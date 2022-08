Infilzati dalla logica invasiva del “libero mercato”

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Il “mercato” funziona meglio se è libero o se è regolato?

Adam Smith, padre dell’economia, ha scritto che deve essere libero e non regolato perché ci sarebbe una “mano invisibile” che sistema le cose in modo tale che tutti ne vengono favoriti. Famoso è il brano in cui dice che “Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura che essi hanno per il proprio interesse. Non ci rivolgiamo alla loro umanità ma al loro interesse personale”. L’idea cioè che il macellaio cerchi di fare al meglio il suo lavoro al fine di avere anche il massimo profitto che coincide anche col “profitto” del cliente, in quanto il macellaio si dà da fare affinché (per fare soldi) il prezzo della carne che vende sia basso e la qualità alta: ciò favorisce non solo lui ma tutti i suoi clienti (“il nostro pranzo”). La storia in 250 anni di esperienze si è però incaricata di dimostrare che le affermazioni fatte nel 1776 da Adam Smith e poi spacciate per decenni per “scientifiche” non erano vere e che l'azione dello Stato in fatto di economia (regolamentando i processi produttivi o introducendo restrizioni nella libertà di commercio) non è affatto dannosa e spesso positiva.

Ci penseranno poi Keynes e Roosevelt a dimostrare col New Deal americano i vantaggi di un deciso intervento dello Stato ed è per questo che oggi molti mercati sono regolati. Il meno regolato (soprattutto dal 1999) è quello della finanza che produce (non a caso) periodicamente bolle che scoppiano con gravissimi danni all’economia reale. Un neo-liberismo che ha prodotto la “grande disuguaglianza” in atto in Occidente da 20 anni, che invece non succede nel pur dispotico capitalismo della Cina che ha creato 500 milioni di cittadini con redditi europei.

Il problema è complesso e così come ci sono settori dove l’amministrazione pubblica e statale ha dimostrato più vantaggi di quella privatistica (sanità, difesa, giustizia,…) in termini di servizi erogati a parità di costi, in altri settori non è così (commercio, artigianato, industria,…), dove la concorrenza tra privati favorisce i consumatori, se regolati da contratti e norme. Ci sono poi sistemi misti in cui la guida è pubblica con fornitori sia pubblici che privati. Un caso recente è il “Warp Speed” sui vaccini di Trump, dove lo Stato garantisce ai privati che arrivano per primi di pagarli profumatamente. Una strategia usata ai tempi della 2^ guerra mondiale e che si potrebbe usare per i beni collettivi (natura, energia, salute, scuola,…) su cui il privato non investe perché è enorme la massa degli investimenti e i profitti (se ci sono) solo a lungo termine.







L’energia è uno dei tanti settori liberalizzati dal 2000 perché ci avremmo guadagnato tutti. Oggi scopriamo che non è tanto vero. L’Italia (e l’Europa) anziché investire in una strategia pubblica (con Eni, Enel, Snam, etc.) per diventare autonoma energeticamente ma soprattutto fare investimenti di rilievo (abbiamo il più grande potenziale geotermico al mondo), si è invece occupata di creare un libero mercato con 700 aziende (utility) private che vendono luce e gas (soprattutto importato) e migliaia di tipi di contratti. Si è così creata da un lato una dipendenza energetica dall’estero senza investire sulle nostre risorse (a partire dalla geotermia) e dall’altro un mercato di 700 piccole e medie imprese che competono sui prezzi ma, che nel momento in cui arriva l’emergenza, il Governo gli blocca i contratti a prezzo fisso fino al 30 aprile 2023 creando seri problemi alle imprese che hanno favorito i propri clienti con contratti a prezzi fissi.

In media sono un terzo le famiglie (e un quarto le imprese) con contratti a prezzo fisso (che pagano poco), mentre le restanti (con contratti a prezzi flessibili) pagano anche 4 o 5 volte di più su un bene essenziale come gas e luce. Le grandi imprese (Eni, Enel, Snam,…) da un lato non stanno pagando gli extraprofitti e dall’altro sono aiutate per rifornirsi di gas con 4 miliardi, ma le piccole e medie utility rischiano di fallire se i prezzi di gas e luce restano alti (ad agosto saliti a 210 euro a MWH, a metà del 2021 erano attorno a 20). Con questi prezzi Arera dice che dal 1° ottobre le bollette raddoppieranno rispetto ai livelli già altissimi di gennaio-febbraio, salvo per quel terzo di famiglie coi prezzi bloccati fino al 30 aprile. Seppure io sia tra coloro che hanno fatto un contratto a prezzo fisso, la cosa mi sembra assurda per un paese civile sia perché crea enormi disparità tra i cittadini, sia perché rischia di mandare in fallimento molte piccole e medie utility, salvando le grandi. Se poi falliscono chiederanno a Snam o al Fornitore di Ultima Istanza (FUI) di subentrare nelle forniture ai propri clienti e comunque cercheranno di rifarsi dal 1° maggio con super prezzi. Ciò mostra come il “libero mercato” sia una finzione, cioè in tempi normali si fanno competere 700 aziende per guadagnare qualcosina (con costi alti di marketing e doppioni di tutti i tipi), trascurando però di occuparsi di ciò che è strategico che comporta investimenti altissimi che nessuno privato ha il coraggio di fare. Se invece c’è emergenza si distrugge il mercato e ciascuno si arrangia. Ciò (così a me pare) mostra lo stato confusionale in cui si trova oggi l’Occidente e lo stesso Draghi. Molto meglio allora una pianificazione pubblica strategica con qualche fornitore anche privato che garantisca a tutte le famiglie e imprese un unico prezzo di gas e luce, essendo questi beni primari e non facendoci impazzire a consultare le varie offerte per risparmiare qualche cent. E così si dovrebbe fare in molti settori strategici come quello della difesa dei territorio, dei boschi dove oggi opera un operatore privato (Bacbock con sede a Londra) che gestisce i nostri Canadair.

