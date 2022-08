Più pubblico o privato? Più o meno Stato?

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Pandemia, guerra, inflazione, Europa della moneta più che sociale, ma soprattutto riduzione dei redditi e della ricchezza negli ultimi 30 anni in Italia e in Occidente per la maggioranza, hanno riportato in auge il ruolo dello Stato e dell’intervento pubblico, dopo 30 anni di crescenti privatizzazioni e liberalizzazione dei mercati sostenute dalla finanza e dall’importanza degli esperti e della tecnica. Dopo un periodo di egemonia culturale del “neoliberismo reale”, molti pensano (non a torto) che maggiore protezione possa venire da una rinnovata ripresa dello Stato e del settore pubblico, abbandonati per la loro lentezza, inefficienza e formalità. Ciò spiega, credo, anche l’ascesa dei consensi alla destra sociale della Meloni e di parole d’ordine come “sovranità, protezione e controllo”, che per la verità, almeno le ultime due, sono state anche tipiche della sinistra (col Ministro Speranza) per le politiche anti-pandemia, caratterizzate (in Italia) dalle maggiori restrizioni in Europa e negli anni passati tipiche della Lega nel caso dell’immigrazione.

Se si pensa alla Salute, il tema forse più sentito oggi da cittadini sempre più anziani, c’è allarme perché la spesa pubblica sanitaria è prevista calare di nuovo al 6,1% del Pil nel 2024, dopo che era rimasta stabile al 6,6% dal 2017 al 2020, e cresciuta al 7,3% nel 2021 per l’emergenza Covid, comunque tra le più basse in Europa. E ciò dopo un decennio dove c’è stata una drastica riduzione di tutto: dal 2010 al 2019 si sono chiusi 173 piccoli ospedali, eliminati 43mila posti letto, ridotto il personale di 46mila unità (-6,5%) e le terapie intensive (7 letti ogni 100mila abitanti, metà di quelli dei paesi europei più avanzati). In un contesto di crescente domanda di salute (spinta da fattori oggettivi –anzianità- e soggettivi), è così cresciuto moltissimo il ricorso alla sanità privata e alla libera professione “intramoenia” a pagamento che, in alcuni casi (ecografie ginecologiche,…), raggiunge ormai il 42% delle prestazioni pubbliche e in 13 regioni è per alcune prestazioni tre volte superiore a quella erogata dal servizio pubblico (fonte Agenas). Abbiamo infine perso il 10% dei medici di famiglia che visitano sempre meno per cui i pronto soccorso sono al collasso con una fuga di medici che si licenziano dal settore pubblico (dove guadagnano 3-4mila euro netti al mese) per svolgere in aziende private lo stesso lavoro per una paga doppia, causa anche la carenza di medici e infermieri, a cui sarà difficile porre rimedio nei prossimi 4-5 anni, senza innovazioni organizzative nell’università e un potenziamento del settore pubblico. E ora siamo all’assunzione in Calabria di 500 medici cubani con contratti di 3 anni a 5mila euro al mese più alloggio con climatizzatore, pc e telefono.

Del ritorno statalista ne parla in un bel libro Paolo Gerbaudo (Controllare e proteggere, ed. Notte-tempo, pag. 272, 17 euro) che mette in luce come questo nuovo “idem sentire” si stia affermando sia a destra che a sinistra (anche all’estero). Macron sta nazionalizzando il settore dell’energia, la Germania non ha esitato a spendere 12 miliardi per salvare Uniper dal fallimento per via del prezzo del gas alle stelle, Biden ha varato un piano statale di 750 miliardi di dollari, Draghi ha assunto iniziative stataliste (poco affini alla sua cultura) come il Golden Power (oltre 400 interventi per bloccare acquisti di imprese italiane strategiche da parte di stranieri), bloccato le tariffe del gas per un terzo di utenti fino al 30 aprile 2023, tassato del 25% gli extraprofitti del gas). Tuttavia -ammonisce Gerbaudo- le soluzioni a cui si può arrivare potrebbero essere molto diverse con una accentuazione più del “controllo e del militarismo” che del “proteggere”.

Un altro dilemma riguarda (a mio avviso) la sfida tra “competenti-esperti” versus “democrazia-partecipazione”, col rischio che prevalga solo uno dei due, mentre dovrebbero correre insieme. Nel primo caso il rischio è che ci sia una crescente deriva ai “tecnici ed esperti” con l’affermazione di una nuova tecnocrazia che ammutolisce la partecipazione popolare e che ci può portare in un mondo distopico, seppure molto efficiente e guidato dalla tecnica (in realtà dal profitto e dalla finanza). Nel secondo una democrazia diretta del “click” (tecnologica contro presenza e confronto), che salta la democrazia indiretta e i corpi intermedi (sindacati, associazioni, partiti,…), arrivando a rapide (anche se poco approfondite) conclusioni.

L’Italia ha avuto nel suo passato un’esperienza straordinaria di democrazia reale attraverso sindacati e partiti di massa in cui c’era una partecipazione diffusa che si univa ad una competenza portata spesso da quadri e tecnici e che cresceva nel confronto non tra i soli esperti ma di tutti (e in cui certo il parere degli esperti aveva un ruolo importante ma non esclusivo). Ma allora c’erano obiettivi e visioni che creavano entusiasmo per cui gli iscritti ai partiti erano il 9% della popolazione (oggi sono 1% e solo il 9% della popolazione dichiara di aver fiducia nei partiti e solo il 3% dei contribuenti vi destina il 2 per mille). Quanto poi alla vita interna programmi e decisioni sono più frutto di esperti e capi che di una partecipazione dove l’organizzazione è verticalizzata attorno a un leader. Il che significa che dopo le elezioni il primo compito sarà, come prescrive la Costituzione, rendere più democratici i partiti e usare in modo efficace la democrazia digitale.

Ma nella società del XXI secolo, un ruolo importante potrebbero averlo anche le associazioni (di tutti i tipi e dei consumatori in particolare) e i cittadini organizzati in comunità locali (direbbe Adriano Olivetti) rese afone, così come sarebbe necessaria una nuova stagione di partecipazione nei sindacati che ridia spazio nel decidere “cosa e come produrre” e con un ruolo nelle imprese. Come dice Daron Acemoglu (La strettoia, ed. il Saggiatore) se “i cittadini non tengono sotto controllo e non chiamano in causa le autorità”, la deriva dispotica dello Stato è sempre in agguato, come sapevano bene i nostri antenati dei liberi Comuni italiani che fecero la più importante esperienza di democrazia nel mondo (dopo la polis greca) tra il 1100 e il 1550, ben raffigurata dal dipinto sull’Allegoria del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti (1338) a Siena. Allora se diventavi troppo potente o ti comportavi male ti trovavi un soprannome non simpatico come Cagalenti, Cagatosici, Cagainosa, Cacarana.