Rassegna stampa araba. 22, 2022

Una guida ai fatti della settimana in Medio Oriente e nel mondo musulmano attraverso la stampa internazionale e quella araba. A cura di Chiara Pellegrino. Pubblicato da Fondazione Oasis del 6 giugno 2022.

L’accordo di libero scambio galvanizza gli Emirati e indigna gli altri Paesi arabi

Martedì scorso è stata un’altra giornata storica per gli Emirati e Israele che, al termine di una serie di incontri andati avanti per mesi, hanno siglato l’Accordo di partenariato economico globale (CEPA). All’inizio dell’anno il governo emiratino aveva già annunciato questo patto come parte degli accordi di Abramo, e il ministro del Commercio estero Thani bin Ahmad al-Zawaydi si era detto fiducioso sulla conclusione dei colloqui entro il mese di marzo. In attesa della ratifica ufficiale, i due governi avevano sottoscritto ad aprile un memorandum di intesa sul trasporto e gli scambi marittimi, che prevede, fra le altre cose, il miglioramento dell’organizzazione logistica e delle infrastrutture portuali.

Com’era prevedibile, la stampa emiratina ha celebrato la firma dell’accordo con molta enfasi, contrariamente ai media da sempre ostili alla normalizzazione tra i due Paesi, che hanno visto in esso l’ennesimo tradimento. Il ministro dell’Economia emiratino Abdullah bin Touq al-Marri ha dichiarato ad al-‘Ayn al-Ikhbariyya che «la partnership commerciale di libero scambio costituisce un significativo passo in avanti per la crescita economica della nazione e aumenta l’importanza del Paese come centro mondiale del commercio, degli investimenti e delle industrie del futuro, in accordo con la visione lungimirante della “leadership ben guidata” e con il “Progetto dei 50”». Nell’intervista, al-Marri ha sottolineato il valore politico dell’accordo nella misura in cui esso «contribuisce a rafforzare la cooperazione e il dialogo, trasformando le sfide in opportunità». Inoltre, in un articolo per al-Ittihād a sua firma, il ministro ha sottolineato come il libero scambio sia pensato principalmente per i giovani e come questo porterà enormi benefici in ambito tecnologico – dall’industria aerospaziale alle start-up, un settore in cui Israele è leader mondiale. Questa prospettiva è stata condivisa anche dal ministro del Commercio estero al-Zawaydi, secondo il quale l’accordo segna l’inizio di una «nuova era nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi».

Come spiega su al-Hurra Samih Rashid, analista del Centro di Studi strategici al-Ahram del Cairo, i vantaggi economici per Abu Dhabi sono innegabili, considerato che il volume degli scambi con Tel Aviv è, già adesso, tre volte superiore di quello con l’Egitto (900 milioni di dollari contro 300). Non si tratta però solo di una questione di numeri e proventi: Tel Aviv, ha scritto Rashid, gode di un vantaggio enorme rispetto alla concorrenza araba per quanto riguarda la tipologia e la qualità delle merci esportate.

Ed è proprio la questione delle merci esportate a preoccupare maggiormente il giornalista egiziano Mustafa ‘Abd al-Salem, che su al-‘Arabī al-Jadīd ha commentato come «l’aspetto più pericoloso [dell’accordo] sia il tentativo di immettere merci e prodotti israeliani nei mercati e nelle case arabe, oltre che nello stomaco e nell’intestino del cittadino arabo, senza che quest’ultimo senta alcun rimorso né senta di tradire migliaia di martiri». «Sfortunatamente – ha scritto ancora al-Salem – lo Stato occupante è riuscito a compiere un notevole passo in avanti nella normalizzazione economica con i Paesi arabi. Ha indebolito l’arma del boicottaggio e ha persino cercato di convincere i boicottatori e quanti rifiutano la normalizzazione che il boicottaggio è ormai parte del passato e che tutti, popoli compresi, devono accettare il fatto compiuto e stringere partnership economiche, commerciali, finanziarie, agricole, industriali, turistiche e tecniche [con Israele]».

Al-Quds ha titolato provocatoriamente “La Giordania contro lo ‘Stato dei coloni’” un articolo del giornalista Bassam al-Badarin, che ha espresso la convinzione che Israele rappresenti sempre più un pericolo per gli interessi del governo e del popolo giordano. «Il processo di ebraizzazione di Gerusalemme inizia con l’indebolimento della tutela hashemita», ha scritto il giornalista in riferimento alla protezione esercitata storicamente dalla dinastia hashemita giordana dei luoghi santi di Gerusalemme, affinché cristiani e musulmani possano praticare liberamente il proprio culto senza subire intimidazioni. Il grande rammarico di al-Badarin è che oggi l’unico Paese a riconoscere «il reato di normalizzazione» sia l’Iraq.