La vicenda di gas e luce ci fa così scoprire che il “mercato” se non ha “a monte” una guida pubblica con una strategia e un interesse collettivo da perseguire, rischia di trasformarci in un “gregge” che compete per qualche cent, mentre la casa (paese) brucia.

Non è quindi vero ciò che affermava Smith e ciò spiega perché negli ultimi 20 anni con una globalizzazione che ha reso nulle tutte le Autority regolatrici nazionali, c’è stato un arricchimento senza precedenti del 20% di famiglie europee e americane e un impoverimento dell’80% delle altre famiglie (europee e americane), quella “grande disuguaglianza” (unita alla distruzione della Natura) e su cui nessuna società (tantomeno le nostre sedicenti democratiche) possono reggersi.

Arera farà i prossimi prezzi delle bollette del mercato tutelato basandosi sul mercato nazionale Psv e non più su quello internazionale Ttf di Amsterdam con aggiornamenti mensili (non più trimestrali) anche per poter usare eventuali ribassi subito a favore dei consumatori. Ennesima dimostrazione che il “mercato” può essere regolato…e sarà il caso di rinviare lo stop al mercato tutelato del gas previsto a gennaio 2023.

Sul razionamento che ci aspetta questo inverno se la Russia bloccherà il gas. Il ministro Cingolani rassicura che stiamo riempiendo i serbatoi al 90%, come negli anni passati, e quindi non avremo problemi in gennaio e febbraio. Ma non è vero perché se la Russia blocca anche solo in ottobre o novembre il gas del tutto (e i serbatoi sono pieni), a gennaio e febbraio resteremo senza il 20% di cui abbiamo bisogno. Probabilmente non succederà che la Russia blocchi del tutto il gas, ma sarebbe bene avere un piano di razionamento da subito e capire se a razionare saranno le famiglie o le imprese le quali, se chiudono, portano il paese in recessione licenziando migliaia di persone. Problemi che la politica rimanda a chi vincerà le prossime elezioni del 25 settembre. Sarà una prova della tenuta delle società europee (specie per Germania e Italia le più in difficoltà), a meno che la guerra (come tutti sperano) non finisca prima. Ecco perché “negoziare, negoziare e negoziare” è così importante con la Russia oggi, molto più che mandare armi…rischiamo infatti sia l’unità che la stessa idea di Europa.

Difficile pensare poi che a settembre ci sia un tetto al prezzo del gas (come chiede Draghi) per il semplice motivo che i prezzi (internazionali) si fanno fisicamente alla borsa del Ttf di Amsterdam (Olanda) ma in realtà sono scambiati all’Intercontinental Exchange di Londra su cui è complicato intervenire, avendo dato così spazio al “libero mercato” da cui ora siamo infilzati. La dispotica Russia usa le nostre regole di mercato per metterci in difficoltà, del resto Olandesi e Inglesi fin dal 1600 hanno usato la finanza speculativa per fare il prezzo delle materie prime che non è certo venuta meno oggi (UK è poi fuori dall’Europa e l’Olanda se ne infischia dalla nascita).

Chissà che non nasca una spinta positiva alla sobrietà, anche cambiando il sistema tariffario e facendo pagare in proporzione al consumo come con l’acqua. Dobbiamo cambiare questo mondo come fa Marlene Engelhorn che rifiuta i 4 miliardi di eredità della Basf, i soldi (almeno oltre 40mila dollari all’anno, come dicono gli studi) non accrescono la felicità e nel futuro si dovrebbero eliminare sia i poveri che i troppo ricchi (per il loro e nostro bene), incluse le loro fondazioni “benefiche”, ottenute in cambio di pagare meno tasse: il welfare dovrebbe deciderlo lo Stato tramite le sue comunità, non alcuni ricchi privati.