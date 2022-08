Il gas fattore di debolezza strutturale dell’Unione europea

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

In questi giorni, attraverso una difficile mediazione, dopo una rivolta di diversi Stati membri, si è concluso l’accordo in sede di Commissione Ue sulla riduzione del 15% del consumo di gas, con una deroga che ha riguardato una decina di Stati. Nessuna intesa è stata invece ancora raggiunta sulla definizione del prezzo del gas, nonostante la dura battaglia condotta in tal senso da Mario Draghi. Si tratta dell’ultima intesa in questa materia dopo che l’Ue è stata investita dalle scelte della Russia di Putin di uso della erogazione del gas come arma politica connessa alla guerra contro l’Ucraina in corso.

Fin dall’inizio delle ostilità contro Kiev era evidente che l’esportazione di gas verso i maggiori Stati europei era per la Russia la fonte principale delle entrate di bilancio, di valore decisivo, specie nel momento dello sforzo bellico. Nella fase in cui l’Europa, per la prima volta, sperimentava una guerra di aggressione sul suo territorio, rivolta direttamente contro i propri valori fondativi, la capacità di risposta dell’Unione europea, priva di una specifica politica di difesa, doveva concentrarsi sullo scontro economico, nel quale il gas rappresentava il vero punto di vulnerabilità dell’economia russa, nettamente in contrasto con la necessita di sostenere la guerra il cui costo si avvicinava ad un miliardo di rubli al giorno.

Della possibilità di bloccare unilateralmente, da parte dell’Ue, l’importazione di gas russo, determinando un immediato squilibrio strutturale nella capacità di spesa di Putin, e quindi una possibile, forte contraddizione con il sostegno della guerra, si era parlato ipoteticamente nel dibattito europeo, ma l’immediato giudizio negativo del governo tedesco, bloccava sul nascere qualsiasi ipotesi di possibile intervento in tal senso. Avendo ogni Paese rivolto l’attenzione primaria ai propri interessi nel settore energetico, l’importazione del gas venne ritenuta prioritaria, pur avendo presente che la Russia avrebbe potuto utilizzare il potere connesso a tali forniture, come strumento di condizionamento dei singoli Paesi europei circa la loro partecipazione al sostegno della resistenza ucraina. Così si decise di mantenere l’importazione di gas russo cercando tuttavia altre direzioni di acquisto per ridurre il grado di dipendenza nei confronti del Paese aggressore. In tal modo la partecipazione dei diversi Paesi Ue allo sforzo bellico dell’Ucraina si concretizzò in misure di sostegno finanziario e di invio di armi che, tra l’altro, provocò una serie di reazioni negative anche all’interno dei singoli Stati.

Lo sforzo maggiore in tal senso è stato sostenuto dagli Usa, limitato soltanto dalla necessità di evitare un intervento militare diretto che avrebbe dato vita a una nuova guerra mondiale. Una scelta responsabile, al limite della legalità internazionale che tuttavia mantiene l’aspetto negativo di una certa compartecipazione della Nato, elemento di notevole tensione nei rapporti internazionali. Ciò che in questo contesto appariva chiaro era l’inadeguata risposta da parte dell’Ue, che in tale occasione anziché rispondere direttamente, sia pure con i limitati strumenti a disposizione, ha preferito accodarsi agli Usa, considerando l’estensione dell’adesione alla Nato di alcuni nuovi Paesi europei (Svezia e Finlandia) lo strumento più sicuro per garantire la sicurezza internazionale.

In tal modo la mancata risposta europea sull'importazione del gas ha consentito a Putin, tramite il governo dei flussi di gas verso l’Europa, di garantire il finanziamento della guerra e, nello stesso tempo, di utilizzare tali forniture condizionandole al proprio interesse nella guerra in corso. Prima pretendendo il pagamento del gas in rubli, poi cominciando a ridurre le forniture ai singoli Stati sulla base di un loro ridimensionamento nel sostegno all’Ucraina. Quasi sempre con motivazioni formali legate alla manutenzione degli impianti di Gazprom, ma in realtà condizionando pesantemente la vita economica e sociale dei diversi Paesi.

L’esito della vicenda è che in ogni caso, l’Europa deve provvedere a rifornirsi di gas presso altre fonti extra russe, ma dovrà affrontare il problema in ritardo in un contesto di maggiore difficoltà e di ulteriori costi, specie se scegliesse di rifornirsi dagli Usa tramite i rigassificatori. In tal modo i rapporti di forza sulla questione del gas si sono invertiti a favore di Putin, e i conseguenti problemi di autonomia energetica dei diversi Paesi hanno contribuito ad allentare sempre più il rapporto tra Europa e la guerra in Ucraina.

L’analogo impedimento alla libera circolazione del grano ucraino verso i Paesi del terzo mondo ha reso più evidenti le vere ragioni aggressive di Putin. Ma la conseguenza più rilevante di tutto ciò è che l’Europa ha sostanzialmente rifiutato di far fronte, con il mezzo più efficace disponibile, ad una guerra dichiarata, nei fatti, contro di lei. In tal modo il ruolo dell’Ue, come nuovo polo protagonista nella ridefinizione di un nuovo ordine globale, è rifluito ai margini ritornando sotto la protezione tradizionale degli Usa e della Nato.

Una situazione di grave arretramento che potrebbe essere superata soltanto tramite le riforme di cui la stessa Ue ha vitale bisogno. Una politica di Difesa europea con il relativo esercito, l’estensione del debito comune come strumento di una politica economica e sociale innovativa, il superamento dell’unanimità delle decisioni dando vita ad un nucleo decisivo di Paesi trainanti nelle diverse politiche del continente, rappresentano altrettante sfide da affrontare rapidamente per dare concretezza e ruolo protagonista al progetto europeo. Ma i tempi che si profilano all’orizzonte rendono tali realizzazioni assai problematiche, anche perché il governo italiano, che potrebbe uscire dalle imminenti elezioni politiche, potrebbe rappresentare un ostacolo non secondario su questo cammino.