L’Algeria mette in guardia Saied

La visita in Italia del presidente della repubblica algerino Abdelmajid Tebboune è stata importante non solo per accordi energetici e forniture di idrocarburi, ma anche per altri settori strategici come il turismo e il commercio. Inoltre, stando a quanto riferito dall’agenzia Algérie Press Service, l’incontro ha posto le basi per una cooperazione sicuritaria che comprende tanto il contrasto alla criminalità organizzata quanto la stabilità del Mediterraneo meridionale, in particolar modo della Libia, impegnata nella ripresa dell’iter elettorale dopo lo stop dello scorso dicembre. Il capo di Stato, nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier Mario Draghi, ha menzionato anche la Tunisia, dove il progetto di riforma costituzionale sta suscitando parecchi malumori tra le fila dell’opposizione e all’interno dell’UGTT, il sindacato dei lavoratori che ha indetto per il 16 giugno uno sciopero generale. Di fronte a questi eventi Tebboune ha espresso viva preoccupazione, affermando che Algeria e Italia hanno approvato un piano di aiuti economici «per far uscire il Paese dallo stallo in cui si ritrova al momento, in modo da riportarlo sulla via della democrazia». Secondo al-Sharq al-Awsat, una parte della classe politica tunisina ha visto in quest’ultima affermazione un atto di interferenza politica. A tal proposito Algeri ha diramato una nota ufficiale per smentire i presunti tentativi di ingerenza, sottolineando come i due Stati arabi confinanti siano uniti da vincoli fraterni. Comunque, stando a quanto riportato da al-‘Arabī al-Jadīd e al-Quds al-‘Arabī, è un dato di fatto che Tebboune nelle ultime settimane abbia riconsiderato la politiche adottate nell’ultimo anno dal presidente tunisino, passando dalla «comprensione delle misure eccezionali adottate da Kais Saied» a una posizione più critica.

Nel frattempo, in Tunisia continua il processo di epurazione della magistratura. In questi giorni Saied ha rimosso dall’incarico 57 giudici sospettati di corruzione, una decisione basata su un decreto che viola il principio della separazione dei poteri – ha commentato al-Jazeera. In risposta, il Fronte di salvezza nazionale tunisino ha emesso un comunicato in cui ha definito l’ingerenza di Saied nella magistratura «uno strumento di persecuzione» e una decisione che aggrava la crisi politica «spingendo allo scontro Stato, partiti politici e sindacati».

Il quotidiano filo-islamista ‘Arabī21 ha parlato di una «strage della magistratura» e ha divulgato la notizia per cui cinque partiti tunisini hanno lanciato una campagna per boicottare il referendum previsto il prossimo 25 luglio che sottoporrà al voto dei cittadini la nuova bozza di Costituzione alla quale sta lavorando in queste settimane la Commissione nominata da Saied.

In Iraq è vietato criticare la magistratura

Problemi legati alla magistratura, seppure di ordine diverso, questa settimana si sono verificati anche in Iraq, come ha raccontato al-‘Arabī al-Jadīd. Mercoledì sera, durante un talk show trasmesso dalla tv di Stato irachena, lo scrittore Sarmad al-Taei ha espresso alcuni pareri negativi nei confronti della Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei, del generale Qassem Soleimani, ex capo della Nīrū-ye Qods dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, e del capo del Consiglio superiore della magistratura iracheno, Faiq Zaidan. Tra i commenti incriminati, quello in cui al-Taei dice che «chiunque oggi si opponga al ruolo della magistratura è in arresto al punto che la situazione è diventata sempre più pericolosa», e l’accusa rivolta a Zaidan di «voler tentare un colpo di Stato politico e sicuritario». Questi commenti sono valsi allo scrittore il divieto di apparire ancora in televisione, e gli attacchi dei media e delle fazioni filo-iraniane, che hanno accusato la tv di Stato irachena di parzialità.

Al-Quds al-‘Arabī ha sollevato il problema della libertà di espressione dei media iracheni, denunciato l’incostituzionalità del mandato di cattura emesso nei confronti di Sarmad al-Taei e criticato la posizione assunta dalla tv di Stato che, dopo l’accaduto, ha elogiato la magistratura definendola «l’ultimo baluardo della democrazia in Iraq».

segnalazione di Alessandro Bruni