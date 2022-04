Il futuro dell’Europa sta nel suo allargamento?

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Diventa sempre più forte la pressione perché si avvii una riforma dei trattati europei che dia vita ad una Confederazione Europea che preveda sia la possibilità (finalmente) di decidere a maggioranza, come avviene in tutte le democrazie, ma anche che cresca il numero dei Paesi partecipanti come Albania, Macedonia del Nord (su cui c’è un veto della Bulgaria), Ucraina, Moldova e Georgia, affinché l’Europa diventi “un attivo protagonista nel mondo”.

Se penso che sia giunta l’ora (anche se un po’ tardi) per eliminare la paralisi dell’Europa, che si basa sul fatto che tutte le decisioni devono essere assunte all’unanimità, dall’altro sono tra coloro che nutrono dubbi che un ulteriore allargamento sia quello di cui ha bisogno l’Europa.

Com’è noto i Paesi dell’Est Europa sono entrati in Europa in quanto erano interessati sia a far parte di un mercato che prometteva una forte crescita economica (com’è puntualmente avvenuto), ma anche come membri della Nato per disporre di una protezione contro la Russia, un vicino (molto potente) da cui in passato avevano avuto non pochi “problemi”. Questo allargamento verso l’Est ha però creato crescenti problemi ai Paesi europei fondatori (tra cui l’Italia) anche per la recente cultura democratica che fatica a consolidarsi in questi paesi orientali. Da qui le recenti reprimende dell’Europa alla Polonia e all’Ungheria per un uso disinvolto delle leggi sulle minoranze e della magistratura a fini di consenso interno.

John Stuart Mill scrisse nel 1859 che “l’Europa sta avanzando risolutamente verso l’ideale cinese di rendere simili tutte le persone”. Questa profezia di Mill (che si sta avverando) si basa sulla tendenza omologante che ha insita in sé il capitalismo tramite la diffusione di un comodo benessere e che i cinesi hanno adottato volentieri essendo coerente con una certa cultura orientale dove importanti sono più che l’individuo i numeri. Le nostre società sono certo più libere (si pensi cosa succede oggi a Shangai dove sono reclusi da un mese 25 milioni di abitanti per 4 morti per Covid) ma non dobbiamo nasconderci gli effetti altrettanto perniciosi che produce in Usa il fatto che il 90% dei cittadini passi metà delle ore libere dal lavoro e dal sonno a guardare la tv omologante.

Tendenze dispotiche od omologanti che piacciono sia in Occidente che in Oriente perché eliminano o ridimensionano di ogni forma di dissenso e di pensiero critico rispetto a quanto decide il Governo.

Così ci sia consentito di avanzare qualche dubbio sull’allargamento dell’Europa ad ulteriori paesi nella fase attuale senza per questo essere accusati di “intelligenza col nemico” (la Russia). Molti esperti non sono così concordi che il precedente allargamento verso Est abbia portato solo vantaggi, ma avanzano serie riserve ritenendo i costi per i fondatori maggiori dei vantaggi. L’uscita stessa della Gran Bretagna è stata salutata da un lato con rammarico, ma anche con la speranza che venisse meno un “convitato di pietra” (strettamente legato agli Usa) che si è sempre apposto ad una maggiore autonomia dell’Europa e ad un suo giusto ruolo nel mondo.

L’Europa infatti conterrà nel mondo quando:

diventerà autonoma (anche dagli Stati Uniti, che non significa non continuare ad essere buoni amici, ma prendere atto che ciascuno ha una propria autonomia, tra pari), avrà una propria politica estera e una propria difesa comune in modo da parlare con una sola voce e non come oggi con quella della Francia o della Germania; quando l’Europa capirà che nel dopoguerra Russia-Ucraina (che prima o poi arriverà, meglio prima che dopo), si formerà un nuovo asseto bi-polare mondiale (anche monetario) in cui da un lato avremo l’area del dollaro (Usa, Europa, Israele, Australia, Giappone,…) e dall’altra l’area dello Yuan (Cina, Russia, India, Pakistan, Bangladesh, molti paesi Arabi, Africani e del Medio Oriente) che baseranno il loro potere monetario non sulla liquidità finanziaria occidentale, ma sul possesso di gran parte delle materie prime che saranno fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi paese.

Per tanti anni abbiamo pensato che il software, il digitale, l’intelligenza artificiale, l’innovazione e la finanza avrebbero dato un vantaggio competitivo enorme all’Occidente, guidato dagli Usa, al punto che nel 1977 (dopo 200 anni) è stato abbandonato il Gold Standard, pensando che la forza del dollaro era tale che ci si poteva permettere anche di abbandonare l’aggancio all’oro come controvalore. Ma non abbiamo fatto i conti con la vile terra, le sporche materie prime, le polverose oscure miniere che, nell’immaginario dei Ceo della Silicon Valley, richiamavano uno sporco e brutto lavoro dell’Ottocento che nulla aveva a che fare coi saloon ovattati e digitalizzati delle big tech. In un mondo globalizzato infatti si può comprare tutto (basta avere i soldi) dal miglior offerente e quando si vuole.

Nessuno però aveva pensato (tranne i cinesi, forse abituati per ragioni storiche all’importanza della terra e della merda nel concime) che proprio le materie prime (terra terra) sono essenziali per fabbricare qualsiasi cosa. E non solo per mangiare ma per fabbricare i moderni apparecchi digitali, i robot dell’intelligenza artificiale, volare nello spazio o nelle nanotecnologie. Per questi avanzatissimi prodotti sono necessarie terre rare, nickel, cobalto, alluminio, titanio,…e nel prossimo mondo bi-polare venturo solo chi avrà le materie prime potrà produrre e vendere anche nel cloud… quindi l’hardware riprende la sua rivincita sul software. I cinesi l’hanno capito in fretta e già dal 2009 si sono mossi su questa linea, acquistando “terra & miniere”, agricole e terre rare con accordi di ferro con molti paesi poveri (rust belt strategy).

Ora si dà il caso che l’Europa è l’area più povera di materie prime al mondo e l’Italia ha il record di import, per cui nel futuro assetto bipolare potrà svilupparsi solo chi avrà buoni rapporti con l’”altro mondo”, quello della Cina-Russia, come hanno capito in fretta alcune multinazionali (Tesla in testa) che cercano sin d’ora di fare contratti a lungo termine per poterle possedere. Per Benchmark Mineral Intelligence (BMI), se tutti i veicoli venduti nel 2040 fossero elettrici (batterie al litio), stanti i vincoli della COP26, entro il 2040 necessiteremmo di circa 17 volte la produzione di litio del 2021, i cui prezzi sono saliti dai 4.450 dollari del 2012 ai 78mila di oggi (per tonnellata). Ma questo vale per quasi tutto il resto. Da qui un interesse strategico per l’Europa nel dopoguerra (che si spera sia anche un dopo Putin) di avere buone relazioni con la Russia avviata a diventare un paese democratico o comunque con cui si può commerciare.

Ma se le cose stanno così, questo frettoloso allargamento non solo non conviene all’Europa (e all’Italia) ma sarà fonte di ulteriori conflitti con quella Russia che è nell’interesse dell’Europa rimanga un partner commerciale e tramite gli scambi acceleri il suo processo verso la democrazia e collabori con l’Europa proprio per rafforzare la sua e nostra autonomia nel mondo. Una chiusura verso la Russia avrà l’effetto di gettarla nelle braccia della Cina e di rallentare i processi democratici, oltreché accrescere le difficoltà economiche e sociali dei popoli. Anche se siamo in guerra con la Russia sarebbe opportuno guardare la luna e non solo il dito.