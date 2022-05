Draghi e il conflitto con i populisti della maggioranza

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Nella fase decisiva della sua azione politica, il governo Draghi si trova nella paradossale situazione, per cui mentre risulta complessivamente impegnato sul fronte delicato della guerra russo-ucraina per sollecitare una difficile prospettiva di negoziato, e sul fronte interno a gestire l’ultima fase della pandemia, la realizzazione delle riforme, e l’attuazione del Pnrr, nello stesso tempo, deve gestire un conflitto interno sempre più esplicito di una parte rilevante della sua maggioranza. Questo paradosso si spiega con una diversa qualità e finalizzazione della politica della componente di ispirazione populista della maggioranza rappresentata dal centrodestra e dal M5S.

Con il progressivo avvicinamento delle elezioni politiche del 2023 sta crescendo in molti la necessità di intercettare il maggior numero di voti possibile piegando a questa esigenza le scelte da compiere e lo stesso rapporto con il governo. Così mentre Draghi, con intelligenza e determinazione a nome dell’Italia e dell’Europa, sta sviluppando una strategia diplomatica di ampio respiro, il governo viene confusamente contestato non tanto sulla sua strategia complessiva, ma su singoli aspetti di questo o quel provvedimento, con l’occhio rivolto al possibile consenso elettorale. Il centrodestra, soprattutto con l’accoppiata Salvini-Tajani, dopo aver condotto un duro scontro sulla riforma del catasto, scorgendo in un suo necessario aggiornamento, una fantasiosa patrimoniale, e conclusosi con una mediazione di forma, hanno riaperto il contenzioso sulle concessioni balneari e, assieme a Conte, sul blocco della fornitura di armi agli ucraini.

Il leader deal M5S ha proseguito in una sua battaglia sul rapporto Governo-Parlamento, considerando le ultime scelte di Draghi, sulla guerra, prive dell’approvazione del Parlamento per cui sarebbe necessario un dibattito parlamentare sulle comunicazioni del governo da concludere con un voto. Una serie di distinzioni, critiche e contestazioni che hanno come effetto il progressivo logoramento dell’esecutivo fuori da ogni legame con i problemi veri del Paese.

Draghi ha cercato di convincere con il dialogo i diversi interlocutori, ma constatato che tutto continuava come prima, nel corso della sua comunicazione al Parlamento (da leggere) da un lato ha rifiutato la procedura del voto sulla strategia del governo, precisando che già in precedenza tale strategia, politica e militare, ha già avuto piena approvazione della sua maggioranza, per cui se si riscontrano significative modifiche, spetta a questa assumere le conseguenti iniziative parlamentari. Con ciò, si è posto formalmente fine a un dibattitto surreale rispetto alla situazione nella quale si trova il Paese, ma non è detto che la situazione cambi.

Troppo divisa e priva di prospettive alternative si manifesta l’odierna realtà politica del centro destra e del M5S. Il primo risulta lacerato da un crescente conflitto interno sulla leadership della coalizione tra FdI e Lega, dopo che il partito di Meloni è diventato il maggiore per consensi, mentre Forza Italia, è ridotta a dover polemizzare con un Berlusconi sempre ambiguo irriconoscibile nei suoi rapporti con Putin, e ormai irreversibilmente inoltrato sul viale del tramonto. Per ricercare una motivazione del loro ruolo i tre partiti hanno realizzato, ognuno per conto proprio, una convention programmatica da cui sono emerse poche idee innovative e molte differenze, tanto che, dopo diverso tempo, quando i tre leader si sono incontrati, non hanno concluso niente.

Sull’altro fronte del populismo nostrano il M5S sta vivendo una fase di innaturale ritorno al passato dietro la guida di Conte, che, per ridare un qualche ruolo al Movimento, ha aperto un sempre meno comprensibile scontro con il governo su un malinteso pacifismo relativo al blocco dell’invio di armi e sulla necessità di un nuovo voto di ratifica parlamentare. D’altro canto, sta rimettendo in discussione l’alleanza con il Pd, considerata troppo subalterna, e ricercando una linea più ambigua e ambivalente che consenta di ritornare alla situazione precedente quando si diede vita a due governi di orientamento opposto, oggi convalidata da frequenti convergenze in particolare con Salvini. Una situazione destinata a riaccendere il conflitto tra Conte e Di Maio ora convinto sostenitore del governo.

Di fronte alla lucida strategia dell’azione di governo che Draghi ha illustrato in Parlamento, emerge più chiaramente il drammatico caos politico in cui versa una parte consistente della maggioranza che tuttavia punta senza incertezze a conquistare il prossimo governo del Paese. Di conseguenza risulta in tutta la sua drammaticità il valore del voto politico previsto nel 2023 e che taluno, irresponsabilmente, vorrebbe anche anticipare.

Credo che nel tempo che ci separa da quell’appuntamento sia necessario, oltre che sostenere con convinzione il governo Draghi, creare le condizioni per evitare ogni automatismo nella conquista del potere sulla base di una semplice alleanza di interessi lontana dai problemi dell’Italia. La legge elettorale proporzionale acquista in tal senso il valore di un efficace strumento di precauzione per evitare una disastrosa regressione al nostro Paese. Lo stesso Letta, dopo una precedente difesa del maggioritario si è convinto della sua necessità. Ora occorre lavorare con impegno e determinazione per la sua realizzazione, con la convinzione che il tempo a disposizione è poco, e i danni da evitare sono molti e gravi.