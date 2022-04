Pandemia: a chi interessa distruggere il modello svedese?

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

In questi giorni è uscito su vari media uno studio (Evaluation of science advice during the COVID-19 pandemic in Sweden) che in realtà non è stato pubblicato su Nature, ma all'interno della rivista online e in open access Humanities and Social Sciences Communications. Il che fa due differenze enormi: primo, inquadra lo studio non all'interno di un ambito clinico-medico-sanitario (come l'espressione “uno studio di Nature sul Covid-19” potrebbe fare pensare) bensì nell'ambito delle scienze sociali e della comunicazione della scienza. Ossia, tratta di questioni più legate alla società che alla medicina, in cui peraltro avrebbe senso premettere che a volte i confini interpretativi sono piuttosto labili e certamente molto complessi da delineare. Seconda differenza, l'impact factor e l'autorevolezza.

Anche se i puristi della materia potrebbero obiettare che non è solo l'impact factor di una rivista a definirne il prestigio e l'importanza, non c'è dubbio che tra una pubblicazione sul vero Nature e una su Humanities and Social Sciences Communications la differenza sia enorme. Peraltro, la rivista in questione non possiede nemmeno un proprio impact factor , è appena al nono numero dalla sua fondazione e l'articolo tanto discusso è (solo) il 91esimo della sua storia. Un articolo che ha avuto un'enorme visibilità mediatica - nel momento in cui scriviamo, oltre 200mila persone lo hanno letto nella versione originale - ma che a oggi non si è ancora guadagnato nemmeno una citazione da altri lavori. Insomma, anche se tutto ciò nulla compromette sull'attendibilità e l'importanza della pubblicazione, di certo ne ridimensiona lo standing nell'ambito della comunità scientifica, rendendolo forse più assimilabile a un approfondito lavoro di inchiesta che a una colonna portante della letteratura scientifica.

Lo studio "Evaluation of science advice during the COVID-19 pandemic in Sweden" critica pesantemente il modello svedese di contrasto alla pandemia, adducendo una serie infinita di errori e di mancanze opinabili (per mezzo di interviste a giornalisti, quindi non a ricercatori). La Svezia con il suo modello di intervento anticovid ha certamente fatto “rumore” perché ha adottato un modello completamente diverso da quello di altri Paesi, lasciando correre il contagio (seppure isolando i fragili) e adottando pochissime restrizioni. Intervento che è stato a lungo additato come assurdo e criminale durante il 2020, salvo poi calare ad un totale silenzio nel 2021. A parte le polemiche a base di opinioni, per avere certezze interpretative bisogna ritornare ai dati numerici come quelli riportati da Eurostat. La Svezia risulta, dopo la Norvegia, il Paese che ha avuto la più bassa mortalità in eccesso negli ultimi 24 mesi (da marzo 2020 quando è iniziata ad oggi) con +4,8% di decessi rispetto a +13,7% dell’Italia ed una media europea di 13,5%. Anche Finlandia (+5,2%) e Danimarca (+4,9%) hanno fatto peggio della Svezia.

Ciò è dovuto al fatto che la Svezia ha lasciato andare il contagio nel 2020 subendo una mortalità in eccesso piuttosto alta (+10,9%), seppure la metà di quella dell’Italia (+19,2%) e poi dal gennaio 2021 non ha più avuto decessi in eccesso, caso unico in Europa, proprio perché la popolazione si era largamente immunizzata non tramite i vaccini (che non esistevano nel 2020 e che la Svezia successivamente ha adottato, anche se con una percentuale di applicazione (71%) inferiore a quella dell'Italia (79%).

E’ un modello che conferma una immunità naturale conseguita dopo l’infezione e la guarigione (sempre che si proteggano le persone fragili) e che ha una efficacia maggiore del vaccino. Si deve considerare che nel 2020 non si sapeva quando i vaccini sarebbero stati disponibili, si viveva un momento di grande urgenza e di tempi di sperimentazione extra vaccinale ristretti e di bassa efficacia. Il fatto concreto da analizzare con studi approfonditi, anche alla luce delle evidenze di contagio e mortalità post adozione dei vaccini se il caso Svezia possa dare luce alla modalità di difesa autonoma del corpo umano e in che efficacia su tempi e situazioni specifiche.

