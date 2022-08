La destra può diventare egemone culturalmente?

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Da quando il capitalismo ha messo il turbo con la deregulation finanziaria (1999), la globalizzazione e l’entrata della Cina comunista-capitalista nel WTO (2001), sono diminuite le critiche degli intellettuali di centro-sinistra alle politiche dei governi, i quali sono diventati piuttosto supporter dei Governi visti come “pragmatici amministratori e riformisti” (spesso di centro-sinistra) di una fase che si pensava di sviluppo per tutti.

Al contempo nel mondo, e in Europa in particolare, sono cresciuti movimenti (definiti populisti e/o sovranisti) che protestano in modo esplicito o implicito (astensione elettorale) contro l’establishment a causa del peggioramento delle loro condizioni che imputano (non a torto) a questi processi (accelerati) di globalizzazione, strapotere delle multinazionali, distruzione di piccole e medie imprese, artigiani, negozi, piccole banche, cioè tutto ciò che faceva ricca un tempo la vita delle comunità locali. Un cambiamento che si è accompagnato a crescente impoverimento, disuguaglianze, digitalizzazione, e-commerce e sfacelo delle relazioni umane di cui colpisce la rapidità e che negli ultimi 2 anni ha avuto una accelerazione senza precedenti con pandemia, guerra e inflazione alle stelle.

Ci troviamo così sempre meno benestanti e più depressi dove la spesa per farmaci e terapie rischia di superare quella alimentare, che rischia di portarci dalla “società aperta a quella coperta in una cappa che avvolge il mondo e toglie visione e respiro” (M. Veneziani, La cappa. Marsilio Editore, 2022), che spaventa i cittadini in cerca di protezioni per tutto ciò che è centrale nella vita: sicurezza, lavoro, reddito, salute, scuola, relazioni, comunità, famiglia, religione. Paure che portano a “chiusure” e fanno diminuire le disponibilità rivolte agli “altri”, più poveri o immigrati, diversi o comunque minoranze.

Giulio Tremonti, già ministro e intellettuale di destra, con un articolo su Il Corriere della Sera del 13 agosto pone il problema che la “fede nel mercato, sicut deus, abbia portato a demonizzare le ragioni dei popoli e le loro crescenti paure”. Fede nel mercato che un tempo era piuttosto un leit motiv della destra ma che oggi è difeso soprattutto dai Democratici Americani che sono diventati (almeno l’ala moderata che governa il partito da 30 anni -non certo Sanders-) i più convinti supporter del libero mercato, della globalizzazione e del “Military-Industrial Complex”, in una sorta di eterogenesi dei fini.

Tremonti non mette in discussione che il mondo debba essere interconnesso e internazionale, ma sostiene un nuovo capitalismo “basato sul passaggio dal free al fair trade (da un mercato libero a equo, ndr), non solo giusti i prezzi, ma anche i processi di produzione e riduca le patologie e gli eccessi del vecchio e rapace capitalismo take away”. Una tesi che combacia con quella della sinistra-sinistra che imputa alla globalizzazione rampante la crescente disuguaglianza, l’impoverimento dell’80% dei cittadini Occidentali (europei e americani) e le distruzioni in corso della Natura.

Tremonti per non essere accusato di essere atlantista ma non europeista, cita il Manifesto di Ventotene “costruire un largo Stato federale, il quale disponga di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali” e quindi balena l’idea di una Europa diversa da quella odierna meno supina agli interessi dell’economia e della moneta, più sociale ma anche federale, richiamando l’importanza degli eurobond (che Tremonti propose per primo nel 2003) sempre disattesi (tranne col Pnrr) in nome di interessi nazionali. Un Tremonti molto diverso da quello che abbiamo conosciuto che cita l’Eisenhower del 1961 sul “rischio per la democrazia dello strapotere del Military-Industrial Complex” e l’importanza dell’AntiTrust contro i “Giganti della rete, i nuovi soggetti egemoni padroni del complesso tecnicoinformatico spinti a esercitare su tutti noi e sugli Stati stessi, funzioni sovrane sostitutive”.

Può essere che siano dichiarazioni isolate di un eccentrico, ma temo che non sia così. Appare quasi un manifesto della destra sociale, che cerca di sfruttare elettoralmente il disagio crescente e si appropria di temi che il centro-sinistra ha in gran parte abbandonato e, in tal senso, può essere un cambiamento “opportunistico”, da parte di chi in passato ha lodato il libero mercato, ma può anche essere un vero cambiamento di idee alla luce dello sfacelo sociale in atto e del miserrimo consuntivo degli ultimi 20 anni. Se così fosse, significa che il centro-sinistra dovrà confrontarsi con una destra radicale e “sociale” (conservatrice sui valori più che sull’economia) che si richiama non a caso (come scrive Tremonti) “ai valori e alle prassi politiche su cui la democrazia si basava appena 30 anni fa e che vuole mettere l’ordine al posto del disordine, la fiducia al posto della sfiducia, la ragione al posto del caos”.

Se è così credo che darà molto filo da torcere al centro-sinistra per i prossimi non 5, ma 10 anni, essendosi troppo spinto a difendere e amministrare lo status quo e la fede nel mercato (sicut deus), perdendo di vista gli imponenti processi mondiali in corso che hanno impaurito e impoverito buona parte dell’Occidente. Forse sta in questi dilemmi il vero confronto dell'Italia futura, i cui cittadini sono chiamati a scegliere forme diverse di “protezione” i cui esiti sono molto meno chiari del passato quando le ideologie sinistra-destra si traducevano direttamente nella difesa di ceti poveri o dei ceti abbienti. Oggi il confronto è più complesso e attraversa tutti i ceti sociali, perché le speranze di “magnifiche sorti e progressive” della globalizzazione, dell’Europa, del libero mercato, della difesa della Natura sono state profondamente deluse e, dopo la pandemia, con la guerra in corso Russia-Ucraina (che molti vedono come una guerra Russia-Usa) e l’inflazione alle stelle, la gente cerca più che mai protezione, tranquillità e una “bona vita”.