per fortuna si comincia a parlare di prezzi controllati (tetto ai prezzi), centri di acquisto comuni europei dell’energia, tassazione degli extra-profitti, anche se non è chiaro come tutto ciò sia possibile senza il controllo diretto delle aziende energetiche. In Italia per fortuna Eni, Enel e Snam sono sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti di proprietà del Tesoro, ma c’è da fare i conti anche con A2a, Acea, Hera, Iren,….che operano sia nel mercato a tutela che in quello libero e che hanno fatto una politica di marketing di passaggio al mercato libero proprio negli ultimi 2 anni conquistando il 50% dei loro clienti e svariati profitti. In ogni caso la crisi ha fatto cambiare le idee che erano tutte orientate al cosiddetto libero mercato (e guai chi osava fare obiezioni solo fino a un anno fa).

Oggi abbiamo 11,8 milioni di famiglie nella Tutela dell’elettricità e altre 18 milioni nel libero mercato; nel gas 7,6 milioni nella Tutela e 12 milioni nel “Libero mercato”, con oltre 1.200 tipi di contratti.

Che senso ha scatenare tra cittadini una competizione con perdita di tempo e soldi in un settore dove i prezzi dovrebbero essere uguali per tutti? E’ libertà questa? Non dovrebbe essere l’economia un settore in cui si afferma la fratellanza, almeno per i beni primari?

In Italia abbiamo già un’Autorità dell’energia (Arera) che dovrebbe vincolare i prezzi a quelli del mercato reale, anziché al “libero mercato”, guidato di fatto dalla grande finanza speculativa che è entrata in massa a febbraio 2021 nel mercato del gas. Un settore di cui ci deve essere una gestione pubblica, come nella salute, e non un gigantesco regalo ai privati e in particolare alla grande finanza che farà profitti speculando sulle forti oscillazioni attese nei prossimi anni al mercato di Amsterdam (in piena Europa) del Ttf (Natural gas futures).