Non è da dimenticare che i flussi pandemici si susseguono con l'attivazione di nuove varianti che pongono costantemente l'attenzione su presidi farmacologici più specifici con il rischio che siano superati da nuove varianti. La difesa futura antivirale storicamente passa attraverso fasi di grande epidemia e mortalità seguita da fasi di pseudo-normalizzazione. La futura sfida farmacologica antivirale è così divisa tra nuovi prodotti a bersaglio sempre più specifico (adatti alle emergenze) e interventi con sistemi sanitari misti (prevenzione, vaccini o farmaci a ampio spettro, alta qualità delle terapie intensiva) che implichino anche l'aumento dell'auto difesa corporea (interventi che si adattano a tempi lunghi di difesa pandemica). Basti pensare, come dimostra il continuo contagio subito dalle persone tri-vaccinate (due dosi + booster, vedi ultimo report ISS del 6 aprile in Italia), che è ormai acclarato che i vaccinati si contagiano e contagiano in un rapporto di 100 rispetto a 150 dei non vaccinati (dati ancora peggiori ci sono in altri Paesi e in UK).

Nel corso della pandemia sono stai pubblicati circa 300mila studi da parte di ricercatori che hanno detto tutto e il contrario di tutto: un processo di conoscenza di prassi normale nella ricerca, specie medica. Un processo che tuttavia è stato o mal compreso o manipolato sia sul piano della divulgazione e sia piano delle strategie di politica sanitaria. Come ha detto Ioannidis (https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/04/02/covid-dati-scientifici-rischiamo-suicidio), uno dei maggiori epidemiologici al mondo, chi ci ha rimesso in questo periodo è stata proprio la scienza (quella vera), in quanto oltre al normale esercizio del dubbio nella ricerca della verità, si è aggiunta una quota elevata di studi con importante sostegno (e indirizzo?) con finanziamento aziendale e quindi non totalmente al di sopra degli interessi precipui di ricerca (oggi purtroppo la ricerca è finanziata per il 90% da budget privati).

Dico questo perché lo stesso OMS dichiara che i dati più attendibili sul contrasto alla pandemia sono quelli della mortalità in eccesso, i quali sostengono invece che il modello svedese è stato, insieme a quello della Norvegia, di gran lunga il migliore in Europa nel ridurre la mortalità. L’OMS ha dichiarato infatti che, a causa dei diversi sistemi di classificazione dei decessi, l’unico indicatore attendibile è l’eccesso di mortalità per i quali l’Eurostat (Istituto di statistica europeo) pubblica on line i dati disponibili per chiunque li volesse elaborare (sito eurostat database alla voce popolazione e poi mortalità in eccesso dove i dati vengono dati mese per mese).

La mortalità in eccesso è in assoluto il dato più significativo perché prescinde da come sono stati classificati i decessi dovuti alla Covid che, come sappiamo, hanno dato luogo in molti Paesi a violentissime discussioni perché in alcuni casi sono stati considerati morti per Covid, persone che invece erano morte per tutt’altre ragioni, ma avevano avuto un tampone positivo o al momento dell’ingresso in ospedale o al momento del decesso. E’ anche il caso dell’Italia che oggi dichiara in uno studio congiunto ISS-ISTAT che il 10% dei morti “per Covid” erano in realtà morti “con Covid” ma per altre ragioni.

I dati della mortalità in eccesso prescindono da tutto ciò e considerano quanti morti ci sono stati in quel periodo rispetto ad un periodo “normale” (media 2015-2019), ecco perché anche l’OMS considera questo l’unico dato attendibile. Se si confrontano invece i dati dei morti per Covid tra singoli Paesi sono meno attendibili in quanto incidono molti fattori come la percentuale di anziani, la densità abitativa, le strategie di contrasto (per es.: domiciliari o meno), l’efficienza del singolo sistema sanitario (posti letto, sanitari,…) e anche la classificazione degli stessi decessi. Ecco perché la comparazione per ciascun Paese con la mortalità del periodo pre-Covid (2015-2019) è la più significativa. Ed è infatti il criterio assunto anche (da tempo) dal nostro Istituto Europeo di statistica.

Si pensi solo al fatto che un Paese avrebbe potuto essere bravissimo nel contrastare la Covid ma si è poi dimenticato di curare (e operare) gli altri malati gravi e oncologici. Ebbene la mortalità in eccesso cattura quasi tutte queste variabili ed è quindi di gran lunga l’indicatore migliore e da tale indicatore la Svezia esce come il paese migliore, insieme alla Norvegia, ed è migliore anche degli altri due vicini nordici Danimarca e Finlandia che hanno una minore densità di popolazione. Non bisogna infatti dimenticare che Stoccolma (la capitale della Svezia) ha una densità abitativa doppia di quella di Roma.

Il compito della scienza è approfondire in base a dati reali e non sulle narrazioni di parte. Un chiaro esempio di come l’informazione sia sempre più minacciata dal potere e di come in una democrazia essa sia importante se corretta e pluralista.