La Srebrenica ucraina

di Olga Musafirova. Pubblicato in Novaya-Gazeta-Europe e tradotto in Valigia blu e in La Stampa del 9 maggio 2022.

C’è una foto che ho scattato nei primi giorni di marzo, sulla prospettiva Peremohy di Kiev, vicino alla metropolitana Shulyavskaya. Il viale delle città-eroe, con le date 1941-1945, si era conservato dai tempi sovietici, ma ora aveva davanti una costruzione in compensato che diceva «Mine». Nessuno dei rari passanti si era arrischiato ad avvicinarsi per controllare se fosse una installazione artistica improvvisata, o se potesse veramente esplodere.

Nella pausa tra gli allarmi aerei, ho superato le mie paure per camminare rapidamente da casa verso il centro, almeno un tratto di strada. La metropolitana non funzionava, le stazioni erano diventate rifugi antiaerei. C’era odore di bruciato. I missili non abbattuti dall’antiaerea, balistici o di crociera che fossero, provocavano incendi, oltre all’esplosione. I roghi venivano spenti, ma l’odore non si dileguava. Nel lessico dei kyiviani si stava affermando una nuova parola, «gli arrivi», non nel senso degli atterraggi aeroportuali, ma dei missili che volavano sopra la città.

La giornata era limpida, fredda, piena di sole. I mezzi di trasporto che solitamente percorrevano la prospettiva erano quasi assenti. Ricoperto di cavalli di frisia e blocchi di calcestruzzo, il viale era stato trasformato in una zona fortificata in previsione di un eventuale avanzamento dei russi da Ovest, considerato dalle autorità cittadine il più pericoloso. La guerra infuriava a pochi passi, nella zona di villeggiatura della capitale, tra i pini e i laghi di Irpin, Vorzel, Bucha, Hostomel, nelle decine di villaggi dove i più fortunati avevano cottage e dacie, e dove negli ultimi anni avevano iniziato ad affittare o a comprare grazie ai mutui gli sfollati da Donetsk e Luhansk, cacciati dal «mondo russo». All’inizio dell’invasione questi luoghi benedetti avevano fatto scudo a Kyiv, finendo prima in una zona grigia dove i razzi volavano sopra la testa, lanciati da entrambe le parti, e una settimana dopo sotto occupazione. La loro sorte ci fa capire oggi cosa sarebbe successo alla capitale se la difesa non avesse fermato l’avanzata nemica.

Il dizionario spiega il toponimo «Bucha» come «rumore, schiamazzo, scontro». Wikipedia sostiene che Bucha sia il nome di un kit antiesplosioni in dotazione all’esercito russo. Grazie al reparto 51460 della 64° brigata di fanteria motorizzata della Federazione Russa, ci vorrà ora tanto tempo prima che il nome di questa città assuma un altro significato, diverso da quello che l’ha reso famoso in tutto il mondo.

Centinaia di uccisi, dilaniati, violentati, legati, violentati e uccisi. Le fasce bianche che gli abitanti si legavano alla manica su ordine dei russi non sono servite a niente. A volte, questi pezzi di lenzuola o garze servivano ai soldati per legare le mani dietro la schiena alle loro vittime, prima di fucilarle.

I corpi schiacciati dai carri armati in via Pushkin e via Lermontov. Probabilmente avevano cercato di mettersi in salvo, fuggire, avevano creduto a un «corridoio», a un miracolo. Sono morte famiglie intere: per esempio, la nonna, il padre e la madre, e i bambini. Qualcuno è stato «denazificato» con un lanciagranate, direttamente dentro l’automobile. Qualcuno è stato ucciso mentre camminava con la borsa e il trasportino del gatto, semplicemente per divertimento. Molti abitanti hanno trascorso due o tre settimane nelle cantine e nei sotterranei, senza luce, senza riscaldamento, senza telefono, quasi senza cibo. Scioglievano la neve sulla candela per poter bere acqua.

A Bucha abitavano circa 50 mila persone, ma nel momento più nero, secondo il sindaco Anatoliy Fedoruk, ne erano rimaste 3500. Il sindaco ha trascorso tutta l’occupazione in città, gli attivisti locali lo sapevano, ma nessuno l’ha tradito. Oggi i testimoni dei crimini di guerra possono parlare.

I «liberatori» non permettevano di seppellire subito le loro vittime, componente essenziale dell’intimidazione dei «nazisti». In seguito, ai familiari veniva permesso di scavare fosse poco profonde vicino ai palazzi, nella terra gelata, nelle aiuole e prati un tempo così curati. I militari russi erano meravigliati: «Ma guarda le case dei nazisti! Hanno mobili, elettrodomestici, televisori, e non siamo ancora nemmeno arrivati alla capitale!». Il genocidio della «Srebrenica ucraina» è stato osservato in tempo reale dallo spazio. Ma, per quanto possa suonare terribile, il paragone con la tragedia bosniaca non è del tutto corretto: nel 2022, una potenza nucleare ha aggredito un Paese denuclearizzato, commettendo atrocità sulla maggior parte del suo territorio. Chiamare questo crimine contro l’umanità un fake, allestito dagli ucraini, come fa oggi il Cremlino, significa aggiungere altri capi di imputazione per l’Aia. Anche se, a essere onesti, la strada verso il tribunale internazionale oggi appare lunga.

Oltre alle fucilazioni e alle torture, Irpin e Bucha sono state l’epicentro di numerose violenze contro le donne, e contro i bambini, spesso sotto gli occhi delle madri. «Così non partorirete più nazisti ucraini!», dicevano. Cosa è stata per loro la battuta di Putin «Piace o non piace, sopporta, bella mia»? Un ordine del comandante supremo? O una promessa, che i loro crimini sarebbero stati condonati dalla guerra?

Il villaggio di Borodyanka della regione di Kyiv, soprattutto il centro con i condomini multipiano, è stato raso al suolo da bombardamento aerei, per poi finire il lavoro con i razzi multipli Smerch e Uragan. Gli inquilini che non erano riusciti a scendere nei rifugi sono bruciati vivi nei loro appartamenti. I gemiti di quelli rimasti sepolti sotto le macerie, nelle cantine, si sono sentiti ancora per una settimana. Chi tentava di salvare i sopravvissuti veniva falciato da mitragliate. Un giorno diranno: «Abbiamo soltanto eseguito gli ordini». Forse i loro avvocati si appelleranno all’umanità dei giudici, chiedendo di distinguere le colpe del soldato da quelle della guerra.

Il 9 aprile sul viale delle città-eroe presso la metropolitana Shulyavskaya qualcosa è cambiato. Le targhe di Mosca, Leningrado, Stalingrado, Tula, Murmansk, Smolensk e Novorossiysk, e anche di Minsk e Brest, sono finite nel cestino dei rifiuti. I ragazzi della difesa territoriale hanno coperto le stele liberate con pannelli giallo-azzurri: Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, Bucha, Irpin.

segnalato da Alessandro Bruni