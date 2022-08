Nella campagna elettorale l’hate speech è un problema sociale

di Alessandro Bruni

Per mezzo delle parole definiamo ciò che la realtà porta davanti ai nostri occhi sia nella sua essenza tangibile che astratta. Tuttavia, nel momento in cui cerchiamo di descrivere sensazioni intangibili conferendo loro un’immagine univoca comprensibile a tutti, i diversi linguaggi presentano delle limitazioni. Non a caso, stesse parole possono avere concezioni diverse nell’immaginario collettivo a seconda del tipo di linguaggio che viene utilizzato. Un esempio è la parola "integrazione" che è interpretata in modo differente dai due massimi schieramenti parlamentari.

Il Consiglio d’Europa ha dato una prima (1997) raccomandazione, poi ampliata nel 2015 contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri):

si intende per discorso dell’odio il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l’odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della “razza”, del colore della pelle, dell’ascendenza, dell’origine nazionale o etnica, dell’età, dell’handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale.

Sul piano del costume, il nostro dialogare sta subendo negli ultimi tempi un progressivo impoverimento del lessico causato sia da una pochezza giornalistica generalizzata, sia dalle limitazioni dei caratteri sui social network – in quanto ciò che viene condiviso ha lo scopo di essere fruibile, semplice, breve e sempre più superficiale-, sia dai discorsi dei politici. Questi ultimi assomigliano sempre più a pacchetti di parole d’odio preconfezionati e slogan standardizzati d’intolleranza capaci di generare nei cittadini la rabbia quale unica emozione viscerale possibile per scatenare la scelta del come votare quale atto d'istinto, piuttosto che di ragionamento di coerenza logica. Lo stesso sistema elettorale odierno, inoltre, con la sua macchinosità finisce per essere incomprensibile ai più e finisce col determinare indifferenza da astensionismo o espressione di indifferente qualunquismo per saturazione o di espressione di odio verso una parte senza averne capito i principi fondanti.

Oggi la comunicazione politica, spesso sostenuta da comunicatori poco etici, è urlata, aggressiva, offensiva e spesso falsa, punta a sopraffare e a diffondere visioni sociali divisive, intolleranti, di chiusura. Questo tipo di narrazione discriminatoria ha una finalità sociale, politica e culturale poiché non solo giustifica comportamenti intolleranti nei confronti delle minoranze ma, al contempo, alimenta un senso di appartenenza al gruppo sociale dominante nei sondaggi, evidenziandone i confini.

Nelle dichiarazioni politiche di questi ultimi tempi la comunicazione maggiormente cercata è quella relativa alla criminalizzazione dell'altra parte politica agendo per scoop, trasmettendo una rappresentazione costantemente problematica ed emergenziale della parte avversa. Si tende a definire un noi come parte attiva e un loro come parte passiva, ovvero si agisce cercando di annullare nell'ascoltatore qualsia capacità di capire e di discernere.

L’hate speech partitico è pericoloso e provoca concreta sofferenza e violenza annullando ogni tentativo di discernimento e concentrandosi sui soli fatti di smaccata e falsa informazione. Tanto che sono spesso svolti in modo da ferire chi ne è vittima nella misura in cui influenzano il nostro pensiero e le nostre azioni.

Perciò, il discriminante politico contamina la sfera sociale tanto da diventare un sinonimo di “appartenenza” sullo stile del peggiore tifo calcistico specie quello di chi va allo stadio per manifestare l'odio verso l'avversario e annulla ogni discernimento qualitativo basato sul bel gioco.

In più, la comunicazione politica ha alimentato il processo di demonizzazione del confronto di idee che in democrazia è principio fondamentale per il riconoscimento dei diritti umani di individui e comunità in quanto lo stereotipo cade con l’incontro tra le persone, in quanto l’ascolto attivo permette di smascherare pregiudizi reciproci, a capire i bisogni degli individui e i loro tentativi di riscatto e scelta della propria identità politica.

