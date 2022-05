Culture e costumi: USA-Russia

sintesi di Alessandro Bruni da Valigia blu del 28 maggio 2022.

Gli USA. Da articolo originale di Martino Mazzonis.

Due stragi in poche settimane hanno scosso gli Stati Uniti e tutto il mondo. Ogni volta che si verificano episodi come questi la politica prega, i democratici invocano leggi restrittive, i repubblicani balbettano teorie bislacche sul come evitare queste tragedie senza toccare il “sacrosanto diritto dei cittadini americani a detenere un’arma”.

Buffalo e Uvalde, due stragi in pochi giorni, motivazioni che spingono l’assassino diverse, dinamica simile in termini di programmazione e prevedibilità – sia Payton Gendron, il suprematista, che Walter Ramos, il ragazzo balbuziente e bullizzato, avevano dato segnali e annunciato su qualche social network di voler commettere una strage.

Prima di guardare cosa significhi questo scontro sulle armi e smontare le paradossali teorie repubblicane, usiamo i numeri per fotografare lo stato delle cose. Le stragi sono infatti la punta dell’iceberg, si muore con frequenza per incidenti, sparatorie, pallottole vaganti: le stragi fanno rumore perché episodi scioccanti, i morti ammazzati per litigi nel ghetto molto meno. Eppure nel 2020 sono morti ammazzati da un colpo 11,6 bianchi e 31,8 afroamericani ogni 100mila persone.

Nel 2020 negli USA sono morte 45.222 persone per colpo d’arma da fuoco, 24 mila i suicidi, 19mila omicidi e 535 incidenti. Nello stesso anno la prima causa di morte per bambini e teenager sono i proiettili: 2200 under 18 uccisi. Il numero di stragi come quelle di questi giorni è cresciuto così come il numero delle vittime: delle dieci stragi col maggior numero di vittime, le prime nove sono negli ultimi 10 anni.

Il numero di armi in mano a civili è oggi 120 per ogni 100 abitanti, nel 2011 erano 88. Il numero di famiglie in cui è presente un’arma è diminuito dal 1973 al 2011 per poi riprendere a salire. Ed è cresciuto il numero di fucili e pistole in circolazione in possesso di una singola persona. Ci sono dunque famiglie armate fino ai denti.

Da quando nel 2004 il Congresso non ha rinnovato il bando alle armi semi automatiche, il numero di fucili a ripetizione prodotti negli Stati Uniti è aumentato in maniera costante, le armi made in USA sono aumentate del 187% in 20 anni.

Gli Stati dove si muore di più non sono quelli dove si commettono più reati ma quelli dove ci sono più armi in circolazione. La curva di crescita del numero di armi precede l’aumento del numero di reati commessi legato alla pandemia.

Le armi, come la croce, la bandiera e il diritto alla vita, diventano elementi per costruire un’identità di destra e conservatrice. Come le leggi che negano l’aborto (l’ultima approvata in Oklahoma pochi giorni fa), i curricula scolastici che costringono a insegnare la teoria della creazione accanto all’evoluzionismo, anche la legislazione in materia di armi da fuoco riguarda la straordinaria capacità della destra conservatrice americana di sostituire la mancanza di idee con quelle che si chiamano “culture wars”. Spaventando e invocando il passato, costruendo un orgoglio nazionale fittizio ci si garantisce il consenso di ampie fasce della popolazione conservatrici e/o spaventate da una società che cambia.

[...]

La Russia. Da articolo originale di Ezio Mauro.

Svetlana Aleksievic è nata in Ucraina nel 1948 ma è cresciuta e ha vissuto prevalentemente in Bielorussia. Da giornalista e scrittrice ha raccontato le principali vicende dell'Urss e della Russia nella seconda metà del Novecento in una serie di romanzi corali basati su centinaia di testimonianze. Nel 2015 ha ricevuto il premio Nobel per la Letteratura "per la sua scrittura polifonica, un monumento alla sofferenza e al coraggio nel nostro tempo" (dalla motivazione).

Svetlana Aleksandrovna, lei è cresciuta sovietica, è diventata scrittrice di lingua russa, con padre bielorusso e madre ucraina. Come vive oggi il conflitto tra queste quattro nature, entrate in guerra tra di loro?

"Quando ho ricevuto il premio Nobel dissi che avevo due case, perfino tre: la Bielorussia, l'Ucraina e la cultura russa. Ma erano tempi completamente diversi, e tutti noi eravamo sotto l'influsso grandioso della cultura russa, sentivamo tutto il suo incanto, mentre oggi sembra di essere in un altro mondo. Dobbiamo domandarci, e domandare all'intera élite russa, perché la cultura del Paese è divenuta impotente, perché non aiuta in questa situazione tragica, perché le persone non si rivolgono alla parola della cultura, e non la ascoltano, e invece ascoltano soltanto la televisione".

Che cosa è successo?

"Me lo chiedo ogni giorno. Lei sa che si parla sempre della 'misteriosa anima russa', nel Diciannovesimo secolo era un modo di dire molto comune. Oggi, dov'è finita quell'anima? Le faccio un solo esempio che mi ha colpito di recente. I servizi segreti ucraini effettuano continuamente intercettazioni delle conversazioni dei soldati russi con i loro genitori, le loro famiglie. Ed ecco che un soldato russo telefona alla moglie, e la informa: 'Noi qui stiamo rubando, stiamo facendo sciacallaggio. Io non ho con me un borsone, ma qualcosa sono riuscito a prendere. Per esempio, argento non fresco'. 'Argento non fresco? Che vuoi dire?' chiede lei. 'È ad esempio quello che leviamo ai morti. Ma tu riesci a lavorare con l'argento vecchio?'. Risposta: 'Tu prendi, prendi tutto quel che trovi...'. Capito? Ecco dove nasce la mia domanda: come sta operando questa grande cultura russa? Perché oggi non funziona? Perché una propaganda così primitiva come quella della televisione ha preso il sopravvento? Senti che cosa dicono i soldati russi tra loro, o al telefono con i familiari, e ti chiedi: come è potuto accadere, perché abbiamo perso le persone in così poco tempo?".

È una mutazione indotta dalla guerra o in atto già da prima?

"Io so che fino a poco tempo fa parlavamo di una nazione spirituale, di un Paese che, come sempre si dice, legge più di ogni altro: ed oggi, ecco, siamo arrivati all'argento non fresco da togliere ai morti... E tenga conto che potrei fare moltissimi esempi come questo. Quando, dopo lo scontro armato, il battaglione ripiega a riposare in Bielorussia, arrivano prima i carri armati colpiti e i blindati ammaccati, e subito dopo li seguono i Kamaz, i camion carichi di lavatrici, frigoriferi, biciclette da bambino... Una razzìa. E io mi sento disperata, e penso a come si può trovare una strada per raggiungere questo tipo di umanità, come scegliere le parole perché la gente capisca che sono cose terribili. La Russia sta facendo quello che i nazisti facevano sul suo territorio: ora abbiamo a che fare col fascismo russo".

È una spoliazione?

"Sì, esattamente. I soldati razziano questi beni in Ucraina e li spediscono a casa utilizzando la nostra posta bielorussa. Centinaia di chili. E poi, soprattutto, laggiù le loro mogli, i figli, le famiglie indossano e usano quelle cose. Come ai tempi delle tribù primitive. Un bottino di guerra, un saccheggio dell'anima".

[...]