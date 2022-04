Tre idee a confronto sulla guerra in Ucraina

1. La politica smetta di anestetizzare il conflitto

di Sara De Carli. Pubblicato in Vita.it del 4 aprile 2022.

Se per la politica e per le comunità gestire il conflitto è questione cruciale, perché questa capacità è stata così trascurata? Noi abbiamo creato diverse pratiche e istituzioni proprio per essere in grado di mediare i conflitti. La democrazia nel suo aspetto più fondamentale è proprio gestione del conflitto, non meramente rappresentanza degli interessi. Attraverso tragiche esperienze storiche siamo riusciti a trovare modalità - le elezioni - in cui possiamo concedere ad altri di essere vincitori per un periodo limitato. L’idea di base è pensare che non si può sempre essere dalla parte del giusto, ma di accordarsi su come si possa essere temporaneamente vincitori o temporaneamente perdenti. Non possiamo essere tutti “dalla stessa parte”, è impossibile. La realtà è che ci sono posizioni e interessi economici diversi e una società pluralista deve ammetterlo altrimenti si creano marginalizzazioni e ineguaglianza e queste due cose rischiano di portano a un conflitto violento. Negare il conflitto - inteso appunto come diversità di opinioni, di status sociale ed economico, ineguaglianze - spesso significa mettere a rischio la pace. Farci credere - come fanno il discorso nazionalista e parte delle recenti narrazioni populiste - che ci sia una volontà popolare unica ed omogenea, con interessi e bisogni convergenti, accanto a cui esistono soltanto minoranze parassitarie e che una volta eliminate queste tutto andrà bene, è rischiosissimo. Uno dei problemi fondamentali della politica oggi, sia all’interno di un paese sia fra paesi, è proprio aver cercato di anestetizzare la discussione politica, è la difficoltà di esplicitare e voler gestire il conflitto: c’è una volontà di elusione e procrastinazione del conflitto ma eludere e procrastinare vuol dire perdere possibilità di mediazione. E una possibilità di mediazione persa, porta a esacerbare il conflitto. La tendenza a non voler affrontare le tensioni conflittuali, anestetizzando il dissenso, è una delle sfide principali che chi crede nella pace e non-violenza oggi deve affrontare. Alcuni studiosi sostengono che il conflitto deve essere fomentato, che la dinamica della democrazia è questa. Io dico una cosa più semplice: dico che bisogna riconoscere l'importanza del conflitto, non fomentarlo necessariamente, e tornare a valorizzare le diversità dentro la cittadinanza...

2. Il metodo nonviolento funziona. Lo dice la storia

di Mao Valpiana. Pubblicato in Vita.it del 2 aprile 2022.

Il dilemma del Novecento si è consumato tra “Mai più Hiroshima” (fermare le armi) e “mai più Auschwitz” (fermare i carnefici). La nonviolenza ha la forza, la capacità, gli strumenti per fermare armi e carnefici? Da almeno un secolo ci sta provando, immergendosi nella storia e sperimentando il metodo nonviolento per la risoluzione dei conflitti. Lo stesso Gandhi nel pieno della seconda guerra mondiale dice che «la causa della libertà diventa una beffa se il prezzo che si deve pagare per la sua vittoria è la completa distruzione di coloro che devono godere della libertà. Voi volete eliminare il nazismo, ma non riuscirete mai ad eliminarlo con i suoi stessi metodi» e nel 1938 propone alle nazioni occupate da Hitler di ottenere la vittoria con la resistenza nonviolenta: «L’Europa eviterebbe lo spargimento di fiumi di sangue innocente e l’orgia di odio a cui oggi assistiamo». Alle fallimentari esperienze storiche dei blocchi militari contrapposti sono stati concessi decenni di “prova”, mentre alla nonviolenza si chiedono risultati immediati e la si boccia se non offre soluzioni miracolose. Ma basterebbe un minimo di conoscenza storica per sapere vedere nelle pieghe del secolo i successi del metodo nonviolento là dove applicato con rigore su piccola o larga scala. Oltre ai classici lavori dei teorici della nonviolenza Gene Sharp o di Jacques Sémelin, lo studio di scienze politiche della Columbia University condotto sulle resistenze civili e armate dal 1900 al 2000 nel mondo ha dimostrato che sono state le prime ad avere più successi, rispettivamente il 59% contro il 27% nelle lotte interne anti-regime, il 41% contro il 10% in quelle contro l’occupazione di un paese o per l’autodeterminazione, e ancora il metodo nonviolento detiene il monopolio dei successi nell’affermazione delle lotte contro l’apartheid e per i diritti civili (mentre nelle campagne per la secessione di un territorio la scelta nonviolenta conta zero vittorie e quella violenta l’esile percentuale del 10%). Dunque, la nonviolenza, quando applicata seriamente, e per fini di democrazia, giustizia e libertà, funziona...

3. Il prezzo del pacifismo

di Stefano Allievi, Pubblicato in Vita.it del 31 marzo 2022

La distinzione troppo manichea tra pacifisti e guerrafondai, tra sostenitori delle ragioni delle armi e oppositori del loro uso, tra chi è favorevole all’aumento delle spese militari e chi vorrebbe una loro diminuzione, rischia di essere fuorviante. Bisogna uscire da questa logica binaria, da questa contrapposizione troppo facile. Non è pacifista chi si dice a favore della pace, ma chi fa qualcosa di concreto per produrre pace. Non è guerrafondaio chi sostiene che gli ucraini hanno il diritto di difendersi dall’aggressore anche con le armi, ma chi pensa che le armi siano l’unico modo per reagire all’aggressione russa. E, infine, il problema non è quanto, ma come si spende: se aumentassimo le spese militari per organizzare un esercito di attivisti esperti nelle forme di difesa popolare nonviolenta, di resistenza e di boicottaggio, oltre che nell’uso delle armi come extrema ratio, si tratterebbe di denari spesi bene, utili in tempo di pace e per preparare la pace, oltre che in tempo di guerra. Chi si considera nonviolento non è un’anima bella che immagina un mondo ideale privo di conflitti, e si sottrae persino all’idea di prendere posizione di fronte ad essi. Il nonviolento vede con chiarezza la dinamica dei conflitti, prende una posizione ferma contro l’ingiustizia, contro l’aggressore e dalla parte dell’aggredito, ma cerca tutti i mezzi possibili per scongiurare un’inutile escalation del conflitto, esplorando le possibili soluzioni precedenti e alternative alla guerra. Sono un antico obiettore di coscienza. Per me impugnare le armi non è un’opzione. Credo che in molte situazioni (ma ho l’onestà di dire: non in tutte) sia possibile trovare mezzi diversi, e persino più efficaci, per combattere un nemico, un aggressore, rispetto all’uso della stessa forza che sta usando lui. Ma ho sempre pensato che questo valga per la mia coscienza. E non implica che sia sbagliato, o moralmente ingiustificabile, rispondere alla violenza difendendosi anche usando la violenza, da parte di chiunque. Tanto meno presuppone una superiorità morale di chi rifiuta di combattere, rispetto a chi sceglie di lottare: al contrario, bisogna riconoscere la virtù o il coraggio di chi si ribella all’imposizione, pagandone il prezzo, in qualsiasi modo lo faccia...

