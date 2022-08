Part-time per chi si avvicina alla pensione, anche nella sanità

Che non è auspicabile un aumento della spesa per pensioni in futuro in quanto questa fascia di welfare è la più coperta in Italia (nel confronto europeo) e le scarse risorse pubbliche vanno indirizzate semmai nella salute, scuola e altrove. Se si vogliono aumentare le pensioni basse bisogna intervenire sui privilegi esistenti tra le pensioni (doppie pensioni e reversibilità nella fascia alta, limitare il cumulo tra pensioni e retribuzione oltre certi livelli di reddito com’era una volta, etc.).

Che la migliore riforma pensionistica è quella che favorisce il rilancio organizzativo delle imprese con la co-presenza di senior e l’inserimento di giovani e donne. Non quindi il ricorso a banali aumenti di spesa in un settore che ha già la spesa maggiore al mondo, ma modalità che premiano tutti (imprese, anziani e giovani, Stato) come il part-time per chi si avvicina alla pensione negli ultimi 3 anni (per esempio), in modo però da ricevere il 100% dello stipendio (metà pagato dall’impresa, metà grazie ai contributi pensionistici versati). Ciò avrebbe molti effetti positivi: il lavoratore anziano sarebbe invogliato a lavorare più anni (e ne abbiamo bisogno per la carenza di giovani dovuta al calo demografico); l’azienda risparmia il 50% del costo del lavoro del senior col quale può così assumere un giovane a tempo pieno rilanciando l’azienda; il lavoratore senior anche se lavora a part-time non riduce infatti l’apporto di professionalità per l’azienda e sarebbe quasi sempre anche più contento perché, specie per i gli uomini, il pensionamento è spesso una perdita di relazioni sociali. Lo Stato potrebbe integrare (con una modestissima spesa i contributi part-time degli ultimi 3 anni non versati) in modo da non penalizzare la pensione. Soldi che incassa, peraltro, tramite le imposte pagate dall’assunzione del giovane e dal rilancio delle imprese.