Il senso di autorità di una persona o di una ideologia è oggi diffuso attraverso l’uso di pronomi inclusivi per fare riferimento a un gruppo o a un partito non specificato (per es. noi: lo sappiamo tutti, dobbiamo agire adesso) o tramite l’impiego di avverbi e aggettivi di intensità (completamente, assolutamente, decisamente) o aggettivi e avverbi che esprimono la sicurezza del parlante (epistemici) o l’attendibilità della fonte d’informazione (evidenziali) (sicuramente/evidentemente non è stato fatto abbastanza). Questi espedienti hanno il potere di giustificare e legittimare credenze e comportamenti e di influenzare la nostra percezione della realtà. Sono sfruttati per conferire autorità ad una dichiarazione, indipendentemente dalla verità del messaggio, e sono molto comuni negli episodi di aggressione verbale (televisiva e non).

La responsabilità del mondo dell’informazione è molto grande: c’è bisogno di un linguaggio pubblico più inclusivo e attento, consapevole del suo potere e che metta la persona prima del titolo o dei termini “acchiappa-consensi”, poiché “più semplici” da comprendere per il grande pubblico. E questo significa rispettare il diritto all’autodeterminazione quindi aprirsi a un reale incontro culturale, a una messa in discussione del proprio bagaglio di credenze e informazioni e all'esercizio del dubbio più che dalla falsa verità.

È sempre accaduto che il linguaggio e la comunicazione costituissero la forma della politica e la configurazione della società. Il linguaggio produce la realtà e fa la storia. Oggi più che mai, al tempo di una rivoluzione tecnologica e digitale incessante e travolgente - che ha come infrastruttura proprio le piattaforme di comunicazione. Più il linguaggio è violento più provoca reazioni e interazioni, con un meccanismo similare a quello utilizzato per fare ascolti in tv utilizzando il sensazionalismo. Tutto questo fa aumentare il volume, ma ha anche un costo sociale molto alto, perché le discriminazioni costano alla qualità della nostra democrazia e costano alla nostra crescita economica, al nostro sviluppo, perché le società più forti economicamente e socialmente sono quelle più coese.

Per questo l'etica e la responsabilità della comunicazione, è decisiva. Così come regole e norme condivise. L'istigazione all'odio non ha niente a che fare con la libertà di espressione, anzi ne è la negazione. Quando si trasforma in istigazione all'odio, la libertà di espressione si autodistrugge, perché impedisce ad altri di parlare e di esistere. Ci sono parole che imbavagliano. La libertà di espressione di ognuno ha il suo coronamento e potenziamento nella possibilità agli altri di esprimersi, ed il suo limite nel rispetto della dignità della altrui persona, che non può mai essere violata. Questo è l'equilibrio su cui si fonda la nostra democrazia, e sta a noi rafforzarlo.

Ma ciascuno di noi come personalmente potrebbe fare per cambiare rotta e porsi come osservatori della bella politica che sostiene la democrazia? Potremmo sul piano personale e nelle nostre espressioni ingentilire il linguaggio perché se parli e scrivi gentilmente, pensi gentilmente. Dobbiamo lanciare una campagna personale che parta innanzitutto da noi stessi con un esercizio di controllo, con attenzione alle nostre espressioni verbali e a quelle dei colleghi, degli amici e così via.

Esprimersi con gentilezza e rispetto produce subito nell’interlocutore un ascolto attento, aperto, libero dal pensiero difensivo o competitivo, insomma crea il clima per un dialogo vero. Usare un tono determinato, ma non aggressivo, per promuovere e non per colpire permette di dialogare con chiunque in modo costruttivo e di creare ponti di comunicazione invece di muri di incomprensione.

Certo non è facile, ma abbiamo bisogno di un sincero e aperto confronto. Si potrebbe pensare di votare un candidato che segue questi comportamenti indipendentemente dal suo colore politico? Oppure non siamo ancora pronti a fare scelte così personali?

Per approfondire si consultino le seguenti fonti dalle quali si è fatta la sintesi presentata in questo post: